«Тут выпивают и тосты говорят». Удивительный теннис в Англии

Светлана Кузнецова упорно сражалась с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, постоянно догоняла соперницу, отыграла сет, но в третьем всё же уступила. В беседе со специальным корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Романовой российская теннисистка рассказала об особом отношении зрителей к матчам в Англии, о светских мероприятиях и проблемах с американской визой.

— Светлана, насколько расстроены поражением? Что не получилось? Казалось, что после того, как вы взяли 5 геймов подряд во втором сете, уже нашли свою игру и всё получится.

— Знаете, в общем сейчас игра складывается гораздо лучше, чем складывалась на «Ролан Гаррос», потому что я была крайне недовольна после Парижа и своим календарём, и своей подготовкой. Сейчас я взяла большую паузу, чтобы подготовиться. Конечно, в игре чувствуется, что играю очень мало матчей. В решающие моменты бывает очень много спадов в игре, чем я недовольна. Да, я подряд взяла 5 геймов, но это травяной корт, и в любой момент всё может поменяться в любую сторону. Она в какие-то моменты сыграла лучше, чем я, рискнула где-то, где я не рисковала. Я думаю, всё решилось в одном-двух розыгрышах.

— К US Open будете играть больше матчей, чтобы лучше подготовиться?

— Я очень хочу и заявилась на участие в турнирах в Америке, но у меня нет визы, я сдала паспорт в феврале в Москве, и до сих пор мне его не вернули.

Светлана Кузнецова сражалась на Уимблдоне, но проиграла Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Говорят, в Лондоне дают визу за три дня.

— Знаю, никогда в жизни не могла подумать, что в Москве будут 6 месяцев держать мой паспорт. Кого только не просила помочь, они всем отвечают, что такая у них процедура. Подать в другом месте уже нельзя. Хорошо, что у меня два паспорта, иначе я просидела бы шесть месяцев в Москве. Не думала, что будут тянуть так долго. Ну, три месяца… Я заранее подала. Но шесть месяцев уже прошло. Я хотела бы в июле уже поехать в Америку. А в моём втором паспорте осталась только одна пустая страница, буду ставить канадскую визу. Но в одну Канаду смысла ехать играть нет, на грунт возвращаться я не хочу, это сто процентов. Хочу играть матчи уже на харде, чувствую себя гораздо лучше, чувствую себя мотивированной. Очень много положительных вещей, вижу свет в конце тоннеля после травм и после всего. Просто нужно время.

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— Вы в прекрасной физической форме. Я смотрела матч, и все люди вокруг обсуждали, как прекрасно вы выглядите и как красиво торчат у вас крылышки из-под майки. Есть ли какой-то секрет возвращения в форму после травмы и такого большого перерыва?

— Много тренировок и правильное питание. Стараюсь следить за тем, что я ем и много тренироваться.



— Пока вы были в Москве, достаточно активно проводили время: принимали участие в благотворительном забеге, посещали много светских мероприятий. Вам это действительно нравится? Вам близко это?

— Уже не посещаю. Уже гораздо меньше: за последнее время из светского я только поучаствовала в забеге, и он был связан со спортом. Одно время, когда я не играла, посещала больше мероприятий. Я посещаю где-то 10 процентов от этого: у меня записаны только топовые мероприятия: Hello, GQ. Буду делать это ещё реже. Иногда мне это интересно. Но каждый раз после пятичасовых тренировок поехать в салон – это здорово, классный салон, все меня обслуживают, очень красиво одевают. Мне нравится одеваться, я очень люблю одежду, но выхлопа от этого я никакого не вижу для себя. Я хочу играть, и я знаю, где моё место. Попробовала что-то другое. Чем больше узнаваемость, тем больше возможностей на будущее. Это работа, это не для удовольствия. Для удовольствия – посиделки дома.



— Кстати, скучаете тут по своей собаке?

— Очень! Да.

— Я впервые на Уимблдоне, и меня удивило, что на том корте, где вы играете, и на соседних постоянно перемещаются люди, они пьют, кричат, слышно даже судей с соседних кортов. Это не мешает? Обычно на теннисе нельзя не то что ходить – стоять нельзя, пить нельзя, есть тоже.

— Мне очень сложно концентрироваться, потому что меня всё и всегда отвлекает. Кто-то поковырялся в ухе – мне уже это мешает. Сегодня достаточно хорошо держала концентрацию и не замечала практически ничего. Единственное, что за нашим кортом при выходе из ложи они так громко разговаривают… А ты не можешь сделать замечание. Потому что тут королевская ложа. Двоякое впечатление: центральный корт – там всё тихо, а тут они все выпивают, чокаются, произносят тосты. Как-то странновато, но потом абстрагируешься.