Звёзды на распутье. Осака, Халеп и Касаткина в поисках наставника

Рывок Касаткиной с выходом на новый уровень и последовавшие проблемы

Дарья Касаткина объявила о расставании с тренером – Филиппом Дехасом. Бельгиец работал с россиянкой с октября 2017 года, сменив Владимира Платеника. Сотрудничество Касаткиной с Платеником поначалу было эффективным – в 2015-м она ворвалась в первую сотню, а следующий сезон завершила уже в топ-30. Однако в 2017 году Дарья «забуксовала» — титулов не было, прогресс в рейтинге тоже отсутствовал. Касаткина завершила сезон всего на 3 строчки выше, чем предыдущий (на 24-й против 27-й), да и то поднялась она в самой концовке благодаря четвертьфиналу Пекина и финалу Кубка Кремля, уже после расставания с Платеником.

Дехас вывел Касаткину на следующий уровень. Собственно говоря, работать с ней он начал ещё перед Кубком Кремля, так что в том финале была и его заслуга. В 2018-м Дарья стала финалисткой Дубая и Индиан-Уэллса, причём перед решающим матчем в Калифорнии с Наоми Осакой в россиянку верили больше, чем в японку, но будущая первая ракетка мира уверенно взяла верх. Через пару месяцев Касаткина впервые сыграла в четвертьфинале турнира «Большого шлема», дойдя до этой стадии в Париже, а ещё через пять недель повторила успех на Уимблдоне. Увы, после лондонского мэйджора у Дарьи начался спад. По сути, она показала хороший результат только на одном турнире – дома, в Москве. Не без помощи мотивационной речи Дехаса, в которой он напомнил Касаткиной о Китайской стене и призвал её стать Русской стеной, Дарья завоевала титул на последнем Кубке Кремля, проходившем в стенах СК «Олимпийский». В результате россиянка завершила сезон десятой, но после Уимблдона-то казалось, что она будет претендовать на путёвку на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. В итоге Дарья слетала туда только в качестве запасной.

Провальный старт Дарьи в новом году и расставание с тренером

Новый сезон Касаткина начала совсем неудачно. В Брисбене она проиграла теннисистке из третьей сотне – получившей «уайлд-кард» австралийке Кимберли Биррелл. В Сиднее Дарья уступила Александре Саснович, а на Australian Open, поведя у Тими Бачински с двумя брейками (3:0), проиграла 12 геймов подряд! Таким образом, за месяц в Австралии россиянка не одержала ни одной победы. В Санкт-Петербурге она без игры прошла сразу в четвертьфинал (bye в первом раунде и отказ Марии Шараповой до матча во втором) и не справилась с Верой Звонарёвой, которая, правда, показала отличный теннис. Первую победу в сезоне Дарья одержала на Кубке Федерации, победив датчанку Карен Баррицу – но это совсем не тот уровень, по которому можно делать какие-то выводы. В Дубае Касаткина выиграла и первый матч WTA в году, обыграв прошедшую квалификацию Магдалену Фрех, а во втором круге не справилась с Софьей Кенин. Соответственно, в этом году у Дарьи до сих пор нет побед над теннисистками из первой сотни (Фрех находится во второй сотне, Баррица – в седьмой). Не ладится и игра – много ошибок в простых ситуациях, далеко не лучшее передвижение по корту. Наверное, в такой ситуации смена тренера – логичное решение.

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При этом непохоже, чтобы Дарья сильно винила тренера за текущие проблемы с игрой. «С грустью объявляю, что мы с Филиппом Дехасом расстаёмся после успешного сотрудничества. Я очень многое должна Филиппу за успехи последних двух лет. Но после того, как я решила взять на себя ответственность за свою игру, я почувствовала, что нужно сделать это одной и пауза в работе с Филиппом необходима. Но так как у него есть семья и дети, я понимаю, что нам будет лучше завершить сотрудничество. Кто знает, что случится в будущем. Никогда не говори «никогда». Спасибо, Филипп, ещё раз. Ты всегда будешь много значить для меня. Я желаю тебе всего наилучшего. Спасибо за всё, тренер. Ты всегда будешь занимать особое место в моём сердце. Буду скучать по твоим выходам на корт и по песням, которые ты поёшь в машине», — такое прощание с тренером Касаткина опубликовала в своём «Инстаграме».

Осака разошлась с Бажиным

Наоми Осака, с которой Касаткина была почти на равных год назад, недавно тоже рассталась с тренером. У неё, правда, история другая – Саша Бажин, впервые попробовав себя в амплуа именно тренера, а не спарринг-партнёра, стал именно тем человеком, с которым связаны все успехи японки в туре. До того она была просто одной из многих талантливых и перспективных теннисисток, но Саша за год сделал её победительницей Индиан-Уэллса и US Open, а в начале нынешнего сезона она выиграла ещё и Открытый чемпионат Австралии, после чего стала первой ракеткой мира! При этом если после триумфа в Индиан-Уэллсе у Наоми был длительный спад, то успех в Нью-Йорке она восприняла уже более спокойно и после него осенью показала ещё несколько хороших результатов.

Расставание Осаки и Бажина. Что первая ракетка мира не поделила с тренером? За год с небольшим Бажин превратил Осаку из игрока конца сотни в чемпионку двух «Шлемов» и первую ракетку мира. Но теперь они расстались.

Никаких видимых предпосылок к разрыву Осаки с Бажином не было, но уже после появились слухи о том, что они почти не общались во время Australian Open, что Наоми заканчивала некоторые тренировки через 10 – 15 минут после их начала и даже бойкотировала забронированные Сашей тренировочные корты. Какая кошка пробежала между ними – неясно. Версий на этот счёт было много, а всю правду мы вряд ли когда-либо узнаем. Что касается результатов, то пока японка провела после этого только один матч, в котором наделала кучу ошибок и легко проиграла Кристине Младенович.

Халеп не сработалась с новым наставником

Симона Халеп осталась без тренера ещё в прошлом сезоне – Даррен Кэхилл ушёл сам, по семейным обстоятельствам. В феврале она решила попробовать поработать с бельгийцем Тьерри ван Клемпутом, и хотя с ним она вышла в финал Дохи, сотрудничество на этом завершилось. При этом ни у Халеп, ни у ван Клемпута претензий друг к другу не возникло – во всяком случае, озвученных вслух. Пока румынка снова без тренера, и в Дубае она, выиграв два матча, уступила Белинде Бенчич.