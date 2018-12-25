Где найдёшь — где потеряешь? Джокович, Надаль и Федерер бросают вызов друг другу

По ходу сезона-2018 все члены «Большой тройки» успели побывать на вершине рейтинга. Дольше всех первой ракеткой мира пробыл Рафаэль Надаль – 36 недель с тремя перерывами. Роджер Федерер лидировал 8 недель, зато самим возвращением наверх установил несколько рекордов, став в том числе самым возрастным лидером мужского тенниса в одиночном разряде за всю историю. 8 недель пробыл лидером и Новак Джокович – зато он завершил сезон на первой строчке и также установил рекорд. До серба ни одному теннисисту не удавалось финишировать первым, по ходу сезона выпадая за пределы топ-20.

Джокович сверг Надаля с трона Победа Джоковича в стартовом матче в Париже и отказ Надаля от выступления на «Мастерсе» обеспечили сербу возвращение на первую строчку.

Разумеется, в новом году теннисисты защищают разные очки в разные отрезки сезона. Посмотрим, на каких турнирах у кого «сгорает» больше всего рейтинговых баллов, а где есть хорошая возможность добавить. Сейчас у Джоковича 9045 очков, у Надаля 7480, у Федерера 6420. Кстати, совсем рядом со швейцарцем расположился Александр Зверев с 6385 баллами, который, скорее всего, опередит Роджера после Australian Open. Напомним, что Федерер является действующим чемпионом этого турнира.

Отличные перспективы Джоковича в первой половине года

Начнём с нынешнего лидера тура. Пока Джокович официально представил свой календарь до середины сезона – на его сайте всё заканчивается Уимблдоном. Сразу бросается в глаза, что перегружать организм выступлениями на турнирах 31-летний серб не намеревается. Единственным необязательным соревнованием, которое присутствует в его календаре на данный момент, является стартующий 31 декабря турнир ATP 250 в Дохе. Дальше Новак планирует сыграть Australian Open, четыре «Мастерса 1000» — Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид и Рим, и ещё два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Конечно, всегда можно внести в календарь изменения и добавить какие-то турниры; например, в этом году Новак играл ещё в Монте-Карло (необязательный «Мастерс»), Барселоне и Лондоне (турниры ATP 500). Первый и второй турниры для него сложились неудачно, а вот в Лондоне он дошёл до финала, где с матчбола проиграл Марину Чиличу.

Собственно говоря, основная защита очков для серба начнётся с Уимблдона. Именно титул на старейшем теннисном турнире положил начало новому доминированию Джоковича в туре, а в первой половине сезона он выступал неудачно, поэтому защищать ему почти нечего. В Мельбурне это 180 очков (4-й круг), в Риме и на «Ролан Гаррос» – по 360 (полуфинал и четвертьфинал соответственно), плюс 300 очков за финал Лондона. Даже если вычесть у Джоковича все очки, заработанные им до Уимблдона, он всё равно останется впереди и Надаля, и остальных соперников. Учитывая, что Новак наверняка проведёт начало 2019-го намного лучше, чем годом ранее, до лета ему едва ли стоит беспокоиться о том, что кто-то отнимет его первую строчку. А планы серба по выступлениям во второй половине сезона станут известны позже. Пока никакой определённости нет, в том числе с Кубком Дэвиса – однако можно сказать, что Джокович не в восторге от календаря этого турнира, и командный чемпионат ATP, который появится в январе 2020 года, ему нравится больше.

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Избежит ли Надаль травм вне грунта?

Надаль остаётся королём грунта. Даже травмы меньше всего досаждают ему именно на песчаном покрытии. В прошлом сезоне он пропустил больше половины крупных турниров на харде, а на обоих «Шлемах» на жёстком покрытии снялся по ходу матчей. Испанец не сыграл в Брисбене, Акапулько, Индиан-Уэллсе, Майами, Цинциннати, Пекине, Шанхае, Париже и на Итоговом чемпионате ATP. Конечно, в новом году Рафаэль надеется избежать травм и планирует сыграть на всех основных соревнованиях. Полностью календарь Надаля выглядит следующим образом: Абу-Даби (выставочный), Брисбен, Сидней (выставочный), Australian Open, Акапулько, Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Барселона, Мадрид, Рим, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Монреаль, Цинциннати, US Open, Кубок Лэйвера (выставочный), Шанхай, Париж, Итоговый турнир ATP, финал Кубка Дэвиса. Отметим, что финальная часть Кубка Дэвиса состоится в Мадриде.

Итак, из 7480 очков 4680 Рафаэль заработал на грунте. Впечатляет, не правда ли? Он победил на «Ролан Гаррос» (в 11-й раз, между прочим), в Монте-Карло, Риме и Барселоне, и только в Мадриде оступился, проиграв Доминику Тиму в четвертьфинале. Словом, идеальное выступление – настолько же идеальное, как и в 2017-м. Вне песчаных кортов испанец завоевал только один титул, на «Мастерсе» в Торонто. Также он был в полуфиналах Уимблдона и US Open и в четвертьфинале Australian Open. Больше ни на одном официальном турнире испанец в 2018 году не сыграл. Если в новом году травмы Надаля мучить не будут, то он может добрать очков перед началом грунтовой части сезона; теоретически есть даже шанс вернуться на вершину, но для этого нужно ещё, чтобы Джокович играл неудачно. А дальше играть в плюс испанец сможет только с середины лета.

Игра престолов. Надаль снова обогнал Федерера Хозяин теннисного трона вновь сменился. Рафаэль Надаль спустя неделю вернулся на вершину, но Роджер Федерер будет 1-м сеяным на Уимблдоне.

Федерер начинает с защиты титула в Мельбурне

Самый возрастной из когорты живых легенд фактически в самом начале сезона будет защищать 2000 очков за победу на Australian Open. Роджер выиграл этот чемпионат два раза подряд, но если в 2017-м за успехом в Мельбурне последовал ряд других ярких побед, то в 2018-м этот трофей остался для него единственным на крупном турнире. Вскоре Федерер ещё победил на соревнованиях ATP 500 в Роттердаме, по ходу которых обеспечил себе возвращение на первую строчку – кстати, изначально он не планировал играть там и попросил «уайлд-кард». Однако после этого за всю оставшуюся часть сезона швейцарец выиграл только домашний турнир ATP 500 в Базеле. На «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Цинциннати он был в финале, на Итоговом чемпионате – в полуфинале. По сути, больше серьёзных результатов у Роджера не было. Весь грунтовый сезон он, как и в 2017-м, пропустил. Тем не менее, сейчас вновь ходят разговоры о том, что в новом году он может сыграть на грунте, в том числе на «Ролан Гаррос».

Вопрос о том, пойдёт ли возрастному (всё-таки Федереру уже 37 лет) игроку на пользу выступление на физически затратном песчаном покрытии, остаётся открытым. Впрочем, оставаться без турнирной практики на несколько месяцев, когда все соперники сохраняют игровой тонус, тоже не очень хорошо. В любом случае не за горами день, когда Роджер завершит карьеру, и даже если он сыграет на Открытом чемпионате Франции, это будет одно из последних его появлений на этом турнире, если не последнее. Честно говоря, сейчас с трудом верится, что Федерер будет выступать дольше, чем до 2020 года, когда состоится Олимпиада в Токио.

Роджер Великий. Заветная «единичка» снова у Федерера Благодаря выходу в полуфинал турнира в Роттердаме Роджер Федерер обеспечил себе первое место рейтинга ATP, побив давний рекорд Андре Агасси.

Но в следующем сезоне завершать карьеру Роджер, кажется, не планирует. Ближайшая цель швейцарца – завоевать 100-й титул; сейчас у него 99 трофеев в одиночном разряде. Федерер занимает второе место за всю историю, уступая только Джимми Коннорсу со 109-ю турнирными победами. Опередить американца будет нелегко, да и не факт, что сам Роджер сильно к этому стремится. В любом случае лучше не думать о рекордах, а просто наслаждаться игрой Федерера, Надаля и Джоковича, пока есть такая возможность. Едва ли в обозримом будущем появятся ещё сразу три теннисиста такого уровня.