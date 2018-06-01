Касаткина — впервые в 1/8 финала «Ролан Гаррос», Хачанов не доиграл из-за дождя

На Открытом чемпионате Франции начались матчи третьего круга. Теперь уже каждая одиночная встреча представляет большой интерес. В первый день лета на парижские корты вышли два представителя России — Дарья Касаткина и Карен Хачанов. Если Дарья сумела выйти в 1/8 финала, то Карен Хачанов не успел доиграть матч из-за дождя.

Личный рекорд Касаткиной в Париже

В конце прошлого сезона Дарья Касаткина заявила, что хочет попасть в топ-10 и победить на турнире «Большого шлема». К обеим целям она стремительно приближается. В пятницу, 1 июня, она во второй раз на «Шлеме» и впервые на «Ролан Гаррос» вышла в четвёртый круг. Три сета с Марией Саккари длились всего чуть более полутора часов, потому что борьбы внутри партий не получилось. Дарья действовала чуть более точно на протяжении всего матча и добилась победы со счётом 6:1, 1:6, 6:3.

Возняцки продолжает всех крушить

Каролина Возняцки, несмотря на второй номер посева, не входила в число основных фавориток турнира. Почему? Потому что она весьма средне показала себя на трёх предыдущих грунтовых стартах этого сезона. На всех она выиграла два матча и неизменно проигрывала в третьем. Для топ-игрока это неудачный показатель. Однако на «Ролан Гаррос» датчанка пока действует уверенно, она выиграла все шесть сетов, из них четыре со счётом 6:1 или легче. В пятницу она обыграла Полин Пармантье, которой месяц назад уступила в Стамбуле. Точнее, Возняцки пришлось сняться из-за травмы при счёте 1-1 по партиям. В Париже матч был доигран — 6:0, 6:3 в пользу Каролин. Именно Возняцки станет соперницей Касаткиной. В этом сезоне девушки играли дважды, и в обоих случаях выигрывала россиянка.

Шок от Свитолиной

В какой-то момент Элина Свитолина стала фаворитом «Ролан Гаррос» по котировкам букмекеров. В отличие от Возняцки, она в первых матчах выигрывала не так уверенно, но всё же в двух сетах. Однако 1 июня игра у украинки совсем не шла. Элина плохо передвигалась, а отсюда возникало неоправданно большое количество неточностей в игре с задней линии. Кроме того, после матча Элина призналась, что просто плохо знала свою соперницу, румынку Михаэлу Бузэрнеску, которая очень стремительно поднялась в рейтинге. Во втором сете Элина подавала на партию и даже имела сетбол, но упустила его и проиграла 3:6, 5:7. Пока это главная сенсация турнира.

Три претендентки на трон

После победы Возняцки и поражения Свитолиной осталось всего три претендентки на звание первой ракетки мира по окончании «Ролан Гаррос». Каролина Плишкова и Каролин Гарсия, которые продолжают выступления в Париже, уже не могут догнать Возняцки даже в случае победы на турнире. Основной фавориткой остаётся датчанка: если она выиграет, то сместит Халеп с вершины. Если титул завоюет Симона, то она останется первой. Если обе девушки проиграют, то шансы появятся у Гарбинье Мугурусы, но ей надо выйти как минимум в финал.

Неудачный день для четвёртых сеяных

Поражение Свитолиной — главная сенсация у женщин, а у мужчин проиграл другой 4-й номер посева, Григор Димитров. Он встречался с Фернандо Вердаско и не сумел толком восстановиться после марафона длиной 4,5 часа с Джейми Дональдсоном. У Вердаско был свой марафон, но в первом круге, а во втором испанец выиграл легко. К тому же, Фернандо в принципе неудобный соперник для Димитрова: пару месяцев назад в Индиан-Уэллсе Вердаско тоже взял верх, но там в решающей партии, а в Париже он выиграл куда проще — 7:6 (7:4), 6:2, 6:4.

Первое испытание Джоковича

Следующим соперником Вердаско станет Новак Джокович. Серб уверенно прошёл два стартовых круга, но в третьем Роберто Баутиста-Агут устроил Новаку настоящую проверку. Матч длился почти четыре часа, при этом мог и дольше, поскольку Баутиста-Агут подавал на третью партию, а после этой неудачи сбавил обороты. Таким образом, Джокович выиграл в четырёх сетах, пусть и очень долгих — 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2. Этот матч показал, что физически Новак готов к большому турниру. А накануне он прямо под Эйфелевой башней немного поиграл вместе с трёхкратным чемпионом «Ролан Гаррос» Густаво Куэртеном в рамках акции, приуроченной к 85-летию фирмы Lacoste (оба теннисиста являются представителями компании).

Вторая подряд пятисетовая победа Зверева

Александр Зверев плохо играет на «Шлемах» и плохо проводит длинные матчи. На этом турнире немец пытается доказать, что два вышеприведённых факта — не более чем заблуждения. Во втором матче матче Александру пришлось отыгрываться с 1-2 по сетам, и он вновь успешно решил свою задачу — 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 7:5. Если во втором круге у Душана Лайовича не было шансов в четвёртой и пятой партиях, то здесь Джумхур имел тройной скрытый матчбол в четвёртом сете и вполне себе реальный матчбол уже в пятой партии. Зверев сумел проявить характер и вытащил невероятно сложный матч, который наверняка придаст ему уверенности.

Хачанов близок к победе

Соперник Зверева пока неизвестен. Он определяется в паре Люка Пуи — Карен Хачанов, но этот матч был прерван в начале третьего сета из-за дождя и будет доигран в субботу. Хачанов уверенно взял первую партию, а во второй сумел проявить характер и отыграться с 2:5. Ключевым стал 17-минутный гейм при счёте 5:5 — Карен упустил восемь брейк-пойнтов, но всё же дожал соперника, а потом подал на сет. При счёте 6:3, 7:5, 1:1 дождь вынудил игроков отправиться в подтрибунное помещение.

Джумхур налетел на болбоя

Матч Зверева и Джумхура отлично запомнит один из болбоев. Увидев мяч, который взмыл вверх по окончании розыгрыша, болбой побежал на корт. Джумхур тоже смотрел на мяч и собирался ловить его сам. В результате Дамир поймал его, а затем наткнулся на мальчика и повалил его на землю. Позднее стало известно, что никакой серьёзной травмы он в этом столкновении не получил.

Серена отправится в Армению

Серена Уильямс на этом «Ролан Гаррос» играет почти без выходных. В дни, когда она не выступает в одиночке, Серена вместе с сестрой Винус сражается в паре. 1 июня американки победили Сару Эррани и Кирстен Флипкенс — 6:4, 6:2. А накануне Серена заявила, что хорошо знакома с армянским народом и культурой. Напомним, что Уильямс замужем за американским бизнесменом армянского происхождения Алексисом Оганяном. Серена и Алексис воспитывают дочь Алексис-Олимпию. «Мне очень нравится то, что все люди в Армении имеют невероятное чувство гордости. Недавно в их стране произошли определённые события. В этом году или следующем мы планируем посетить Армению. Это должно быть весело».

Для Кузнецовой и Шафаржовой турнир завершён

Если Серена и Винус уже вышли в третий круг, то Светлана Кузнецова и Люси Шафаржова завершили борьбу во втором раунде. Со счётом 3:6, 2:6 они уступили Соране Кырстя и Саре Соррибес-Тормо. Из россиянок в женском парном разряде остались Анастасия Павлюченкова (она выступает вместе с Самантой Стосур) и Ирина Хромачёва (она и Далила Якупович 1 июня разгромили во втором круге Дарью Юрак и Донну Векич 6:1, 6:0)

«Ну а девушки, а девушки потом»

Организаторы турниров «Большого шлема» по очевидным причинам стараются ставить мужские матчи как правило раньше. Всё-таки мужчины играют из пяти сетов, и нередко их встречи затягиваются на четыре или даже пять часов. Девушки играют быстрее, поэтому их чаще ставят на последние запуски с возможностью переноса на другие корты в случае необходимости. Так получилось, что шесть мужских матчей в пятницу завершились, а в двух остальных сыграли два сета, тогда как две женские игры вообще не начались. Это означает, что Камиле Джорджи или Слоан Стивенс и Петре Квитовой или Анетт Контавейт придётся играть два дня подряд. У Квитовой официальный выходной был накануне, и она провела его, прогуливаясь по парижским улочкам.