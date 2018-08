Пятая попытка Хачанова подобрать ключи к Надалю. Матчи 5-го дня US Open

В пятницу, 31 августа, на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open – начнётся третий круг. С этой стадии соревнований уже возможны встречи между собой двух сеяных теннисистов. В этот день пройдут 16 матчей в верхних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 8 в каждом разряде). В числе прочих на корты выйдут и представители топ-10 посева – Рафаэль Надаль (1), Хуан-Мартин дель Потро (3), Слоан Стивенс (3), Кевин Андерсон (5), Элина Свитолина (7), Каролина Плишкова (8) и Доминик Тим (9), а также Виктория Азаренко и сёстры Уильямс, которые в 30-й раз сразятся между собой. Сыграют в пятницу и три россиянина – Даниил Медведев, Екатерина Макарова и Карен Хачанов (27), причём последний будет держать экзамен в противостоянии с действующим чемпионом турнира и первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Хачанов уже проиграл испанцу 4 матча и не взял при этом ни сета, так что это будет пятая попытка россиянина. Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Второй шаг Шараповой на турнире. Матчи 4-го дня US Open Россиянки Шарапова, Касаткина, Звонарёва, а также Федерер, Джокович, Чилич, Зверев, Возняцки, Кербер и Остапенко сыграют в 4-й день US Open.

US Open. День 5-й. 31 августа, пятница. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)



Мужчины. 3-й круг. Сетка



Женщины. 3-й круг. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Слоан Стивенс (США, 3) — Виктория Азаренко (Беларусь, WC)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).

Личные встречи: 2-3 (Индиан-Уэллс, Майами-2018 – Australian Open-2013, 2014, 2015).

Рейтинг: 3-79.

Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах.

Текстовая трансляция



Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Карен Хачанов (Россия, 27)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 20:30).

Личные встречи: 4-0 (Уимблдон, Пекин-2017, Монте-Карло, Торонто-2018).

Рейтинг: 1-26.

Прогноз букмекеров: 1.09 – 6.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.



Текстовая трансляция



Серена Уильямс (США, 17) — Винус Уильямс (США, 16)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 17-12 (Grand Slam Cup — 1999, Индиан-Уэллс — 2001 (отказ), Майами, «Ролан Гаррос», Уимблдон, US Open — 2002, Australian Open, Уимблдон-2003, Бангалор, US Open — 2008, Майами, Уимблдон, Итоговый чемпионат WTA (2 матча) — 2009, Чарльстон-2013, Уимблдон, US Open — 2015, Australian Open-2017 — Australian Open, Рим-1998, Майами-1999, Уимблдон-2000, US Open — 2001, Майами, US Open — 2005, Уимблдон, Итоговый чемпионат WTA — 2008, Дубай-2009, Монреаль-2014, Индиан-Уэллс — 2018).

Рейтинг: 26-12.

Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа С.Уильямс в трёх сетах.



Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 3) — Фернандо Вердаско (Испания, 31)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 3:30).

Личные встречи: 4-1/5-1 (Сеговия-ч-2006, ATP World Tour Finals-2009, Эшторил-2011, Индиан-Уэллс-2012, Стокгольм-2017 – Сан-Хосе-2011).

Рейтинг: 3-32.

Прогноз букмекеров: 1.15 – 5.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в четырёх сетах.

Louis Armstrong Stadium

Барбора Стрыцова (Чехия, 23) — Элисе Мертенс (Бельгия, 15)

Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 23-15.

Прогноз букмекеров: 2.75 – 1.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мертенс в трёх сетах.



Ван Цян (Китай) — Элина Свитолина (Украина, 7)

Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 0-2 (Индиан-Уэллс-2017, Дубай-2018).

Рейтинг: 52-7.

Прогноз букмекеров: 3.45 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.

Денис Шаповалов (Канада, 28) — Кевин Андерсон (ЮАР, 5)

Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (около 21:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 28-5.

Прогноз букмекеров: 2.95 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в пяти сетах.



Милош Раонич (Канада, 25) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC)

Louis Armstrong Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 1-4 (Australian Open-2016 – Цинциннати-2012, Шанхай-2013, Монте-Карло-2014, Роттердам-2015).

Рейтинг: 24-101.

Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в пяти сетах.

Софья Кенин (США) — Каролина Плишкова (Чехия, 8)

Louis Armstrong Stadium. 5-й запуск (около 4:00).

Личные встречи: 0-1 (US Open-2016).

Рейтинг: 65-8.

Прогноз букмекеров: 3.70 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.

Grandstand

Екатерина Макарова (Россия) — Анастасия Севастова (Латвия, 19)

Grandstand. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 3-1 (Нью-Хэйвен-2016, Ухань-2017, Дубай-2018 – Fed Cup-2018).

Рейтинг: 45-18.

Прогноз букмекеров: 1.90 – 1.90.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Доминик Тим (Австрия, 9) — Тейлор Фритц (США)

Grandstand. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 1-0 (US Open-2017).

Рейтинг: 9-74.

Прогноз букмекеров: 1.25 – 3.90.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.



Джон Иснер (США, 11) — Душан Лайович (Сербия)

Grandstand. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 4-1 (Ницца-2015, Истбурн, Шанхай-2017, Davis Cup-2018 – Буэнос-Айрес-2016).

Рейтинг: 11-62.

Прогноз букмекеров: 1.25 – 3.95.

Прогноз «Чемпионата»: победа Иснера в четырёх сетах.

Каролина Мухова (Чехия, Q) — Эшли Барти (Австралия, 18)

Grandstand. 4-й запуск (около 23:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 202-17.

Прогноз букмекеров: 4.30 – 1.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Барти в трёх сетах.

Court 17

Николоз Басилашвили (Грузия) — Гидо Пелья (Аргентина)

Court 17. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 37-66.

Прогноз букмекеров: 2.35 – 1.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Басилашвили в пяти сетах.



Кайя Канепи (Эстония) — Ребекка Петерсон (Швеция)

Court 17. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 44-61.

Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Канепи в двух сетах.



Борна Чорич (Хорватия, 20) — Даниил Медведев (Россия)

Court 17. 4-й запуск (не ранее 0:00).

Личные встречи: 1-1 (Цинциннати-2018 – Уимблдон-2018).

Рейтинг: 20-36.

Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в пяти сетах.