Материнский капитал. Серена и Азаренко отстояли свои права

WTA объявила о ряде изменений в правилах, которые вступят в действие с нового сезона. Часть касается внешнего вида (разрешение использовать в своих нарядах леггинсы и компрессионные шорты как в сочетании с юбкой, так и без неё) и распределения призовых в случае снятия с турнира до его старта. Более важная перемена касается защищённого рейтинга – при беременности срок его действия увеличен до трёх лет. Если материнство было суррогатным, либо же ребёнок был усыновлён, то использовать защищённый рейтинг можно на протяжении двух лет. Кроме того, увеличено количество турниров, на которых действует этот рейтинг – до 12 (вместо 8).

WTA увеличила срок действия защищённого рейтинга после беременности до трёх лет

Посев для Серены сразу после возвращения

По поводу материнства больше всего разговоров возникло после возвращения Серены Уильямс. С одной стороны, это неудивительно, с другой – несколько несправедливо по отношению к другим рожавшим теннисисткам. Гораздо меньше внимания уделялось возвращению после родов не только теннисисток среднего уровня, но и таких игроков, как Виктория Азаренко или Вера Звонарёва.

Разговоры об изменении существующих правил возникли почти сразу после возвращения Серены в тур, которое поначалу было не настолько удачным, как ей хотелось. Проиграв Наоми Осаке на старте турнира в Майами, Уильямс не пришла на послематчевую пресс-конференцию – да и во время самого матча вела себя так, словно не слишком заинтересована в результате, отстранённо реагируя на все розыгрыши. При этом ещё перед началом соревнований высказывались мнения о том, что американке следовало бы дать первый номер посева, поскольку она была первой ракеткой мира, когда забеременела. За это высказывался, в частности, бывший теннисист, а ныне директор этого турнира – Джеймс Блэйк. «Нам нужно защищать матерей-теннисисток. На протяжении определённого отрезка эти девушки имеют право получать облегчённую сетку. Надо поменять правила, чтобы этот фактор учитывался».

Послеродовая депрессия. Серена хочет получать особые привилегии Серена Уильямс не только проигрывает в первом круге, но и игнорирует пресс-конференции. А теперь под неё хотят ещё и поменять правила!

Уимблдон пошёл навстречу Уильямс

Высказывалась в защиту интересов Серены и первая ракетка мира, Симона Халеп. «Не знаю, какой номер она посева она должна получить, но я уже говорила, что считаю вполне нормальным предоставить защищённый рейтинг после рождения ребёнка. Это что-то особенное, это больше, чем теннис. Организаторы сами должны принять решение о номере посева, но, по моему мнению, было бы неплохо защищать рейтинг того, кто родил ребёнка», — это румынка сказала в мае по поводу посева Уильямс на Уимблдоне.

Достижения теннисных мам Фото: «Чемпионат»

Кто был явно против предоставления Серене такой привилегии, так это Доминика Цибулкова, которая должна была стать последней, 32-й сеяной. «Я не думаю, что это будет правильно и справедливо. Я старалась и хотела попасть в посев. Я должна в него попасть. Если организаторы поставят Серену в посев впереди меня, я могу потерять свою позицию и выпасть из числа сеяных. Я бывшая четвёртая ракетка и всё идёт к тому, что я не смогу попасть в посев, имея на это полное право». Однако организаторы в итоге включили Серену в число сеяных вместо Доминики. Впрочем, Уимблдон всегда оставлял за собой такое право в женском одиночном турнире в целях создания более сбалансированной сетки. В итоге Уильямс дошла до финала, так что с этой точки зрения назвать решение неверным тоже нельзя. Отчасти это защитило и других сеяных теннисисток – от встречи с Сереной в первом или втором круге.

Азаренко и Минелла не поддерживали привилегии

А вот другие теннисные мамы подходили к этому вопросу более осторожно. Например, Виктория Азаренко не стала давать ситуации однозначной оценки: «Сейчас я не готова что-то говорить, нужно посмотреть на этот вопрос со всех сторон. Лично я хотела бы попасть в посев, но надо от этого абстрагироваться и взглянуть на данную проблему объективно».

Серена снова на корте. Азаренко, Звонарёва и другие мамы, вернувшиеся в теннис Серена Уильямс на этой неделе проведёт первые официальные матчи после выхода из декрета. Она присоединится к группе теннисных мам.

Мэнди Минелла, ещё одна теннисистка, ставшая матерью и вернувшаяся в тур, считает правила вполне справедливыми. «Не надо ничего менять. Я думаю, что мы бы сейчас вообще не обсуждали этот вопрос, если бы это не касалось Серены. Многие теннисистки в прошлом становились матерями и спокойно возвращались без всяких поблажек».

Возвращения Клейстерс и Звонарёвой

Наиболее успешным примером возвращения после родов стала Ким Клейстерс. Бельгийка выиграла уже третий турнир, в котором принимала участие – и не какое-нибудь рядовое соревнование, а US Open! При этом официально у Ким в тот момент ещё не было рейтинга, поскольку теннисистки, сыгравшие меньше трёх турниров за 52 недели, в него не включались. Всего Клейстерс, став мамой, завоевала три титула на турнирах «Большого шлема», при том что до ухода в декрет у неё была только одна победа на мэйджорах. Также ей удалось вернуться на первую строчку – правда, всего на неделю.

Вера Звонарёва вернулась в тур совсем иначе, на соревнованиях ITF. Россиянка изначально в принципе не была уверена в полноценном возвращении, но неплохие игра и результаты убедили её попробовать вернуться всерьёз. В 2018 Вера уже провела фактически полный сезон и почти вошла в топ-100. Можно вспомнить также Линдсей Дэвенпорт. Экс первая ракетка мира дважды возвращалась в тур после родов, в первый раз выиграв четыре турнира в одиночном разряде, а во второй неплохо выступая в паре. Завершила карьеру американка только тогда, когда забеременела в третий раз.

Теннисные мамы возвращаются. Вера Звонарёва вышла из декрета Катерина Бондаренко стала первой теннисной мамой, выигравшей титул WTA после Ким Клейстерс, а Вера Звонарёва вернулась в топ-200.

Весниной и Кудрявцевой будет проще вернуться

Изменения в сроке действия защищённого рейтинга и количества турниров, в которых можно принять участие с его использованием, должны облегчить возвращение в тур девушкам, которые недавно стали мамами – например, Елене Весниной, родившей дочь Елизавету 20 ноября, или Алле Кудрявцевой, у которой родился сын 10 декабря.

Конечно, однозначного мнения на этот счёт быть не может, но всё-таки предоставлять посев на всех турнирах после родов и возвращения в тур вряд ли стоит. Продление действия защищённого рейтинга – куда более взвешенное решение, и хорошо, что WTA склонилась к этому варианту.