Соцсети бурлят — Серену Уильямс признали женщиной года в мужском журнале

Касаткина, Павлюченкова, Кербер на отдыхе, Роналду на матче Джоковича, Шарапова на тренировке с Мирным, Бушар с бойцом MMA.

После финала Кубка Федерации женский теннисный сезон — 2018 официально завершён. Все челленджеры и турниры ITF, оставшиеся в этом году, уже относятся к новому сезону, и очки за них идут в зачёт чемпионской гонки – 2019. В мужском туре до долгожданного отдыха осталось два турнира – Итоговый чемпионат ATP и финал Кубка Дэвиса между Францией и Хорватией.

Джокович, Федерер и свита. Что нужно знать об Итоговой восьмёрке ATP в Лондоне Хачанов сидит на скамейке в Лондоне, Федерер готовится выиграть 100-й титул в карьере, но у Джоковича свои планы на этот счёт.

На одном из таких турниров — серии «челленджер» в Лиможе — концовка получилась чисто российской. В финале Екатерина Александрова уверенно победила Евгению Родину, а проигравшими полуфиналистками стали Маргарита Гаспарян и Вера Звонарёва. Гаспарян благодаря полуфиналу вернулась в топ-100, на 92-ю строчку, и теперь попадёт напрямую на Australian Open. Но Маргарита неудачно упала в начале матча с Евгенией и получила травму левого колена, не позволившую ей продолжить матч. Также Гаспарян снялась с аналогичного турнира в Китайском Тайбэе, который стартовал на этой неделе. Маргарита до того долго мучилась с различными травмами и операциями, так что пожелаем ей здоровья.

Первая ракетка России, Дарья Касаткина, завершившая сезон на 10-й строчке, отправилась в отпуск на Бали. Дарья была первой запасной на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре, но возможности выступить там не получила. На WTA Elite Trophy в Чжухае россиянка один матч в группе выиграла, а второй проиграла и не вышла в плей-офф. Перед этим она стала чемпионкой Кубка Кремля.

А сейчас можно ненадолго забыть о теннисе и, скажем, покататься на сёрфинге.

Анастасия Павлюченкова отдыхает в Таиланде. Россиянка наслаждается природой и с удовольствием общается с местной фауной – обезьянками.

Чемпионка Уимблдона-2018 Анжелика Кербер тоже в отпуске – на Мальдивах. При этом немка не забывает о лёгких физических нагрузках.

Наслаждается отдыхом и девушка Стэна Вавринки, Донна Векич. Впрочем, этот сезон 22-летняя хорватка провела лучше замученного травмами швейцарца, завершив его 34-й ракеткой мира.

Карен Хачанов, как и Дарья Касаткина, стал первым запасным на Итоговом чемпионате. Пока неизвестно, удастся ли ему дебютировать в Лондоне в этом году, но попасть в число запасных тоже неплохо, тем более, когда ты проводишь тренировки с самим Роджером Федерером.

Андрей Рублёв, занявший третье место на молодёжном итоговом турнире года в Милане, сфотографировался с известным французским диджеем и продюсером Бобом Синклером.

Супруга Фернандо Вердаско, Ана Бойер, сообщила, что беременна. «Мы узнали о беременности в конце августа, когда находились в США. Мы с Фернандо счастливы, ребёнок родится в конце апреля, я сейчас на третьем месяце беременности. Мы пока не знаем пол. Самое главное, что ребёнок полностью здоров. Фернандо любит детей. Думаю, он будет отличным, весёлым отцом».

Криштиану Роналду посетил арену O2, где проводится Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Звезда мирового футбола сходил на матч вечерней сессии, в котором первая ракетка мира, Новак Джокович, уверенно победил Джона Иснера. У Роналду сейчас есть небольшая пауза между играми за «Ювентус» и матчами сборной Португалии, которой он и воспользовался.

Мария Шарапова, завершившая сезон-2018 после US Open, провела тренировку с Максимом Мирным в академии IMG. Кстати, недавно стало известно, что после Открытого чемпионата Австралии – 2019 россиянка планирует впервые выступить на турнире в Санкт-Петербурге.

Рафаэль Надаль и Карлос Мойя пообедали вместе с Давидом Налбандяном, который поздравил Рафу с созданием отличной академии. Напомним, что Надаль досрочно завершил сезон из-за травмы. Он планировал сыграть на турнирах в Париже и Лондоне, но в итоге был вынужден сняться с обоих соревнований.

Эжени Бушар в Майами сфотографировалась с канадским бойцом MMA, бывшим двукратным чемпионом UFC в полусреднем весе Жоржем Сен-Пьером. Канадская теннисистка проводит там подготовку к новому сезону.

34-летний Бастиан Швайнштайгер, выступающий сейчас за «Чикаго Файр», получил награду от журнала GQ как легенда спорта Германии. На вручении приза вместе с ним была его супруга, Ана Иванович – экс первая ракетка мира.

А 37-летняя американка Серена Уильямс была признана женщиной года по версии мужского журнала GQ. Соцсети буквально взорвались после того, как была опубликована обложка с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема». Одних возмутил факт, что фраза «Женщина года» была образована после зачёркивания «Мужчина года».



Пользователи посчитали эту выходку проявлением сексизма. Другие же оценили чувство юмора редакции журнала и остались довольны такой обложкой.

Напомним, что последним турниром, в котором сыграла Серена, был US Open. Уильямс дошла до финала, где в двух сетах уступила японке Наоми Осаке.



Решающий матч был омрачён судейским скандалом. Американка осталась недовольна решением арбитра отобрать у неё очко за подсказку тренера и поломанную ракетку. В ходе разговора на повышенных тонах она назвала рефери сексистом и вором и была лишена уже целого гейма.