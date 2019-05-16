Как фанера над Парижем. «Ролан Гаррос»-2019 пройдёт без Шараповой

Мария Шарапова не выступала в туре с конца января. Дойдя до четвёртого круга Australian Open – 2019, она прилетела в Санкт-Петербург, где победила Дарью Гаврилову, а затем не вышла на матч второго круга с Дарьей Касаткиной из-за травмы правого плеча.

Конспирологические теории

Некоторые тогда предположили, что Мария просто не захотела играть дальше на турнире – дескать, деньги за приезд получила, один матч провела, минимальные обязательства перед организаторами и болельщиками выполнила, и можно сниматься. Дальнейшие турниры, однако, показали, что это не так – Шарапова пропустила и Доху с Дубаем, и Индиан-Уэллс с Майами, и все грунтовые соревнования, включая «Ролан Гаррос», где она дважды становилась чемпионкой. Очевидно, что будь Мария здорова, ничто не помешало бы ей сыграть на большей части этих турниров хотя бы один – два матча.

Серена вернулась на корт раньше Шараповой Из-за травмы левого колена Серена не выходила на корт 1,5 месяца. Сейчас она играет на грунте в Риме, где встретится со своей сестрой Винус.

«Теперь выступления Шараповой будут наподобие шоу»

Кстати, ещё в феврале известный тренер и член правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон высказал мнение, что до конца избавиться от травм Мария уже не сможет. «Если говорить с профессиональной точки зрения, теперь её выступления станут наподобие шоу, как это было в Петербурге. Травмы её беспокоят, вылечить их до конца она, очевидно, не может.

Выступления Марии Шараповой после дисквалификации Фото: «Чемпионат»

Нужно понимать, что организм не железный, ей не 22 года, она играет на таком профессиональном уровне, где девушки выступают на большой физической подготовке и где никакая техника, никакая тактика не имеют такого значения, как здоровье. Осуждать её здесь глупо — если у человека что-то болит, то это нужно понять. Мы все хотим, чтобы она играла, даже выставочные матчи будут иметь большое значение для молодых любителей тенниса. За её участие в турнирах платят деньги, она собирает до отказа любой стадион, интерес к ней повышен, очевидно, команда Марии хочет её удержать на этом уровне. Люди хотят увидеть Марию, она звезда мирового значения, хочется её видеть, пока она не сошла со сцены. Она личность номер один, её популярность так высока, что люди хотят её видеть в любом состоянии».

Кроме того, букмекеры сразу после турнира в Санкт-Петербурге выставили коэффициенты на то, что Шарапова завершит карьеру в 2019 году. Если российская теннисистка официально прекратит выступать на высшем уровне, то сыграет ставка за 3.98. Обратное событие было оценено коэффициентом 1.20.

Продолжение дуэли Шараповой и Серены на красной дорожке Надаль посещает музей, Модрич фотографируется с украинской теннисисткой, а Курникова сопровождает мужа в туре по Европе.

Тарпищев надеется на Шарапову на Олимпиаде-2020

В марте Мария получила «уайлд-кард» на турнир в Штутгарте – тот самый, где она вернулась после дисквалификации в 2017-м, а до того трижды становилась чемпионкой. Однако почти моментально появились сомнения в том, что она успеет восстановиться и подготовиться. Первым их высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. «Нынешние травмы Шараповой тянутся шлейфом ещё от первой операции на плече. Потом был перерыв, связанный с допинговыми делами, а после пришлось форсировать подготовку — организм отвык от нагрузок. Сейчас ещё возраст берёт своё, восстановление начинает затягиваться, но главное — желание играть, которое у Шараповой не пропало. Мы все надеемся, что Шарапова скорее восстановится, наберёт форму и сыграет на Олимпиаде 2020 года».

Вскоре эти опасения подогрела и сама россиянка. «Сделаю всё для своей игры в Штутгарте, но могу всё же не успеть восстановиться», – написала она в «Инстаграме» в ответ на вопрос одного из подписчиков.

Кстати, в недавнем материале про Серену Уильямс мы уже приводили цитату Карлы Суарес-Наварро. Однако её слова относятся и к Марии, так что стоит вспомнить их ещё раз. «Серена много раз демонстрировала своё превосходство, выиграв за свою карьеру всё по нескольку раз. Теперь, когда нет ни Уильямс, ни Шараповой, всё более сбалансировано, каждую неделю появляется новый чемпион. Это очень хорошо, ведь появляется конкуренция и каждый игрок имеет шанс вписать своё имя в историю».

Отказ от игры в Штутгарте и дальнейшая неопределённость

В итоге накануне своего дня рождения Мария официально сообщила, что снимается с соревнований. «Прошу прощения перед всеми моими немецкими болельщиками, которые собрались приехать в Штутгарт и посмотреть на мою игру. Восстановление идёт очень хорошо, но пока я не готова к тому, чтобы соревноваться на высоком уровне».

Больше новостей, касающихся непосредственно набора формы или состояния здоровья, до нынешнего момента от Шараповой не поступало. Она успела опровергнуть предположение о том, что беременна, вспомнить о значимости первой победы на «Ролан Гаррос», которая принесла ей «Карьерный шлем», и подумать о том, как видит себя через 20 лет. «У меня есть энергия, и я надеюсь, что к тому времени она у меня по-прежнему будет. Конечно, я хочу быть матерью и хорошей женой, однако при этом никогда не знаешь, что произойдёт в твоей жизни, куда она завернёт. Ты просыпаешься утром, у тебя есть план, но… Мой папа говорил мне: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах». Поэтому я не хочу беспокоиться о том, что случится через 20 лет. Я всегда старалась быть примерной во многих вещах, но со временем поняла, что это невозможно. Нужно сосредоточиться на чём-то конкретном, посвятить себя одной вещи».

Уже после появления информации об отказе от выступления в Париже Мария заявила: «Иногда правильные решения не так уж и легко принять. Но есть хорошие новости: я вернулась к тренировкам на корте и потихоньку возвращаю силу моему плечу. Париж, я очень по тебе скучаю. До встречи в следующем году».