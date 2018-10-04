«Она симулирует!» Не только Серена умеет скандалить на корте

Теннисный корт – место, где разыгрываются серьёзные рейтинговые очки, большие деньги и престижные трофеи. Неудивительно, что в некоторых случаях нервы у участников поединков не выдерживают, и во время матчей происходят жуткие скандалы. А уж женские склоки — это всегда фейерверк эмоций!

Стивенс обвинила Павлюченкову в симуляции

На старте турнира категории Premier Mandatory в Пекине Анастасия Павлюченкова уступила Слоан Стивенс со счётом 7:6 (10:8), 4:6, 4:6, и по ходу встречи между теннисистками возник конфликт. Слоан была недовольна тем, что Анастасия взяла медицинский тайм-аут при счёте 2:5 во втором сете и начала кричать об этом, но не в сторону соперницы. По мнению американки, никакой травмы у Павлюченковой не было. Анастасия по окончании второго сета сказала, что Слоан ведёт себя неуважительно. Слоан ответила: «Неуважительно? Ты вызываешь физиотерапевта на корт при счёте 5:2, хотя у тебя нет никакой травмы. Не будь посмешищем!» Павлюченкова, в свою очередь, заметила: «Ты же не знаешь, есть у меня травма или нет». Стивенс заявила, что не говорила с Павлюченковой напрямую и не считает своё поведение неуважительным. Россиянка же ответила, что комментарии Слоан, сказанные в сторону арбитра, были всё же направлены ей. Тем не менее, после игры Стивенс и Павлюченкова пожали руки.

Мяч в лицо от Петровой и истерика Хубер

Надежда Петрова, играя в паре со Светланой Кузнецовой на Уимблдоне-2007, во время перестрелки у сетки нечаянно попала мячом в лицо Лизель Хубер. Лизель упала на корт, держась за место удара руками и рыдая, а потом сорвалась на россиянку, подошедшую к ней извиниться и узнать, как она себя чувствует.

Плишкова пробила дыру в судейской вышке

Но всё-таки чаще недовольство или гнев игроков оказывается обращённым не на соперников, а на судей или зрителей. Например, в мае этого года Каролина Плишкова на турнире в Риме уступила Марии Саккари со счётом 6:3, 3:6, 5:7, а в концовке матча зрители увидели шоу другого рода. При счёте 5:5 бывшая первая ракетка мира в одном из розыгрышей попала в линию, но арбитр зафиксировал аут. Каролина долго спорила и, как показал повтор, была права, но решение изменено не было, и она в итоге проиграла гейм. Затем Саккари взяла свою подачу и выиграла матч. После традиционного рукопожатия Плишкова нанесла несколько ударов ракеткой по судейской вышке, сделав в ней дыру. К счастью конструкция устояла, и никто не пострадал.

Пеннетта показала судье средний палец

Флавия Пеннетта в матче Кубка Федерации Франция – Италия в 2009 году, играя с Амели Моресмо, осталась очень недовольна решением судей на линии и на вышке после своего обводящего удара при счёте 6:6 на тай-брейке второй партии. Француженка заработала матчбол, поскольку арбитры зафиксировали аут. Пеннетта активно жестикулировала в адрес судьи на вышке и, в частности, показала ей средний палец. Hawk-eye тогда ещё был редкостью, и здесь возможности воспользоваться им не было – но, судя по телевизионному повтору, мяч скорее и правда был в коридоре.

Угрозы Возняцки в Майами

Каролина Возняцки, рассказала, что по ходу матча с Моникой Пуиг на турнире в Майами-2018 слышала различные угрозы с трибун 13-тысячного стадиона. «Люди желали смерти моим родителям, называли меня такими словами, которые я не могу повторить, а также сказали 10-летним племянникам моего жениха, чтобы они сидели и заткнули свои рты». Каролина пыталась успокоить зрителей, жаловалась на них арбитру на вышке, но никаких активных действий по нормализации ситуации со стороны судьи предпринято не было.

Это видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Tennis Channel.

Шарапова посоветовала болельщикам поднять задницы

Мария Шарапова во время решающей партии напряжённого поединка с Динарой Сафиной на «Ролан Гаррос» — 2008 тоже сорвалась на зрителей, активно болевших за её соперницу. Будущая двукратная чемпионка турнира, крикнув «Allez!» после красиво отыгранного брейк-пойнта, добавила к этому «Up your fucking asses!» — «Поднимайте свои чёртовы задницы!»

Чакветадзе против Израиля

В том же году, но несколькими месяцами ранее, в феврале, состоялся матч Кубка Федерации между Израилем и Россией. Местные болельщики вели себя весьма некрасиво, постоянно крича под руку нашим теннисисткам и сходя с ума после каждой ошибки россиянок. После поражения Сафиной в стартовом матче, которая во многом как раз и «сломалась» под этим напором, поведение фанатов стало ещё хуже. Затем Шарапова принесла сборной два очка подряд, а на последний одиночный матч вышла Анна Чакветадзе. К середине второй партии фанаты допекли россиянку, и она начала с гипертрофированной активностью праздновать каждое выигранное очко, поворачиваясь к недружественным трибунам. Впрочем, такой выплеск Анне скорее помог, и она вскоре довела матч до победного завершения.

Главный американский скандал года

Конечно, главный скандал этого года произошёл с участием Серены Уильямс на US Open. Американка в итоге устроила настоящую истерику, сорвавшись на Карлоса Рамоса после двух предупреждений, и была лишена гейма за третье предупреждение. Его она получила, назвав арбитра лжецом и вором.

#ЯЖЕМАТЬ! Серена слетела с катушек в финале US Open Серена Уильямс разразилась такой истерикой в решающем матче US Open, что о дебютном титуле Наоми Осаки не вспомнит никто.

Пародия на Уильямс

Серену, кстати, недавно спародировали на американском телевидении, в популярном шоу Saturday Night Live. Актриса, изображающая Уильямс, появляется в кадре, когда ведущий начинает говорить о гепардах (cheetah). Это отсылка к тому, что во время финала Серена после предупреждения за подсказку от тренера убеждала судью, что она не обманщица (cheater).

На американском телешоу высмеяли поведение Серены Уильямс в финале US Open

Это видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Saturday Night Live — SNL.