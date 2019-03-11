Топ-20 без россиянок. 18 лучших, которых нам будет не хватать

После поражений Дарьи Касаткиной и Анастасии Павлюченковой на старте супертурнира в Индиан-Уэллсе стало понятно, что в новом рейтинг-листе, который выйдет 18 марта, в топ-20 не окажется ни одной россиянки. Такое произойдёт впервые в XXI веке! Хотя бы кто-то из российских теннисисток был в первой двадцатке на протяжении почти 21 года – с 29 марта 1998-го, когда в число двадцати лучших вошла Анна Курникова. С тех пор в топ-20 побывало ещё 17 россиянок, включая и Касаткину с Павлюченковой. Вспомним их всех по порядку в соответствии с наивысшими позициями в рейтинг-листе.

Селиваненко: отсутствие россиянок в топ-20 – несчастное стечение обстоятельств

Номер один. Мария Шарапова

Мария в особом представлении не нуждается. Если в конце 90-х и начале нулевых олицетворением российского женского тенниса была Курникова, то затем самой известной теннисисткой стала Шарапова. Конечно, можно вспоминать про 2-19 по личным встречам с Сереной Уильямс (и 18 поражений подряд). После дисквалификации многие любят «пинать» Марию, называя её допингисткой, хотя мельдоний – сомнительный допинг и она перестала принимать этот препарат, как только узнала о его внесении в запрещённый список. При этом вернулась в тур Шарапова уже после 30-го дня рождения. Некоторым теннисисткам годы нипочём (в первую очередь сёстрам Уильямс), но многие легенды тенниса к этому возрасту уже заканчивали карьеру – в том числе Штеффи Граф, Моника Селеш и Мартина Хингис (в одиночном разряде). Мария же продолжает выступать, но её всё чаще мучают давние травмы.

Шарапова – одна из десяти теннисисток, собравших «Карьерный шлем» в одиночном разряде. В Открытой эре, то есть с 1969 года, до неё это удавалось Маргарет Корт, Билли Джин Кинг, Крис Эверт, Мартине Навратиловой, Штеффи Граф и Серене Уильямс. Также Мария завоевала серебряную медаль на единственных Олимпийских играх, во время которых не была травмирована или дисквалифицирована – в 2012 году в Лондоне. Первой ракеткой мира она становилась пять раз, проведя на вершине в общей сложности 21 неделю. Это 15-й результат за всю историю женского тенниса.

Номер один. Динара Сафина

Динара была первой чуть дольше – 26 недель. В апреле 2009 года она отобрала лидерство у Серены Уильямс и удерживала его 25 недель подряд, а затем ещё на неделю вернулась на вершину. Она также завоевала серебро на Олимпиаде, но четырьмя годами ранее, в Пекине-2008. Это были те самые Игры с полностью российским пьедесталом в женском теннисе, когда Елена Дементьева стала чемпионкой, а бронзовую медаль завоевала Вера Звонарёва. Ещё Сафина трижды играла в финалах «Шлемов» в одиночном разряде, но не смогла выиграть ни один из них. Правда, она побеждала на US Open – 2007 в паре с Натали Деши. В 25 лет Динаре пришлось уйти из тенниса из-за хронической травмы спины.

Номер два. Анастасия Мыскина

Именно Анастасия открыла череду блестящих побед россиянок на крупнейших турнирах. Всего за год до её успеха все восхищались русским четвертьфиналом «Ролан Гаррос» — 2003 между Надеждой Петровой и Верой Звонарёвой после их побед над Дженнифер Каприати и Винус Уильямс соответственно, а здесь произошло нечто совершенно нереальное – русский финал! Кстати, Анастасия по пути к нему обыграла и Винус, и Дженнифер. В финале она разгромила свою подругу детства, Елену Дементьеву, которая откровенно перегорела перед этим матчем.

А через пару месяцев была Олимпиада в Афинах, где Мыскина вела со счётом 5:1 в решающем сете полуфинального матча у Жюстин Энен-Арденн, но в итоге проиграла – 6:8. После такого потрясения она не смогла как следует настроиться на поединок за бронзовую медаль, уступив Алисии Молик. Несмотря на раннее поражение на US Open, Анастасия после него стала второй ракеткой мира, а в конце сезона выиграла Кубок Кремля и внесла огромный вклад в первую победу России в Кубке Федерации. Но уже в следующем сезоне у Мыскиной начался серьёзный спад, и в 2007 году, проведя всего два матча, она ушла из тенниса в связи с травмой ноги.

Номер два. Светлана Кузнецова

Светлана сейчас не выступает в туре, восстанавливаясь и набирая форму после травм, но завершать карьеру пока не планирует. 33-летняя россиянка выиграла по два турнира «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах и трижды участвовала в победных финалах Кубка Федерации. Всего на её счету 18 одиночных и 16 парных титулов. В своей лучшей форме Кузнецова всегда могла обыграть любую соперницу, но одной из главных её проблем является отсутствие стабильности. К тому же в её лучшие годы лидером тура была то Жюстин Энен, то Серена Уильямс, не позволяя Светлане подняться на первую строчку.

Номер два. Вера Звонарёва

Вера, казалось, уже ушла из тенниса – причём тихо, просто сообщив летом 2016 года, что вышла замуж и стала мамой. Но весной 2017-го она решила попробовать сыграть на турнирах ITF, и хотя не сразу всё пошло гладко, в итоге Звонарёва почувствовала, что ещё может показывать теннис высокого уровня, и совершила полноценное возвращение в тур. Сейчас финалистка двух турниров «Большого шлема» и Итогового чемпионата, а также бронзовая медалистка Олимпиада и четырёхкратная чемпионка «Шлемов» в паре и миксте вернулась в сотню и занимает 80-ю строчку. Кстати, Вера – старшая из играющих в туре россиянок. Прошлой осенью ей исполнилось 34 года.

Номер три. Надежда Петрова

Третья строчка стала лучшей позицией двух россиянок с диаметрально противоположной игрой на своей подаче. У Петровой подача была серьёзным оружием, принося ей немало очков и позволяя захватывать инициативу в розыгрыше. Она выступала достаточно стабильно, по два раза побывав в четвертьфиналах всех турниров «Большого шлема» с быстрыми покрытиями, а на «Ролан Гаррос» дважды выйдя в полуфинал. Также она была хорошей парной теннисисткой – в паре, как и в одиночке, Надежда поднималась на третье место. Последних успешных результатов Петрова добилась в 2012 году, когда в паре с Марией Кириленко завоевала бронзу Олимпиады и выиграла Итоговый чемпионат, а в одиночке выиграла турниры в Хертогенбосхе, Токио и Софии (второй по значимости Итоговый) и была близка к возвращению в топ-10. Но в начале следующего сезона Надежда рассталась с Рикардо Санчесом, тренировавшим её в 2012-м, на это наложились другие проблемы, и результаты пошли вниз. Весной 2014-го Петрова провела свой последний матч в карьере.

Номер три. Елена Дементьева

Дементьева, напротив, долгие годы мучилась с подачей, допуская много двойных ошибок и беря своё в розыгрышах. Более-менее исправить этот элемент ей удалось только под конец карьеры, уже после двух проигранных финалов «Шлемов» в 2004 году. На Уимблдоне-2009 она была в шаге от ещё одного финала, но Серена Уильямс взяла верх в драматичной битве, отыграв матчбол с выходом к сетке, сработавшим чуть ли не впервые в том поединке. Елена завершила карьеру, так и не победив ни на одном турнире «Большого шлема» ни в одиночном, ни в парном разряде, хотя такого титула она заслуживала не меньше некоторых теннисисток, в активе которых он есть. Зато россиянка завоевала две олимпийские медали – серебро в Сиднее-2000 и золото в Пекине-2008 – и была искренне счастлива после триумфа в столице Китая.

Номер пять. Анна Чакветадзе

Чакветадзе никогда не отличалась мощью, играя в комбинационный теннис, подобно Мыскиной или Хингис. Она совершила прорыв в 20 лет, в 2007-м, выйдя в четвертьфиналы Australian Open и «Ролан Гаррос» и в полуфинал US Open. Также она сыграла в полуфинале Итогового чемпионата, став осенью пятой ракеткой мира. В декабре 2007-го было совершено вооружённое ограбление, в ходе которого преступники проникли в дом Чакветадзе и связали Анну и её родителей. Это оказало и психологическое, и физическое влияние на Чакветадзе, испортив подготовку к новому сезону. Следующий год, тем не менее, она отыграла неплохо, хотя уже не так успешно, как 2007-й, а затем начались травмы и проблемы со здоровьем. Свой последний матч Анна провела в 25 лет на турнире в Ташкенте, где снялась по ходу парного финала.

Номер восемь. Анна Курникова

Шутки о неудачах Курниковой в одиночном разряде были в ходу ещё долгое время после её ухода из тенниса. Даже комбинацию «туз-король» (АК) в покере многие русскоговорящие игроки называли «Анна Курникова», говоря, что выглядит она так же красиво, а побеждает тоже нечасто. Однако Анна не только популяризовала женский теннис благодаря своей внешности и открытости, но и была действительно талантливой спортсменкой. Да, в одиночном разряде у Курниковой не сложилось, в том числе из-за травм, вынудивших её завершить карьеру в 2003-м, когда ей было всего 22 года. Тем не менее в 16 лет она была в полуфинале взрослого Уимблдона, а в паре завоевала 16 титулов, в том числе 2 на турнирах «Большого шлема», и в ноябре 1999 года стала первой ракеткой мира. Долгое время она оставалась единственным в истории женского тенниса лидером в парном разряде из России, пока в прошлом году её достижение не повторили Екатерина Макарова и Елена Веснина.

Номер восемь. Екатерина Макарова

Хотя самых громких успехов Макарова добилась в паре с Весниной, в одиночке у неё тоже были отличные результаты. В первую очередь на «Шлемах» с жёстким покрытием – два четвертьфинала и полуфинал Australian Open, четвертьфинал и полуфинал US Open. На Уимблдоне Екатерина добиралась до четвертьфинала. Однако в важные моменты её нередко подводили нервы. В паре дела с этим обстояли лучше – Елена умела расслабить и успокоить напарницу. Россиянки выиграли практически все значимые турниры, кроме Australian Open, победив в том числе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и на Итоговом чемпионате. После «Ролан Гаррос» — 2018 они стали первыми ракетками мира, добившись цели, к которой шли несколько лет. Веснина к тому моменту уже достаточно давно была беременна, так что на этом их пара распалась – хотя, возможно, Елена ещё вернётся в тур.

Номер десять. Дарья Касаткина

У Касаткиной сейчас наступил сильный спад, но, конечно, мы надеемся, что Дарья его успешно преодолеет. Она здорово начала прошлый сезон – была в финале Индиан-Уэллса, затем дошла до четвертьфинала на двух подряд «Шлемах», но как раз после четвертьфинала Уимблдона что-то пошло не так. Единственным заметным результатом второй половины сезона стала победа на Кубке Кремля, остальные соревнования россиянка провела неудачно. В этом году она пока выиграла всего два матча, причём не одержала ни одной победы над соперницами из первой сотни.

Номер десять. Мария Кириленко

Кириленко провела в топ-10 буквально несколько недель, поднявшись на 10-ю строчку после четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2013 и потеряв её после Уимблдона, где не защитила очки за аналогичную стадию. Вообще, достаточно плотная и комбинационная игра Марии больше подходила к харду, нежели к траве, так что скорее удивительно, что в 2012-м ей удалось выйти в четвертьфинал Уимблдона. В паре Кириленко была пятой ракеткой мира и дважды играла в финалах «Шлемов». Она неожиданно ушла из тенниса в 27 лет, после сезона-2014, сообщив, что выходит замуж. С тех пор она дважды стала мамой и возвращаться в профессиональный спорт не планирует.

Номер 13. Анастасия Павлюченкова

Павлюченкова выступает в туре уже очень давно – с 14 лет, так что иногда забываешь, что ей ещё 27. Не в плане внешности, выглядит она как раз очень молодо, а именно в плане количества проведённых в профессиональном теннисе сезонов. За это время у Анастасии не раз бывали и подъёмы, и провалы. Она успела собрать полную коллекцию четвертьфиналов «Шлемов» и в одиночном, и в парном разрядах. При этом в одиночке это произошло, можно сказать, в два захода – четвертьфиналы «Ролан Гаррос» и US Open были в 2011 году, Уимблдона – в 2016-м, а Australian Open – в 2017-м. В нынешнем сезоне Павлюченкова повторила свой успех в Мельбурне и могла впервые выйти в полуфинал, но не дожала Даниэль Коллинз.

Номер 13. Елена Веснина

К началу сезона-2016 Веснина, по ходу карьеры входившая в топ-25, в одиночном рейтинге выпала из первой сотни. Это могло привести к достаточно серьёзным проблемам, поскольку выступления в паре на крупнейших турнирах отчасти мешали играть соревнования более низкого уровня. Но, выйдя замуж, Елена словно обрела второе дыхание. Четвертьфинал Дохи и финал Чарльстона позволили ей вернуться в топ-50, а на Уимблдоне она сенсационно дошла до полуфинала, показав свой лучший одиночный результат на «Шлемах». Россиянка завершила сезон в топ-20, а следующей весной выиграла Индиан-Уэллс, победив в финале Светлану Кузнецову. В одиночном разряде удержать такой уровень тенниса Весниной не удалось, зато в паре, как мы уже вспоминали, она вместе с Макаровой стала первой в мире. Кроме того, будучи на третьем месяце беременности (судя по дате родов), Елена вместе с Екатериной выиграла турнир в Мадриде.

Номер 14. Елена Бовина

Главным козырем Елены Бовиной были плотные удары по месту с задней линии, а её лучшим результатом на «Шлемах» стал четвертьфинал US Open – 2002, где она проиграла Линдсей Дэвенпорт. Россиянка за свою карьеру завоевала три одиночных титула WTA, а ушла из тенниса в 2012 году, вылетев в третью сотню. Правда, в 2016-м Бовина решила вернуться и принимала участие в турнирах ITF, но заметных результатов не добилась.

Номер 15. Елена Лиховцева

Лиховцева в паре выступала успешнее, чем в одиночке – там она была третьей ракеткой мира и четыре раза играла в финалах мэйджоров в женском парном разряде, а также завоевала два титула в миксте. Впрочем, в одиночном разряде в начале века у неё было два четвертьфинала, а в 29 лет она добилась лучшего результата в карьере, дойдя до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2005. В четвертьфинале она обыграла теннисистку, которая была почти вдвое младше – 15-летнюю Сесиль Каратанчеву. В том же году Лиховцева потерпела обиднейшее поражение в четвертьфинале Кубка Кремля, проиграв Мэри Пирс с шестерного матчбола – 6:0 на тай-брейке третьей партии превратились в 6:8. Кстати, именно Пирс победила Лиховцеву в полуфинале «Ролан Гаррос». Свой последний титул Елена завоевала на Australian Open – 2007 в паре с Даниэлем Нестором.

Номер 20. Татьяна Панова

У Татьяны Пановой выдающихся результатов не было. Она трижды играла в финалах турниров WTA, не завоевав ни одного титула, а на «Шлемах» её лучшим результатом стал выход в третий раунд. Тем не менее, россиянка показывала достаточно стабильные результаты для того, чтобы суметь попасть в топ-20 в сентябре 2002 года. Также она успешно выступала за сборную, выиграв 12 из 15 матчей в Кубке Федерации (9-2 в одиночке и 3-1 в паре).

Номер 20. Алиса Клейбанова

История Клейбановой совсем другая. Алиса — талантливая девушка, уже в 14 лет выигравшая взрослый турнир ITF, трёхкратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде. Она постепенно двигалась вперёд и в феврале 2011-го стала 20-й ракеткой мира, но к началу лета того же года ей диагностировали вторую стадию лимфомы Ходжкина. Разумеется, карьеру Клейбанова прервала. Ей удалось вылечиться, и уже весной 2012 она попыталась вернуться, сыграв в Майами. Позже Алиса признала, что тогда не была готова к возвращению, и следующий турнир провела уже в 2013 году. В 2014-м россиянка вернулась в топ-100, а на одном из турниров обыграла соперницу из первой десятки – Петру Квитову. Но затем Клейбанову начали преследовать травмы, ей пришлось делать операцию на плече, и она потеряла все набранные рейтинговые очки. В официальных турнирах она не принимала участия с января 2018-го.