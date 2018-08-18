Нью-Хэйвен и Уинстон-Сэйлем. Последние старты перед US Open

После Цинциннати у игроков останутся последние турниры для проверки своих сил перед US Open – Нью-Хэйвен в WTA и Уинстон-Сэйлем в ATP.

После жарких сражений в Канаде и Цинциннати в обоих турах, женском и мужском, есть время для небольшой передышки в преддверии старта последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open. Однако не все предпочитают отдыхать, особенно девушки, которым в Нью-Йорке предстоит играть матчи из трёх, а не из пяти сетов. Да и единственный женский турнир на следующей неделе крупнее единственного мужского – Нью-Хэйвен входит в серию Premier, а Уинстон-Сэйлем относится к ATP 250. В ATP туре на неделях, соседствующих со «Шлемами», вообще не бывает соревнований крупнее этой категории.

Женские соревнования в Нью-Хэйвене, носящие имя Connecticut Open в честь соответствующего штата, проводятся с 1988 года. Формально турнир является наследником соревнований, появившихся в Сакраменто в 1948-м, но тот турнир, помотавшись по территории США, прекратил своё существование в 1969-м, сразу после начала Открытой эры. С 2009 года он перешёл из второй категории в категорию Premier. Кстати, до 2011 года мужчины тоже играли в Нью-Хэйвене, но затем мужской турнир переехал в Уинстон-Сэйлем.

Цинциннати. Генеральная репетиция перед US Open На третьей неделе августа состоится объединённый турнир в Цинциннати с общим призовым фондом более $ 8,5 млн.

Турнир WTA/Premier. Нью-Хэйвен (США). Connecticut Open



Призовой фонд: $ 799 000.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 19-25 августа.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Заявка на турнир (от 9.07.18): Каролин Гарсия (6), Петра Квитова (7), Юлия Гёргес (13), Эшли Барти (17), Магдалена Рыбарикова (19), Кики Бертенс (20), Барбора Стрыцова (23), Йоханна Конта (24), Екатерина Макарова (35).

Полный список участников.

Отказались от участия: Дарья Касаткина (14), Михаэла Бузэрнеску (28).

Действующий победитель: Дарья Гаврилова.

Когда-то этот турнир был вотчиной Каролины Возняцки – датчанка в период своего первого расцвета побеждала здесь четыре раза подряд, с 2008 по 2011 годы. Затем в Нью-Хэйвене три раза за четыре года выиграла Петра Квитова (с перерывом на 2013-й, когда титул завоевала Симона Халеп). Действующей чемпионкой является выступающая за Австралию Дарья Гаврилова. Из россиянок успеха на этом соревновании в одиночном разряде добивались Елена Бовина (2004) и Светлана Кузнецова (2007).

Организаторы сумели уже после закрытия заявок на турнир пригласить двух топ-теннисисток, которые получили «уайлд-кард» — Халеп и Каролину Плишкову. Симона стартует со второго круга, а вот чешка, несмотря на четвёртый номер посева, сыграет уже в первом раунде – и её соперницей будет Екатерина Макарова. Екатерина – единственная россиянка в основной сетке, но ещё две российские теннисистки, Анна Блинкова и Маргарита Гаспарян, продолжают выступление в квалификации.

Турнир ATP World Tour 250. Уинстон-Сэйлем (США). Winston-Salem Open

Призовой фонд: $ 778 070.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 19-25 августа.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Заявка на турнир (от 9.07.18): Давид Гоффен (9), Пабло Карреньо-Буста (12), Сэм Куэрри (13), Чхун Хён (22), Дамир Джумхур (23), Марко Чеккинато (29), Филип Краинович (30), Леонардо Майер (36), Даниил Медведев (67).

Полный список участников.

Отказались от участия: Фернандо Вердаско (34), Джаред Доналдсон (54), Александр Долгополов (62), Фелисьяно Лопес (70), Михаил Кукушкин (77).

Действующий победитель: Роберто Баутиста-Агут.

За годы проведения турнира в Уинстон-Сэйлеме чаще всего здесь первенствовал Джон Иснер. Американец победил на первом и втором розыгрышах турнира, и с тех пор никому не удавалось ни защитить здесь свой титул, ни хотя бы просто стать чемпионом второй раз. Защиты титула точно не произойдёт и в этом году – Роберто Баутиста-Агут просто не приехал на турнир. А вот его соотечественник Пабло Карреньо-Буста, победивший здесь в 2016 году, может вновь завоевать трофей – он получил второй номер посева. Первым соперником Пабло станет либо француз Пьер-Юг Эрбер, либо кто-то из победителей квалификации.

Россиянин Андрей Рублёв изначально не подавал заявку на участие, но организаторы по его просьбе предоставили ему «уайлд-кард». При этом Андрей получил также 11-й номер посева и стартует со второго круга – матчем либо против испанца Хауме Мунара, либо против кого-то из отборочных соревнований. Ещё один россиянин, Даниил Медведев, в посев не попал. Он в первом раунде сыграет с боснийцем Мирзой Башичем.