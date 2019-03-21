Халеп определилась с тренером, а Павлюченкова рассталась с Гоффеном

С момента старта сезона прошло почти три месяца, и для кого-то вопрос смены тренера встал уже сейчас. Наоми Осака быстро нашла нового наставника после скандального расставания с Сашей Бажиным, а вот Симона Халеп окончательно определилась только сейчас. Светлана Кузнецова больше не работает с Гильермо Каньясом, и её новым тренером стал Артём Дерипаско. Кристина Младенович приехала в Майами в сопровождении Бажина, хотя о начале сотрудничества пока никто не объявлял. Немецкий специалист заявил, что помогает француженке просто как друг семьи, однако не исключено, что именно он будет главным оружием Кики в борьбе за возвращение на прежние позиции. В этом материале рассказываем о тренерских перестановках, случившихся в последние месяцы сезона-2018.

Звёзды на распутье. Осака, Халеп и Касаткина в поисках наставника Сразу три топовые теннисистки расстались в последнее время со своими тренерами. Поможет ли это им улучшить игру, или скажется негативно?

Новый-старый тренер Симоны Халеп

Экс-первая ракетка мира во время All Access Hours на турнире в Майами объявила о возобновлении работы со своим бывшим тренером Даниэлем Добре. Симона была подопечной румынского специалиста в 2015 году, и тот период был одним из самых успешных в её карьере. Под руководством Добре она оформила финалы «Премьеров» в Торонто и Цинциннати, а также стала полуфиналисткой US Open, где проиграла будущей чемпионке Флавии Пеннетте. В это же время в команду Халеп вошёл Даррен Кэхилл, но в первые месяцы выполнял функции тренера-консультанта. За четыре года совместной работы Симона и Даррен добились больших успехов, но перед стартом сезона-2019 австралийский коуч решил взять паузу в тренерской работе.

«Любовь живёт три года». Почему тренер ушёл от первой ракетки мира Даррен Кэхилл заставил Симону Халеп работать на пределе возможностей. Она перестала быть неудачницей, но его уход – правильное решение.

Сначала румынка заявила, что не собирается искать нового тренера, но ещё во время Australian Open Халеп провела предварительные переговоры с бывшим наставником Давида Гоффена Тьерри ван Клемпутом.

Бельгиец сопровождал чемпионку «Ролан Гаррос» на февральских стартах, но сработаться им так и не удалось. «Мы решили прекратить сотрудничество, потому что не подходим друг другу. Он хороший человек, но у нас не возникло «химии». Сейчас мне нужна свобода, так что я не буду искать нового тренера», – сказала Симона в конце февраля. Спустя месяц уроженка Констанца представила Добре в качестве своего нового тренера. Перед стартом грунтового сезона девушка решила довериться проверенному человеку, который хорошо знаком с её требованиями и игровыми возможностями.

Павлюченкова уволила Гоффена-старшего

Третья ракетка России начала сотрудничество с Симоном Гоффеном в конце сезона-2016, и почти сразу совместная работа начала приносить результаты. В 2017-м Анастасия выиграла титулы в Монтеррее, Рабате и Гонконге, а также оформила выход в финал «Премьера» в Токио и четвертьфинал Australian Open. В том сезоне Павлюченкова выиграла более 40 матчей и завершила его на 15-й позиции в рейтинге WTA. Между тренером и подопечной возникли дружеские отношения. Симон и Анастасия были вместе не только на корте – ходили вдвоём на ужины, в кино и на выставки. Коммуникация проходила на двух языках – на английском и французском, но время от времени старший брат Давида Гоффена щеголял знаниями некоторых русских слов.

Несмотря на близкие отношения, на прошлогоднем турнире в Майами, где Павлюченкова сыграла неудачно, Симон вышел из себя. Во время «коучинга» бельгиец позволил себе обсценную лексику, и часть его брани попала в телевизионный эфир. Тренеру пришлось публично извиняться перед теннисными чиновниками и заплатить штраф за непристойное поведение. Год назад об этой истории быстро забыли. Отчасти этому поспособствовал титул в Страсбуре, который Павлюченкова завоевала в мае перед стартом «Ролан Гаррос».

В январе россиянка блеснула в Мельбурне, став единственной представительницей России в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. В феврале Павлюченкова проиграла Каролин Гарсии на старте турнира в Дубае, а в Индиан-Уэллсе не смогла справиться с Кристиной Макхэйл. По завершении BNP Paribas Open Павлюченкова обсудила с близкими сложившуюся ситуацию, но отложила принятие решения на несколько дней. «Мне непросто об этом сообщать, но я должна сказать, что мы с Симоном решили расстаться после нескольких лет успешной совместной работы. Я хочу поблагодарить его за всё и пожелать ему всего наилучшего», – внезапно заявила Анастасия в день старта турнира в Майами.

До работы с Гоффеном теннисистка работала под руководством разных иностранных специалистов. С сентября 2012-го по март 2013-го года Анастасия работала с французским тренером Жеральдом Бремоном. После его ухода уроженка Самары договорилась о тренировках под руководством экс-первой ракетки мира Мартины Хингис. С ней у Павлюченковой сложились прекрасные дружеские отношения, она очень помогла в тренировочном плане, но долгое сотрудничество у них не сложилось из-за расписания Мартины. С апреля по октябрь 2016 года Павлюченкова работала с Дитером Киндлманном, но отец теннисистки был недоволен тем, что коуч в работе с его дочерью делает упор на физической подготовке.

Раонич пригласил Санторо, Тим договорился с Массу

Перед стартом супертурнира в Индиан-Уэллсе Милош Раонич и Доминик Тим объявили об изменениях в тренерском штабе. Раонич сообщил, что расстался с Гораном Иванишевичем, с которым работал с весны прошлого года, и пригласил в команду Фабриса Санторо. Команду Тима в конце сезона-2018 покинул Гало Бланко, которому предложили должность в оргкомитете обновлённого Кубка Дэвиса. Перед стартом BNP Paribas Open Доминик тренировался под руководством Николаса Массу. Чилиец выиграл шесть титулов ATP и две золотые медали Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Предварительные переговоры с Массу состоялись ещё в феврале, когда чилийцы приехали Зальцбург на квалификацию Кубка Дэвиса. Стороны договорились о совместной работе на американских «Мастерсах» в марте. «Николас может многое дать моей игре. Он предпочитал грунт, но своего главного успеха добился на харде, на Олимпиаде-2004. Он знает, как добиваться хороших результатов на харде, даже если твое любимое покрытие – это грунт. Мы ожидаем, что наши отношения научат этому и меня». В Индиан-Уэллсе Тим взял 12-й титул в карьере и первый – крупнейшей в ATP серии «Мастерс».

Год назад Раонич договорился о сотрудничестве с Гораном Иванишевичем, и поначалу их совместная работа была очень успешной. Канадец дошёл до полуфинала Индиан-Уэллса и четвертьфинала Майами. По итогам испытательного срока чемпион Уимблдона-2001 сохранил место в команде Раонича, но ситуация изменилась в феврале этого года. Милош остался недоволен своими результатами в Роттердаме и Дубае, после чего принял решение отказаться от услуг именитого хорвата. Уже в Индиан-Уэллсе уроженец Подгорицы тренировался с французом Фабрисом Санторо, который при этом продолжает работать с Пьером-Югом Эрбером. На турнире BNP Paribas Open Раонич дошёл до полуфинала и подтвердил прошлогодние очки.