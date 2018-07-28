Голод на победы. Молодые теннисистки раскрываются в Москве

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В Национальном теннисном центре имени Хуана-Антонио Самаранча на новом турнире в календаре WTA — Moscow River Cup в пятницу прошла волна сенсаций, которая смыла из турнирной сетки первую ракетку Юлию Гёргес, третий номер посева Анастасию Севастову и опытную немецкую теннисистку Лаура Зигемунд, которые выбыли из борьбы на стадии четвертьфиналов. Это даст возможность раскрыться более молодым спортсменкам – кстати, три из четвёрки сенсационных полуфиналисток вообще впервые оказались в четвертьфинале турнира WTA, но не стушевавшись, дружно шагнули дальше. Причём двум из этих теннисисток в этом году исполнилось лишь 17 лет.

«Тур заждался молодых звёзд, ярких, харизматичных, как Серена и Шарапова» Директор Moscow River Cup Александр Островский – об опыте ЧМ по футболу, украинском следе и скором подходе сильного молодого поколения.

«Гуляла по Красной площади, но пришлось вернуться на турнир»

Открыл пятничную сессию матч опытной Юлии Гёргес из Германии с лаки-лузером Ольгой Данилович из Сербии, для которой это вообще первый в карьере турнир уровня WTA. Но 17-летняя Данилович не стушевалась и за 1 час 17 минут разделалась с грозной соперницей – 6:3, 6:3.



— Это очень важная для меня победа, — призналась Данилович в беседе с журналистами, — ведь я победила игрока топ-10.

— Вы проиграли в понедельник в финале квалификации. Помните ли момент, когда вы мысленно расстались с турниром, а потом вдруг оказалось, что вы попали в основную сетку в качестве лаки-лузера?

— Когда я проиграла, то конечно расстроилась и пошла гулять на Красную площадь вместе со своей мамой. А тут мне звонит мой тренер, который говорит: «Быстрее возвращайся, тебе надо готовиться к завтрашнему матчу». – «Почему? Я же проиграла!» — «Ты попала в основную сетку как «лаки-лузер», турнир продолжается!» Я очень обрадовалась и помчалась обратно сюда на стадион.



— Наверняка тренерский штаб подробно изучал соперницу. Какие наставления давали вам перед матчем и в ходе поединка?

— На самом деле не может быть универсального плана против таких хороших игроков как Юлия, поэтому мы договорились, что главное – играть в свою игру и сильно не паниковать. Известно, что у неё очень сильная подача, это нужно было учитывать. Я просто старалась поймать свой ритм и бороться до конца.



— Вы на этих же кортах выиграла чемпионат Европы до 16 лет. Можете ли их назвать для себя счастливыми?

— Да. Когда я сюда приехала, то говорю маме: «Что-то выглядит всё достаточно знакомым». Она мне отвечает: «Да, ты здесь выиграла турнир два года назад». Так что я надеюсь, что эти корты станут для меня счастливыми ещё раз.



— У Сербии было две первых ракетки мира – Ана Иванович и Елена Янкович. Может быть кто-то из них был для вас кумиром в детстве?

— Мой главный кумир – Новак Джокович, всегда был и до сих пор остаётся. Но и у Аны с Еленой были замечательные успехи в карьере, так что мне есть к чему стремиться.



— Ваш папа Предраг «Саша» Данилович – известный баскетболист, выступал в НБА. Почему вы в итоге оказались в теннисе?

— Я не могу сказать точно, но считаю, что индивидуальные виды спорта мне больше подходят. Я конечно же умею играть в баскетбол, но не на профессиональном уровне.



— Дальше вам играть с Александрой Саснович. Каковы ожидания от полуфинала?

— Я не могу многого сказать о ней, знаю просто, что она великолепный игрок и что у сборной Беларуси было много побед в Кубке Федерации. Я буду просто стараться играть в свой теннис.

«Я очень опасная девочка»

Для самой Александры Саснович пятница неожиданно оказалась лёгким днём. Ожидалось, что её четвертьфинал с Анастасией Севастовой станет главным в вечерней программе, однако латвийская теннисистка, выигравшая в воскресенье турнир в Бухаресте и затем победившая в Москве ещё двух соперниц, из-за травмы снялась с соревнований. Тем не менее, Саснович осталась на стадионе и ближе к вечеру провела так называемое народное интервью с болельщиками, вопросы от которых иногда были довольно нестандартными. Вот лишь некоторые ответы теннисистки.



— В Москве бываю очень редко. Это должно быть, второй или третий турнир. Вообще мне здесь нравится. Здесь очень хорошая организация, хорошие корты, приятные люди, отличная поддержка у меня. Меня всё устраивает. Для меня будет самая большая радость, если выиграю турнир.



— Мои кумиры – это моя мама с моим папой, то есть у меня кумиров как таковых не было. Хотя был, возможно, Майкл Джексон, но у нас разные судьбы, встретиться не удалось. 20 лет назад хотела сфотографироваться со Штеффи Граф.



— Двоякое отношение к выходу в полуфинал без игры. Конечно, это дополнительные очки, деньги. Кто против? А с другой стороны, жалко, что я не сыграла сегодня матч. Думаю, что могла получить ещё опыт, то есть я считаю, что Настя Севастова – одна из самых интересных теннисисток, которые по-настоящему играют, она умеет делать всё. То есть мне есть чему у неё поучиться. Думаю, что в будущем мы ещё сыграем с ней. Она очень приятная девочка, очень воспитанная, из хорошей семьи.



— В теннис меня привёл папа. С 7 до 9 лет я занималась тхэквондо. Очень опасная девочка. И потом папа решил, чтобы я пробовала играть в теннис, как он сам играл на любительском уровне. Он был профессиональный хоккеист. И чтобы Саша без дела не слонялась, стала играть в теннис. С 7 до 13 лет я играла вообще на любительском уровне, то есть два раза в неделю по полтора часа, и в группе у нас было 6-8 человек в корте. То есть и думать нечего было о профессиональном теннисе. Просто так, чтобы для здоровья, хотя все мои сверстницы уже брали индивидуальные занятия. Но именно мне как-то повезло. Возможно, я была очень спортивная девчонка. Мне нравилось играть.



— Я две недели на турнирах и в течение недели дома. То есть я вижусь с родными очень часто. Моя бабушка каждый день приезжает помогать моей сестре делать уроки. Она уже учится четвёртый раз – сама отучилась, потом с мамой, со мной и теперь с сестрой. Ей 16 – она тоже играла в теннис, но по здоровью дальше не получилось. Она у нас такая fashion-girl – знает все последние тенденции, и она сразу говорит мне, что сейчас модно, стильно.



— Дома я тренируюсь с детства. Мне там очень хорошо, там все мои друзья, родственники. Но если бы лето было 12 месяцев в году, было бы ещё лучше. Мне моя очень нравится Майорка, и в этом году мы всей семьёй поехали туда – с мамой, с моей сестрой. И так получается, что когда едут со мной на турнир, то Саша тут же проигрывает. Так получается. Возможно, когда я одна, то мотивация какая-то другая. Сейчас они все вместе отдыхают в Испании, а дочечка работает тут.



— Папа с детства со мной. Ему стоит отдохнуть, вы же знаете, что для родителей это очень много нервов, большие переживания. Это вообще невозможно. От этого некоторые умирали прямо во время матча – было такое, что разрыв сердца. Просто невозможно смотреть, как твой ребёнок мучается, то есть это очень волнительно и тяжело.



— Куда отдам будущего ребёнка – пока не думаю. Это всё зависит от ребёнка, чтобы ему было интересно. Я бы ни в коем случае не заставляла своего ребёнка заниматься тем, чем ему не нравится. Я бы ему давала полную свободу, посмотрела бы, к чему лежит душа. А потом бы он сам для себя решил. Так же и мои родители сделали. Никакого «Саша ты должна идти», а они смотрели, чего я хочу сама.



— Люблю ходить в кино, общаться с друзьями, люблю аквапарк. Мои интересы разные. Ещё люблю покататься на велике, и покушать очень люблю.



— Первые призовые я, наверное, отдала папе. Я спрашиваю у папы: «Что я тебе должна?». Он говорит: «Саша, ты должна быть счастливой. Я хочу, чтобы мой ребёнок был счастлив». Я считаю, что это самое главное. Очень важно быть человеком. Быть всегда человечной. Понимать людей, не судить их. Думать о них лучше, чем есть на самом деле, стараться быть доброй, помогать людям. Если у меня будет такая возможность, то конечно я с удовольствием занялась бы благотворительностью. Мы должны вообще помогать друг другу, потому что злости и ненависти в мире полно. И мы должны быть чуточку добрее, чуточку лучше. Если каждый из нас будет стремиться как-то себя улучшить, то и мир станет добрее.

Александра Саснович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я достигла своей цели – основа US Open»

20-летняя словенка Тамара Зиданшек в этом году уже третий раз оказалась в основной сетке турнира WTA. В Рабате и Бухаресте успешно преодолела первый круг, а в Москве победила уже трёх соперниц подряд, в том числе Дарью Касаткину в четверг и Лауру Зигемунд в пятницу.

— Я очень рада, что мой прорыв произошёл именно здесь, — начала своё общение с прессой Зиданшек. – Конечно это результат многолетней работы.



— Как после вчерашней победы над первой ракеткой России Дарьей Касаткиной вам удалось настроиться на сегодняшнее сражение?

— Безусловно, победа над Дарьей для меня очень важна. Я всегда с большим уважением относилась к ней. Да, мне было очень сложно перестроиться, пережить побыстрее эту эйфорию, но я рада, что я смогла перестроиться и сегодня сыграть в полную силу.

— Вы с февраля играли практически исключительно на грунте. Вы не признаёте других покрытий?

— Я выросла на грунтовых кортах и безусловно это моё любимое покрытие. Но буквально через неделю мне придётся перейти на хард и я надеюсь, что выступления на нём будут такими же удачными, как здесь.



— Дальше вам играть с Анастасией Потаповой. Видели ли вы её игру, как будете готовиться?

— Я её не знаю, к сожалению. Сегодня, пробегая мимо телевизора, увидела буквально пару её розыгрышей. Но для меня будет очень интересно сыграть против неё завтра.



— Словенский женский теннис не такой популярный, как российский. Кто вас вдохновлял в детстве?

— Моими кумирами в детстве были Жюстин Энен и Ким Клейстерс, но из словенских теннисисток – никто, хотя я знаю Тину Пишник, Катерину Среботник.



— Какую цель перед собой вы ставили в начале сезона?

— Я хотела пробиться в основную сетку US Open по рейтингу, что уже произошло. Я достигла своей цели. Надеюсь, что серия на харде будет для меня столь же успешной.



— Как часто вы слышите вопросы о созвучности своей фамилии с известным футболистом Зинедином Зиданом?

— Меня никогда с ним не сравнивали, я первый раз в жизни слышу такой вопрос.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Хочу играть, я ещё голодная в туре»

Игровой день завершила «лицо турнира» — 17-летняя Анастасия Потапова. После непростой победы в одиночном четвертьфинале над Валентиной Ивахненко (1:6, 6:3, 6:2) Настя вместе с опытной Верой Звонарёвой пробилась в полуфинал ещё и в парном разряде.



— Безусловно, этот день выдался для меня тяжёлым, потому что я играла два матча, оба в трёх сетах, — поделилась Потапова уже в вечернем сумраке с журналистами. – Хоть в парном матче в третьем сете был тай-брейк, но всё-таки это тоже третий сет. Да, сегодня я подустала, но у меня ещё есть время до сна, плюс сон, так что до завтрашнего дня я буду абсолютно восстановлена. Всё хорошо.

— Что не получилось в первом сете одиночного матча?

— Мы уже обсудили это с командой и пришли к выводу, что скорее всего я передумала об этом матче, перегорела, перехотела, потому что за 25 минут до начала этого матча на разминке я попадала всё. Поэтому скорее всего сыграли роль нервы и волнение. Но слава богу я во втором сете смогла переломить это в себе и вернуться в свой теннис, в свою игру.



— Что конкретно помогло совершить этот перелом?

— Не хочу раскрывать все карты, но мне помогла моя команда, непосредственно мой тренер Ирина Николаевна и мой подход к данной ситуации. Я сказала себе пару слов, что, в принципе, и сыграло роль.



— Было ли ощущение, что в третьем сете соперница «подсела»?

— На самом деле она не «подсела», а, думаю, что я добавила по скорости, и для неё это стало проблемой. Может быть она и устала, к тому же она идёт по сетке ещё с квалификации. Но матч в любом случае был тяжёлым.



— Как после такого тяжёлого матча удалось перенастроиться на пару?

— Совершенно легко. Потому что пара – это отдельный матч. Я хочу играть, я ещё голодная в туре, голодная на победы. Перенастроилась, буквально через минут 15 «отпустила» свой одиночный матч и начала уже думать о паре, что, в принципе, дало свои плоды.