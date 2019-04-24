Гремучая смесь. Длинный язык, несносный характер и большое сердце Фабио Фоньини

Фабио Фоньини впервые в карьере выиграл престижный турнир в Монте-Карло и золотыми буквами вписал своё имя в историю итальянского тенниса. Уроженец Сан-Ремо стал первым итальянцем, выигравшим «Мастерс» в современной истории ATP-тура.Также 31-летний теннисист прервал гегемонию Рафаэля Надаля, который становился чемпионом этих соревнований последние три сезона кряду, а всего – 11 раз! Интересно, что в Монако Фабио приехал в статусе абсолютного андердога, и в его успех верили только самые преданные его фанаты. Рассказываем про неожиданного чемпиона Монте-Карло, который по итогам турнира обновил рейтинговый рекорд и стал 12-й ракеткой мира.

Фоньини сверг с трона грунтового Короля После главной победы в карьере Медведев не смог пробиться в финал Монте-Карло, а Фоньини, обыграв Надаля, стал чемпионом.

Затяжное пике

Перед тем, как перебраться в Европу, Фабио съездил в Марракеш для возобновления грунтовой части сезона. Особого успеха там он не снискал, уступив на старте чеху Иржи Веселы. Для 18-й ракетки мира это поражение стало пятым кряду на грунтовом покрытии. Последний раз он выигрывал на грунте в июле прошлого года в Бостаде (Швеция), где в итоге смог взять титул.По ходу матча с чешским теннисистом итальянец не сдерживал эмоций, и было видно, как сильно он переживает. Как итог – две сломанные ракетки, подавленное настроение и гримаса отчаяния.



В феврале Фоньини упустил звание первой ракетки Италии после неудачных выступлений в Южной Америке. Дело в том, что Фабио не поехал защищать чемпионский титул в Сан-Паулу, а перед этим не показал ничего стоящего в Кордове, Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. На каждом из этих турниров он проигрывал уже в самом начале, и это наводило на мысль о том, что Фоньини – главное разочарование «Золотой карусели» образца сезона-2019.

В первом круге Монте-Карло итальянец был очень близок к очередному фиаско, но вовремя изменил тактику и поставил в тупик россиянина Андрея Рублёва. В этой игре удача переплелась с трудолюбием и волей к победе, в результате чего Фоньини стал играть куда увереннее и практически без спадов. Забавно, что он показывал свой максимум, играя при этом с определённым дискомфортом. «У меня болит правый локоть – он не до конца залечен, но я об этом не переживаю. Состояние голеностопа не улучшилось, а стало только хуже», – признался Фабиоперед матчем с немцем Александром Зверевым. Это не помешало ему выбить из борьбы третью ракетку мира, а в следующем матче отыграть дефицит в сет и брейк у хорвата Борны Чорича.

Матч с Рафой Надалем стал одним из самых лучших в карьере итальянца за последние годы. Шарм Фоньини заключается в том, что он делает то, ради чего спорт вообще существует – заинтересовывает людей игрой. За его матчами всегда интересно наблюдать, а его скандалы и экспрессивность лишь добавляют завершённости образу классического итальянского спортсмена. В решающем матче Фабио не оставил шансов Душану Лайовичу, хотя многие предполагали, что после эпичной победы над Надалем игрок позволит себе вальяжно отнестись к сопернику по финалу.«Если бы мне в начале недели сказали, что я останусь тут до воскресенья, я бы от души посмеялся».Фоньини не шутит, для него прошедшая неделя была нетипичной во всех смыслах. Он много боролся, терпел и не позволял эмоциям выплеснуться наружу.

Внезапный роман и свадьба с Флавией Пеннеттой

В отличие от Флавии Пеннетты, у Фабио не было громких романов с теннисистками. Будущие супруги были знакомы много лет, но романтические отношения между ними завязались незадолго до турнира в Индиан-Уэллсев 2014 году. Весь турнир Фабио просидел в её ложе, а Флавия на волне внезапно возникшей страсти взяла и выиграла самый крупный турнир в своей карьере (на тот момент). Но вряд ли кто-то ожидал, даже тогда, что на закате карьеры Пеннетта наконец-то выиграет свой вожделенный турнир «Большого шлема». Сказка воплотилась в жизнь в Нью-Йорке в 2015 году: Флавия в итальянском финале взяла верх над Робертой Винчи.



На этой ноте теннисистка объявила о скором завершении карьеры, и бытует мнение, что к тому времени решение о свадьбе уже было принято. 11 июня 2016 года пара официально зарегистрировала отношения.Дата была выбрана неслучайно – свадьба состоялась после окончания «Ролан Гаррос» и за две недели до старта Уимблдона. Торжественная церемония прошла в Кафедральном соборе Остуни, и на ней присутствовали родственники, друзья и коллеги известных теннисистов. «Я никогда не забуду день нашей свадьбы. Мне очень повезло, что Флавия рядом со мной. Она лучше других знает ту работу, которую мы проделываем в теннисе, и понимает, когда мне нужно немного времени».

19 мая 2017 года у пары родился сын Федерико, названный в честь погибшего от лейкемии теннисиста Федерико Луцци. Два года назад итальянец рассказал о связи, существующей между его семьёй и Нью-Йорком.«Наш сын был зачат здесь, в Нью-Йорке, год назад. Когда Флавия мне об этом сказала, я не мог поверить», – рассказал счастливый Фабио. В межсезонье Фоньини и Пеннетта подписали контракт с итальянским брендом Emporio Armani, и практически сразу приняли участие в смелой рекламной фотосессии.

Флавия Пеннетта. От «Большого шлема» — к семье и материнству Путь Флавии Пеннетты от тяжёлой болезни и разбитого Мойей сердца к чемпионству на «Большом шлеме» и счастливой семье с Фоньини.

Длинный язык и условная дисквалификация

В 2017 году Фоньинисняли с парного US Open за неспортивное поведение – в том числе, за оскорбление женщины-судьи, которую он обозвал итальянскими словами troia (шлюха) и bocchinara (распутная женщина, которая любит оральный секс). Свою тираду Фоньини выдал в проигранном матче первого круга одиночки, но дисквалифицировали его только через несколько дней, когда он вместе с Симоне Болелли уже вышел в третий круг в паре.Фабио оштрафовали на сумму более ста тысяч долларов и дали понять, что на этом история не закончится. Сейчас он находится под условной дисквалификацией, и если до конца этого сезона подобное поведение повторится, Фоньини будет должен пропустить два мэйджора, одним из которых обязательно должен стать US Open.



«Мистер Фоньини согласился с решением органов, и не будет подавать апелляцию. Он выразил сожаление по поводу своего поведения и уверен, что в будущем не допустит ничего подобного и сумеет сократить штраф, а также избежать дисквалификации. Штрафы, как и все денежные наказания за проступки на турнирах «Большого шлема», пойдут в фонд развития этих соревнований», – говорилось в пресс-релизеITF.

Фабио не изменяет себе и в этом, пожалуй, его главная привлекательность. Итальянец почти в каждом матче ссорится с судьями, иногда ругается с соперниками и даже зрителями, апорой позволяет себе играть не в полную силу.