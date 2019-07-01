Уильямс довела 15-летнюю теннисистку до слёз. Но та сама виновата

Кто вообще позволил вот так дерзко обыгрывать легенду тенниса в первый день Уимблдона? Теперь турнир лишился своей пятикратной чемпионки.

От двух сотен зрителей до легендарного статуса

В юго-западном пригороде Лондона, Уимблдоне, стартовал старейший теннисный турнир в мире. Впервые он был проведён в 1877 году, и если тогда это было локальное событие с 22 теннисистами и примерно двумя сотнями зрителей, то сейчас Уимблдон – один из четырёх турниров «Большого шлема», единственный, покрытием которого осталась трава.Также это самый строгий мэйджор в плане дресс-кода -играть здесь можно только в белом.

10 причин следить за Уимблдоном Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.

Действующий чемпион турнира, Новак Джокович, стартовал с уверенной победы над Филиппом Кольшрайбером. Только в этом году они встречались уже в четвёртый раз – немец взял верх в Индиан-Уэллсе, а серб дважды победил его на грунтовых «Мастерсах». Здесь второй сет дался Новаку чуть сложнее, чем два других, но всё равно он одержал уверенную победу за два часа.

Хачанов мучился с корейцем, но победил

Вышли во второй круг оба игравших в понедельник россиянина – Карен Хачанов и Даниил Медведев. Российских теннисистов поставили в расписании друг за другом на 18-м корте. Первым свой матч проводил Карен, соперником которого стал прошедший квалификацию кореец Квон Сон У. Хачанов пришлось неожиданно тяжело. Поединок с теннисистом, лишь второй раз в жизни игравшим в основной сетке турнира «Большого шлема» и не проведшим ни одного матча в основе соревнований ATP, продлился больше трёх часов. Все четыре партии прошли в упорной борьбе, и в итоге Карен со второй попытки смог подать на матч – 7:6 (8:6), 6:4, 4:6, 7:5. Дальше его ждёт матч с 37-летним Фелисьяно Лопесом, который неделю назад неожиданно завоевал титул на крупном турнире в Лондоне и здесь наверняка тоже будет очень опасен.

Дорастёт ли Джокович до Хачанова? Матчи 1-го дня Уимблдона Джокович, Зверев, Циципас, Осака, Свитолина, Соболенко, а также россияне Хачанов, Медведев и Касаткина сыграют в стартовый день Уимблдона.

Даниил более уверенно выиграл свой матч, победив Паоло Лоренци в трёх партиях – правда, две из них завершились тай-брейками. Итальянец здорово действовал на брейк-пойнтах, отыграв 11 из 13 этих мячей, и нередко выходил с подачи к сетке, но в целом Медведев играл намного острее и контролировал ход поединка. Следующим соперником Даниила будет представляющий Австралию Алексей Попырин.

Успехи юности и опыта

18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим, в этом году сыгравший уже в трёх финалах ATPи ставший самым юным теннисистом в топ-25 после дебюта там Ллейтона Хьюитта в 1999 году, одержал свою первую победу на турнире «Большого шлема». Здесь нужно отметить, что два из четырёх последних мэйджоров – USOpen–2018 и «Ролан Гаррос» — 2019 – он пропустил из-за проблем со здоровьем. У Феликса врождённый порок сердца, который время от времени даёт о себе знать. Победив своего соотечественника Вашека Поспишила, Оже-Альяссим стал также первым теннисистом, родившимся в XXI веке, которому удалось выиграть матч на «Шлеме».

На противоположном полюсе в плане возраста стоит победа 40-летнего Иво Карловича. Хорват впервые заявил о себе именно на Уимблдоне – в далёком 2003 году он прошёл квалификацию и в первом раунде сенсационно обыграл уже упомянутого Хьюитта, который тогда был действующим чемпионом этого турнира и лишь накануне старта Уимблдона лишился звания первой ракеткой мира. Вскоре оба звания на несколько лет забрал себе Роджер Федерер, а поражения Ллейтона перестали восприниматься как что-то сенсационное, но тогда это действительно была большая неожиданность. 38-летний австралиец давно завершил карьеру в одиночном разряде и лишь время от времени выступает в паре, а Карлович до сих пор играет в одиночке. Он стал самым возрастным победителем матча в основной сетке мэйджора после Кена Роузволла на Australian Open– 1978.

Поражения Зверевых и Циципаса

К сенсациям дня можно отнести поражения Александра Зверева и Стефаноса Циципаса. С одной стороны, оба входят в топ-10, с другой – Александр никогда не показывал хороших результатов на траве и, судя по последним результатам Стефаноса, ему это покрытие тоже не слишком нравится. Зверев в четырёх партиях проиграл Иржи Веселы, а Циципас в пяти сетах уступил Томасу Фаббьяно. Выбыл из турнира и старший брат Александра, Миша Зверев.

Провал Касаткиной и Осаки

В женской сетке порадовали все россиянки, кроме Дарьи Касаткиной. Маргарита Гаспарян уверенно победила Анну-Лену Фридзам, Вероника Кудерметова выбила Исалин Бонавентюр, а Анастасия Потапова одержала волевую победу над Хиль Белен Тайхман. Дарья же вновь провалилась, взяв всего четыре гейма у Айлы Томлянович – 3:6, 1:6. На грунте в игре Касаткиной были просветы, но игра на траве ей совсем не удалась. В прошлом году, напомним, она дошла на Уимблдоне до четвертьфинала – так же, как и на «Ролан Гаррос». По пути к этой стадии Дарья обыграла в том числе Эшли Барти, которая сейчас является первой ракеткой мира.

Кстати, претенденток на то, чтобы опередить Эшли в рейтинге, уже стало меньше. Наоми Осака, которую австралийка совсем недавно сдвинула с первой строчки, второй раз подряд уступила на траве Юлии Путинцевой. Игра у японки совсем не шла, а на послематчевой пресс-конференции после вопроса о том, не тяжело ли ей справляться со свалившейся в последние месяцы славой, она сказала, что вот-вот расплачется, и попросила разрешения уйти. После триумфа в Австралии и увольнения Саши Бажина игра у неё совсем не идёт.

Осака чуть не расплакалась на пресс-конференции после поражения от Путинцевой

15-летняя девушка победила Уильямс и разрыдалась

В матче с невероятной разницей участниц в возрасте – 24 года – 15-летняя Кори Гауфф победила 39-летнюю Винус Уильямс. Юная американка взяла верх над пятикратной чемпионкой Уимблдона в двух сетах – 6:4, 6:4. Выиграв этот матч, девушка не сдержала эмоций и разрыдалась прямо на корте. Для Винус любой сезон может стать последним, так что, возможно, это был единственный шанс Кори сыграть с живой легендой американского тенниса на её самом успешном турнире в карьере. Посмотрим, станет ли для Гауфф такая победа трамплином к будущим большим успехам. Она уже установила рекорд, став самой юной участницей основной сетки Уимблдона и, соответственно, самой юной теннисисткой, прошедшей во второй раунд.