Шарапова проверит чемпионку на прочность. Матчи 5-го дня Australian Open 2019

Чемпионы-2018 Федерер и Возняцки, а также Надаль, Кербер, Чилич, Квитова и россияне Хачанов, Шарапова, Павлюченкова сыграют в пятницу на АО.

В пятницу, 18 января, на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема», начнутся поединки третьего круга. С этой стадии соревнований уже возможны очные встречи между двумя сеяными теннисистами. В этот день пройдут 16 матчей в нижних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 8 в каждом разряде). В числе прочих на корты выйдут представители топ-10 посева – действующие чемпионы Роджер Федерер (3) и Каролина Возняцки (3), а также Рафаэль Надаль (2), Анжелика Кербер (2), Слоан Стивенс (5), Марин Чилич (6), Петра Квитова (8) и Карен Хачанов (10). Возняцки в пятницу проверит на прочность Мария Шарапова (30). Кроме Хачанова и Шараповой из россиян 18 января сыграет также Анастасия Павлюченкова. Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных поединков дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Поймай меня, если сможешь. Новая веха в противостоянии Шараповой и Возняцки Мария Шарапова всю карьеру терпит нападки со стороны Каролины Возняцки, а теперь сыграет с ней впервые за 4 года. Это будет волшебный матч.

Australian Open. День 5-й. 18 января, пятница. Начало матчей — в 11:00 (03:00 мск)

Мужчины. 3-й круг. Сетка

Женщины. 3-й круг. Сетка

Margaret Court Arena

Эшли Барти (Австралия, 15) — Мария Саккари (Греция)

Rod Laver Arena. 1-й запуск (03:00).

Личные встречи: 1-1 (Тайпэй-125К-2016 – Индиан-Уэллс-2018).

Рейтинг: 15-43.

Прогноз букмекеров: 1.25 – 3.95.

Прогноз «Чемпионата»: победа Барти в трёх сетах.



Тейлор Фритц (США) — Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 05:00).

Личные встречи: 0-1 (Штутгарт-2016).

Рейтинг: 50-3.

Прогноз букмекеров: 9.75 – 1.04.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.

Мария Шарапова (Россия, 30) — Каролина Возняцки (Дания, 3)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 07:30).

Личные встречи: 6-4/8-4 (Гонконг-выст, Доха, Рим-2008, Гонконг-выст-2010, Рим-2011, Майами-2012, Индиан-Уэллс-2013, Мадрид-2015 – US Open-2010, Индиан-Уэллс-2011, US Open, WTA Finals-2014).

Рейтинг: 30-3.

Прогноз букмекеров: 2.05 – 1.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Алекс де Минор (Австралия, 27) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 0-1 (Уимблдон-2018).

Рейтинг: 29-2.

Прогноз букмекеров: 6.50 – 1.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.



Текстовая трансляция

Рождённые на стыке веков. Тинейджеры теснят старшее поколение на Australian Open В основной сетке АО-2019 стартовало 14 игроков младше 20 лет. Рассказываем, как они выступили на этом турнире, и кто дошёл до 3-го круга.

Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — Анжелика Кербер (Германия, 2)

Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 13:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 240-2.

Прогноз букмекеров: 8.50 – 1.06.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в двух сетах.

Margaret Court Arena

Стефанос Циципас (Греция, 14) — Николоз Басилашвили (Грузия, 19)

Margaret Court Arena. 1-й запуск (03:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 15-20.

Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Циципаса в четырёх сетах.



Аманда Анисимова (США) — Арина Соболенко (Беларусь, 11)

Margaret Court Arena. 2-й запуск (не ранее 05:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 87-11.

Прогноз букмекеров: 2.85 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в трёх сетах.



Слоан Стивенс (США, 5) — Петра Мартич (Хорватия, 31)

Margaret Court Arena. 3-й запуск (около 06:30).

Личные встречи: 1-0 (Цинциннати-2013).

Рейтинг: 5-32.

Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в двух сетах.

Даниэль Коллинз (США) — Каролин Гарсия (Франция, 19)

Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 35-19.

Прогноз букмекеров: 2.95 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.



Марин Чилич (Хорватия, 6) — Фернандо Вердаско (Испания, 26)

Margaret Court Arena. 5-й запуск (около 12:30).

Личные встречи: 9-5 (Мадрид-2008, Париж-2009, Шанхай, Валенсия-2012, Цинциннати-2014, Цинциннати, Токио-2016, Монте-Карло, Лондон-2018 – Санкт-Петербург-2007, Ноттингем-2008, Майами-2010, Париж-2011, Мадрид-2015).

Рейтинг: 7-28.

Прогноз букмекеров: 1.25 – 3.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.

Melbourne Arena

Томаш Бердых (Чехия) — Диего Шварцман (Аргентина, 18)

Melbourne Arena. 1-й запуск (03:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 57-16.

Прогноз букмекеров: 1.25 – 3.95.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бердыха в пяти сетах.



Александра Саснович (Беларусь) — Анастасия Павлюченкова (Россия)

Melbourne Arena. 2-й запуск (не ранее 05:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 31-44.

Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах.

Григор Димитров (Болгария, 20) — Томас Фаббьяно (Италия)

Melbourne Arena. 3-й запуск (около 06:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 21-102.

Прогноз букмекеров: 1.08 – 7.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в четырёх сетах.



Петра Квитова (Чехия, 8) — Белинда Бенчич (Швейцария)

Melbourne Arena. 4-й запуск (не ранее 09:00).

Личные встречи: 2-0 (Токио-2013, Fed Cup-2018).

Рейтинг: 6-49.

Прогноз букмекеров: 1.25 – 3.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.

1573 Arena

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 22) — Карен Хачанов (Россия, 10)

1573 Arena. 3-й запуск (около 06:00).

Личные встречи: 2-1 (Дубай-2017, Галле-2018 – Барселона-2016).

Рейтинг: 24-11.

Прогноз букмекеров: 2.55 – 1.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в пяти сетах.

Australian Open. Шарапова разгромила Петерсон и вышла на Возняцки. Как это было В третий день в Мельбурне Павлюченкова выбила Бертенс, Шарапова победила Петерсон. Соболенко, Хачанов, Федерер, Надаль прошли в 3-й круг.

Court 3

Фрэнсис Тиафо (США) — Андреас Сеппи (Италия)

Court 3. 2-й запуск (около 04:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 39-35.

Прогноз букмекеров: 1.85 – 1.90.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тиафо в пяти сетах.