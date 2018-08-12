Цинциннати. Генеральная репетиция перед US Open

Турнир Cincinnati Masters, который проводится в городке Мейсон (население — 30 тыс. человек) в штате Огайо, что в 40 км от Цинциннати, отсчитывает свою историю с сентября 1899 года и на сегодняшний день является старейшим турниром США, проводящимся в первоначальном месте. Турнир разыгрывается на хардовых кортах местного комплекса Lindner Family Tennis Center. Мужской турнир относится к серии ATP Masters 1000 с призовым фондом около $ 5,6 млн и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде.

Женский турнир включён в серию WTA Premier 5 с призовым фондом около $ 2,8 млн и турнирной сеткой, тоже рассчитанной на 56 участниц. Таким образом, общий призовой фонд турнира в 2018 году превышает 8,5 млн. Цинциннати входит в серию турниров на американском харде и по сути является генеральной репетицией перед стартующим в конце августа US Open.

Объединённо-разъединённый турнир в Монреале и Торонто На второй неделе августа состоится единственный в сезоне объединённый турнир, который одновременно проводится в двух разных городах.

Турнир WTA/Premier 5. Цинциннати (Огайо, США). Western & Southern Open



Призовой фонд: $ 2 874 299.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 13-19 августа.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Заявка на турнир (от 2.07.2018): Симона Халеп (1), Каролина Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Слоан Стивенс (4), Элина Свитолина (5), Каролин Гарсия (6), Петра Квитова (7), Каролина Плишкова (8), Дарья Касаткина (14), Анастасия Павлюченкова (29), Екатерина Макарова (35), Светлана Кузнецова (WC), Серена Уильямс (SR).

Полный список участников.

Отказались от участия: Мария Шарапова (22), Чжан Шуай (31), Доминика Цибулкова (33).

Действующий победитель: Гарбинье Мугуруса.

В женском Цинциннати в Открытую эру были два больших перерыва с 1974 по 1987 и с 1989 по 2003 год. В последний отрезок нередко до решающих матчей добирались россиянки. Так, чемпионками турнира становились Вера Звонарёва (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011), финалистками были та же Звонарёва (2004), Динара Сафина (2009) и Шарапова (2010). Действующей чемпионкой является Гарбинье Мугуруса. Из россиянок на турнир заявлены Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова, а Светлана Кузнецова получила от организаторов «уайлд-кард» за титул в Вашингтоне. Мария Шарапова отказалась от участия в турнире в последний момент.

Турнир АТР World Tour Masters 1000. Цинциннати (Огайо, США). Western & Southern Open

Призовой фонд: $5 669 360.

Дата проведения: 12-19 августа.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Заявка на турнир (от 2.07.2018): Рафаэль Надаль (1), Роджер Федерер (2), Александр Зверев (3), Хуан-Мартин дель Потро (4), Марин Чилич (5), Григор Димитров (6), Доминик Тим (7), Кевин Андерсон (8), Андрей Рублёв (33), Карен Хачанов (40), Энди Маррей (WC), Стэн Вавринка (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Роберто Баутиста-Агут (14), Фабио Фоньини (16), Томаш Бердых (24), Гаэль Монфис (44). Действующий победитель: Григор Димитров.



В мужском турнире по количеству титулов нет равных Роджеру Федереру – семь (2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015). Из действующих игроков побеждали также Энди Маррей (2008, 2011), Рафаэль Надаль (2013), Марин Чилич (2016) и Григор Димитров (2017). Кстати Маррей, как и Стэн Вавринка, получили от организаторов в этом году «уайлд-кард». В заявочном списке значатся также и двое россиян – Андрей Рублёв и Карен Хачанов.