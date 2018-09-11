Что за издевательство?! Ужасная карикатура на Серену пошла по Сети

Скандал вокруг Серены Уильямс не утихает, а лишь набирает новые обороты. Напомним, что в финале US Open американская теннисистка в очередной раз продемонстрировала дурные манеры: пререкания с судьёй, разбитая ракетка, почти сорванная церемония награждения Наоми Осаки, непожатая рука главного судьи Карлоса Рамоса. И после всего этого свалился ещё один скандал, связанный с Сереной, – карикатура.

#ЯЖЕМАТЬ! Серена слетела с катушек в финале US Open Серена Уильямс разразилась такой истерикой в решающем матче US Open, что о дебютном титуле Наоми Осаки не вспомнит никто.

Сексизм, расизм, очередной скандал

В нынешнее время художники различных изданий часто прибегают к такой форме разжигания скандалов, достаточно вспомнить нашумевший французский журнал Charlie Hebdo. И через пару дней после скандального финала, 10 сентября, австралийский художник Марк Найт опубликовал в своём аккаунте карикатуру на великую спортсменку, которая буквально разорвала общественность. На ней Серена изображена в роли капризного ребёнка, который скачет на брошенной на корт ракетке, где-то в стороне валяется соска, а на заднем плане судья Карлос Рамос, обращаясь к Наоми Осаке, говорит: «Пожалуйста, просто дай ей победить».

Тут же в адрес художника посыпались негативные комментарии как со стороны фанатов теннисистки, так и со стороны правозащитников. Кто-то называл его грёбаным расистом, кто-то заявлял о вопиющем сексизме со стороны художника, но итогом оказалось то, что его всё-таки вынудили удалить не только этот твит, но и вообще свой аккаунт в «Твиттере». Можно ли это принять за извинения или он просто скрылся от негативного потока со стороны, пока непонятно.

«Может рассчитывать на полную поддержку»

Тем временем сотрудники газеты встали на защиту своего коллеги, и вот что заявил один из редакторов The Herald Sun Дэймон Джонстон: «Он вполне справедливо высмеял поведение легенды тенниса. Марк может рассчитывать на полную поддержку с нашей стороны».

Также совсем недавно The Herald Sun опубликовали огромный материал, который рассказывает о карьере Марка как карикатуриста. Занимается этим художник уже на протяжении 34 лет.

Что говорят люди

Бен Симмонс, баскетболист, разыгрывающий защитник «Филадельфия Сиксерз»:

— Проявить неуважение к 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» таким вот образом – это разочарование. Как австралиец я очень расстроен.



Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере:

— Отличная работа по превращению одной из величайших спортсменок нашего времени в объект сексистского и расистского скандала и превращению её великолепной соперницы в безликий фон.

Алексей Селиваненко, вице-президент Федерации тенниса России:

— Серена – это великая чемпионка, у каждого выдающегося человека бывают трудные моменты в жизни. Она достойна уважения, как и любой другой человек. Более того, я считаю, что данная ситуация не является поводом для обсуждения.

Это ещё не всё…

Помимо скандальной карикатуры на Серену продолжаются нападки и со стороны судейского корпуса. После того как WTA и USTA встали на сторону теннисистки, судьи оскорбились и всерьёз рассматривают бойкот всех матчей с участием теннисистки, пока сама спортсменка не принесёт извинения Карлосу Рамосу. Самого судью в медиапространстве защищают.

Ричард Ингс, бывший теннисный судья:

— Карлос Рамос — арбитр с 40-летним стажем. В финале он отработал абсолютно идеально. Он видел нарушения правил и был достаточно смел, чтобы объявить об этом. Я поддерживаю его на 110%. Это была одна из лучших работ арбитра за последние годы.

Теннисные судьи рассматривают возможность бойкота матчей с участием С. Уильямс

Один скандал накладывается на другой, и конца и края этой истории не видно.