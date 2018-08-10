«Он играл лучше меня, его ждёт отличное будущее»

Пока старшее поколение теннисистов всеми силами держится за свои ведущие позиции и не спешит на пенсию, а среднее в ожидании, что ветераны уступят им места, сами стремительно приближаются к спортивной старости, новое поколение, которое ещё называют Next Gen, уже вовсю пробивает себе дорогу наверх. Причём обыгрывают они не только середнячков, но и тех, кого принято называть супертопами. К успехам 21-летнего Александра Зверева теннисный мир уже почти привык. На счету немца с русскими корнями уже несколько «Мастерсов», побед над грозными соперниками, он уже побывал на третьей строчке рейтинг-листа ATP, а в чемпионской гонке сейчас и вовсе второй. Осталось добиться победы на «шлеме». По дорожке Зверева так же стремительно прорывается наверх ещё один теннисист с русскими корнями – 19-летний грек Стефанос Циципас.

«Мы ожидали этот прорыв. Цель – попасть не только в Милан, но и в Лондон» Стефанос Циципас впервые в карьере пробился в финал турнира ATP. Его мама и тренер Юлия Сальникова рассказала «Чемпионату» об успехе сына.

На его счету уже были финал 500-ника в Барселоне, четвёртый круг Уимблдона, но главное – победы над игроками топ-10 – Домиником Тимом, Кевином Андерсоном, Давидом Гоффеном. На «Мастерсе» в Торонто Стефанос смог во второй раз за сезон победить Тима, а следом убрал с пути грозного Новака Джоковича, который месяц назад стал в 13-й раз чемпионом турнира «Большого шлема». Теперь Циципас поднимется как минимум на 23-е место – рекордное для себя. Вот что рассказал юный теннисист журналистам на пресс-конференциях:

— Стефанос, говоря о возрасте до 21 года, чувствуете ли вы, что игроки вашего поколения, среди которых есть и несколько канадцев, оказывают гораздо большее давление на поколение перед вами – Тим, Кирьос и другие, чем эти парни, которые пытаются догнать Федерера и компанию? Считаете ли вы, что можете обойти на повороте это поколение?

— Этого никто не знает. Вы не можете предсказать будущее. Лучше всего иметь такие рекорды, как Федерер и Надаль, я имею в виду легендарные игроки. Поэтому на данный момент я просто концентрируюсь на высоком рейтинге. Даже одно место для меня большой успех. Я пытаюсь сконцентрироваться на этом и получить как можно больше очков, оставаясь при этом сосредоточенным в своей работе.



И я уверен, что в будущем буду всё чаще сталкиваться со всеми игроками Next Gen. Я не сомневаюсь в этом. Наверняка будут и у них победы надо мной, и я настроен побеждать их. Ключ к успеху – работать над своей игрой и быть немного лучше, чем они. Будет очень интересно встретиться со всеми игроками как Шаповалов, Оже-Альяссим, де Минор, Зверев. Это будет очень интересное соревнование между нами через некоторое время.



— В туре не так и много игроков-греков. Чувствуете ли вы какую-то связь с такими теннисистами как Сампрас или Филиппуссис, или Кирьос и Коккинакис?

— Какая связь?



— Греческое происхождение. Есть ли какая-то связь с Сампрасом или этими ребятами?

— Я лично не знаком с Сампрасом. Но я очень хорошо знаю Коккинакиса. С Кирьосом мы не так близки. Но с Коккинакисом и Филиппуссисом я знаком довольно хорошо. Мой отец с ним разговаривал в прошлом году на US Open. Он интересный парень, и кстати идеально говорит по-гречески, совершенно свободно. И кстати он дал мне отличные подсказки, которые пригодились в прошлом году. Он очень интересный парень, очень вежливый и очень разговорчивый.



— Ставите ли вы для себя цель – попасть на финал NextGen в Милане в конце этого года?

— Да, это одна из моих целей. И я хочу стать номером один в этом финале NextGen. Потому что я вижу, как все мои усилия окупаются, и вся моя напряженная работа. Для меня участие в финале NextGen, как №1, очень важно. Для этого мне нужно продолжать делать то, что я делаю – завоёвывать как можно больше очков и побеждать хороших соперников.



— Что бы вы назвали своим самым главным оружием? Удар, навыки или ментальная прочность?

— Да, я бы назвал последнее. Я никогда не позволяю каким-то посторонним вещам вмешиваться в мои мысли – типа того, что как мощно пробил мой соперник или что он сделал что-то сумасшедшее на другой стороне корта. Когда я играю, я становлюсь решительным, стараюсь быть как можно сильнее. Я имею в виду, что всякий раз, когда получается плохой удар или что-то не получается, то я довольно быстро себя прощаю. Я просто пытаюсь перейти к розыгрышу следующего очка. Нужно снова выдохнуть, сконцентрироваться и бороться за каждое очко, постоянно подстёгивать себя и продолжать делать то, что делаю. Для того, чтобы побеждать соперников, нужны большие ментальные усилия и ментальная стабильность.

— Интересно узнать, какими были для вас последние две недели с их бесконечными дождями. В Вашингтоне на прошлой неделе и на этой неделе в Торонто матчи долго переносятся, начинаются поздно вечером, прерываются, опять возобновляются и завершаются глубокой ночью. Как вы с этим справляетесь? Может что-то подглядели у других игроков?

— Теперь я понимаю, насколько тяжело англичанам, ведь я родом из страны, в которой много солнца и солнечного света. Хотя это не имеет никакого отношения к вопросу, который вы мне задали. Это нелегко. Это непросто, потому что эти задержки на дождь в основном меняют ритм вашей игры. Допустим, вы играли очень хорошо, чувствовали себя хорошо, но неожиданно всё прервалось, и вам нужно попытаться всё это сохранить. Эти перерывы на дождь иногда раздражают, но к ним нужно относиться правильно, даже иногда использовать их в свою пользу. Нужно постараться с этим мысленно справиться, оставаться спокойным, не расстраиваться. Да, никто не любит эти перерывы, но не нужно сердиться. Когда я был моложе, у меня были некоторые проблемы. Я был очень зол из-за этих задержек, но теперь я отношусь к подобной ситуации спокойнее, более зрело. Могу сказать, что я к этому уже привык.

— Интересно, узнали ли вы что-нибудь об игре Новака Джоковича, когда вы тренировались с ним в прошлом. Думали ли вы об этом, когда играли с ним сейчас в Торонто?

— Да! У меня были проблемы с самого начала, когда мы на тренировках с ним разыгрывали сеты и тай-брейки. Но теперь я больше знаком с его игрой и немного разбираюсь в схемах, которые он использует на корте, поэтому я чувствовал себя уверенно. И я знал, что у него возникнут проблемы в определённый момент, поэтому я выжидал и в нужный момент вцепился как бульдог и добился своего. Да, я выполнил свой план. Я просто терпеливо ждал этого момента, и это случилось.

— Думали ли вы в какой-то момент – о боже, это сам Новак Джокович на другой стороне корта, это тот самый парень, с которым я могу играть и победить его?

— В самом начале, я имею в виду первую тренировку, которую мы провели вместе. Это было в Монте-Карло три года назад, если я не ошибаюсь. Да, я был очень взволнован тем, что когда-нибудь встречусь с ним, но даже и не думал, что сыграю с ним в ближайшие три года. Это невероятно. Я не могу сказать, что, имея возможность тренироваться с ним много раз, я прочитал его игру. Нет. Но я привык к его стилю на корте, это помогло мне быть уверенным в сегодняшнем матче, помогло мне выполнить мой план, вести свою игру. Я был готов к некоторым вещам на корте с его стороны, и я уже сказал, что ждал своего шанса и получил его. Так что тренировки с ним помогли мне понять его игру.



— Что означает эта победа для вас? Какое имеет для вас значение?

— Эта победа имеет для меня очень большое значение. Я очень горд за себя и за свою страну. Греция ещё крепче обосновалась на теннисной карте. Я уверен, что заставил гордиться свою семью, всех тех, следил за мной, моего тренера, моего отца. Это была очень эмоциональная победа. Я никогда не испытывал столько эмоций после победы, и о то того, как я играл сегодня.



— Зная теперь, что вы можете победить такого игрока как Новак Джокович, изменятся ли теперь ваши ожидания от себя?

— Я тот же человек. Я остаюсь тем же человеком, которым был раньше, но это даёт мне представление о том, что я могу сделать, и о том, каких игроков я способен обыграть. Это хорошо, хорошо иметь такие победы. Я двигаюсь вперёд, и мои соперники делают меня сильнее как игрока, как спортсмена.

Вот что сказали о Циципасе игроки, которых он победил:



Доминик Тим: «Стефанос – очень высокий парень с классной подачей. При этом он отлично двигается и фактически не имеет слабых мест. Думаю, Циципас уже в ближайшем времени станет топ-игроком. В ближайшие пару лет мы увидим его в десятке лучших теннисистов мира».

Тим: Циципас окажется в топ-10 рейтинга ATP в ближайшие пару лет

Новак Джокович: «Стефанос определённо является одним из лидеров Next Gen. В текущем сезоне он демонстрирует потрясающие результаты и добыл ряд невероятных побед. Он выглядит очень дисциплинированным. Парень проводит несколько часов в спортзале, ещё несколько на корте, и все эти старания окупаются. Он очень талантлив – если он продолжит демонстрировать подобное отношение к делу и в дальнейшем, его ждёт отличное будущее. Сегодня он играл лучше в решающие моменты».