Экспериментальные дуэты. Как одиночники переквалифицировались в парников

Парные турниры редко становятся предметом обсуждений среди болельщиков, но в марте ситуация изменилась коренным образом. Любители тенниса с неподдельным интересом наблюдали за игрой новообразованных дуэтов, среди которых выделялась пара Новака Джоковича и Фабио Фоньини. Безоговорочный лидер тура и один из главных шоуменов объединились в команду и порадовали поклонников самоотверженной игрой и отличными результатами. Стефанос Циципас и Весли Колхоф дошли до финала «Мастерса» в Майами, но там уступили братьям Брайан. Арина Соболенко и Элисе Мертенс и вовсе оформили «Солнечный дубль», став чемпионками турниров в Индиан-Уэллсе и Майами. Рассказываем о новых дуэтах, которые без раскачки проявили себя на мартовских турнирах в США.

Соболенко и Мертенс отлично дополняли друг друга

Перед началом американской серии Арина и Элисе не ставили перед собой грандиозных планов на парные соревнования, но в итоге им удалось выиграть 10 матчей подряд. За этот период девушки оформили «Солнечный дубль»: победили в Индиан-Уэллс и Майами по ходу одного сезона. До них последней парой, выигравшей эту связку, были Мартина Хингис и Саня Мирза в 2015-м. В 2016 году Бетани Маттек-Сэндс выиграла оба турнира с разными напарницами. Одна из главных причин совместного успеха – отсутствие какого-либо давления. «Мы с удовольствием играем, с удовольствием тренируем приём, подачу, игру с лёта. Никакого давления не испытываем, никакого напряжения – не так, как в одиночке. Здорово выиграть ещё один трофей», – сказала Арина после победы в Калифорнии.

В Майами Соболенко и Мертенс проводили всего третий совместный турнир. По его итогам они обновили рейтинговые рекорды в паре: Мертенс стала шестой, а Соболенко – 21-й. В одном из интервью девушки пошутили, что в их дуэте белоруска отвечает за бомбардировку соперниц, а бельгийка – это голос разума и тонкий психолог. «Арина очень смешная. Она так расслабленна на корте и на сто процентов вкладывается в каждый удар. Когда она допускает ошибку, то восклицает: «О, я должна была попасть в корт!» Приходится отвечать ей: «Всё хорошо, ты всё делала правильно», – поделилась Элисе.

Кстати, в конце марта Мертенс завершила сотрудничество с тренером Дэвидом Тэйлором, который теперь сосредоточится на работе с Дарьей Гавриловой. Сама бельгийка назначила своим коучем Роббе Сейссенса, с которым её связывают романтические отношения.

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Джокович и Фоньини – противоположности притягиваются

Новак Джокович второй сезон кряду неудачно выступает в марте. Впрочем, в этот раз сербский теннисист подсластил пилюлю, сумев ярко выступить в парном турнире BNP Paribas Open. Перед стартом американской серии уроженец Белграда договорился с Фабио Фоньини о совместных выступлениях в Штатах, однако это спровоцировало противоречивую общественную реакцию. Болельщикам Новака было трудно понять его выбор, поскольку, по их мнению, они банально несовместимы. Дескать, Джокович привык бороться до последнего, а Фоньини нередко даёт слабину, когда не может поймать ритм. Опасения фанатов не подтвердились: игроки чудесно сыгрались и нашли взаимопонимание. «Фабио – приятный, весёлый парень, мы всегда здорово общались и давно планировали сыграть вместе. На корте нам нравится шутить, где-то мы любим сыграть на публику, так что нам было просто найти общий язык», – сказал Новак после победы над Роханом Бопанной и Денисом Шаповаловым. Бытует мнение, что успешному выступлению в паре способствовал ранний вылет обоих теннисистов с турнира в одиночном разряде.

В парной сетке сербско-итальянский дуэт дошёл до полуфинала, обыграв по ходу соревнований парников элитного уровня Жана-Жюльена Роже и Хорю Тецэу. До выхода в финал им не хватило совсем чуть-чуть – Лукаш Кубот и Марсело Мело добыли победу на чемпионском тай-брейке. «Новак – легендарный игрок и человек с большой буквы. Было приятно видеть огонь в его глазах, поэтому я просто не мог ударить в грязь лицом», – признался Фоньини.



В Майами игроки не стали играть пару, но это не помогло Новаку далеко пройти по турнирной сетке. Своё поражение от испанца Роберто Баутиста-Агута серб объяснил тем, что по ходу турнира его отвлекали дела ATP. Многие коллеги лидера мирового рейтинга, а также журналисты и функционеры подчёркивают роль Джоковича в увольнении президента Ассоциации теннисистов-профессионалов Криса Кермода. По данным инсайдеров, именно Новак был главным сторонником расторжения контракта с британцем.

Бенчич и Касаткина – объединённые сердца

Швейцарка Белинда Бенчич и россиянка Дарья Касаткина общаются друг с другом с юниорских времён и до сих пор сохраняют дружеские отношения. Девушки не раз публично высказывались против сложившегося стереотипа о том, что в WTA нет места дружбе. Дарья Гаврилова, ныне выступающая за Австралию, в одном из интервью рассказала, что переписывается с некоторыми девочками из тура, и у них даже есть общий чат в WhatsApp. В этом мессенджере между собой общаются Гаврилова, Касаткина, Бенчич, Кристина Младенович и Ана Конюх.

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К американским турнирам Белинда и Дарья подошли в разном расположении духа. Бенчич отлично себя чувствовала после громкой победы в Дубае, а Касаткина пыталась абстрагироваться от негативных мыслей после завершения рабочих отношений с Филиппом Дехасом. Обе теннисистки пропустили парный турнир в Индиан-Уэллсе, но в Майами провели три запоминающихся матча. В поединке с Лидией Морозовой и Шуко Аоямой девушки ушли с матчбола и вырвали победу со счётом 15:13 на чемпионском тай-брейке. В четвертьфинале Бенчич и Касаткина вели в счёте в матче с сёстрами Чжань, но упустили преимущество и завершили выступление.

В Майами уроженка Тольятти играла на фоне грустных рейтинговых новостей. По итогам BNP Paribas Open Дарья выпала из топ-20, не сумев защитить очки за прошлогодний финал против Наоми Осаки. На соревнованиях Miami Open россиянка вышла во второй круг, где по всем статьям проиграла Винус Уильямс. Добавил напряжения тот факт, что в том матче Касаткина не выиграла ни одной своей подачи. «У меня больше нет целей на сезон – я уже запорола всё, что только можно. В конце прошлого сезона у меня случился небольшой психологический срыв. Сейчас же я верю, что все постепенно начнёт налаживаться».

Топ-20 без россиянок. 18 лучших, которых нам будет не хватать С 1998-го в элиту тенниса неизменно входили россиянки – от Курниковой и Дементьевой до Шараповой и Касаткиной. Теперь их там нет.

После провальных результатов в США, Касаткина вернулась в Европу. В эти дни она находится в Париже, где вместе с Даниилом Медведевым принимает участие в презентации нового логотипа личного производителя ракеток Tecnifibre.