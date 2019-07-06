Серену пристыдили за невежество. Но судьба соперниц её не волнует

Американская чемпионка всем своим видом показывает, что ставит себя выше других. Её критикуют, но терпят. А что ещё остаётся?

Не в каждой профессии существуют чёткие критерии для определения лучших в своём деле. В теннисе с этим проблем нет: кто возглавляет рейтинг, тот на данный момент и лучший. Сейчас это австралийка Эшли Барти. Имя не самое звёздное и раскрученное. Многих любителей спорта, не слишком пристально следящих за теннисом, новость о восхождении Эшли на вершину рейтинга сильно удивила. И если такая реакция вполне объяснима, то поведение одной из лучших теннисисток в истории не поддаётся пониманию.

Американка Серена Уильямс, не стесняясь, призналась, что понятия не имела о достижении Барти. А когда её пристыдили, удивилась и искренне недоумевала, из-за чего весь сыр-бор. Похоже, Серене действительно всё равно, что там происходит в её виде спорта, и кто борется за лидерство.

Королеву не волнуют разборки придворных. И она даже не трудится это скрывать.

Американка расчистила Серене дорогу, выбив прошлогоднюю чемпионку Серена Уильямс лишилась серьёзных соперниц на Уимблдоне. Сначала выбыла из борьбы Шарапова, теперь Лорен Дэвис обыграла Анжелику Кербер.

«Не знала, что Барти первая ракетка мира»

Эшли Барти после сенсационной победы на «Ролан Гаррос» поднялась на вторую строчку, а спустя две недели возглавила рейтинг WТА. О звании первой ракетки мира мечтает без преувеличения каждая теннисистка, но добиться его за 44 года существования рейтинга удалось только 26 спортсменкам. Барти стала 27-й.

Да, за последние три сезона список первых ракеток заметно пополнился, но для действующих теннисисток вершина рейтинга остаётся самым желанным результатом, наряду с победами на турнирах «Большого шлема».

Очередная смена лидера в женском теннисе получила широкий резонанс, новость об успехе Барти облетела весь мир, а сама теннисистка получила тысячи поздравлений как от болельщиков, так и от коллег. Однако одна из самых титулованных и популярных теннисисток в истории Серена Уильямс не только не поздравила Эшли, но и вообще не знала о её достижении. По крайней мере, об этом она сама рассказала перед Уимблдоном: «Барти — первая ракетка мира? Нет, не знала».

Звезда родилась? 15-летняя Кори Гауфф напоминает Серене Уильямс её сестру Победив Винус Уильямс, Кори Гауфф уже вышла в 3-й круг Уимблдона. Тренер Серены и знаменитые игроки прошлого считают её будущей звездой.

Безразличие или лукавство?

Естественно, слова Серены не остались незамеченными. Одни увидели в них неуважение к Барти и всему теннисному сообществу в целом, другие заподозрили американку в лукавстве и лицемерии. Кто бы ни оказался прав, высказывание 23-кратной чемпионки турниров серии «Большого шлема» её не красит. Если информация о восхождении Барти на вершину рейтинга действительно каким-то чудесным образом обошла Серену стороной, это только подтверждает слухи о её завышенном самомнении и пренебрежительном отношении к соперницам. Если же Уильямс сказала неправду, то вряд ли это могло быть обусловлено чем-то, кроме желания унизить не только Барти конкретно, но и весь WТА-тур. В любом случае, приятного мало.

Обсуждают поступок Серены не только болельщики. Австралийский теннисист Сэм Грот, вошедший в историю как автор самой мощной подачи, подверг Уильямс-младшую жёсткой критике: «Один из самых узнаваемых спортсменов на планете не может сказать, кто сейчас №1 в его виде спорта? Это позор!». Сама Барти сказала, что восприняла заявление Уильямс спокойно: «Мне кажется, Серена в последнее время не так часто была на турнирах. Если честно, я об этом не переживаю».

Явление королевы. Серена показала себя во всей красе и сиянии кристаллов Уильямс на Уимблдоне начала громить соперниц в одиночке и готовится выступить в миксте с Марреем.

«Понятия не имею, о чём он»

На пресс-конференции во время Уимблдона Серену спросили, что она думает о словах Грота. Американка искренне ответила, что не видит проблемы: «Я понятия не имею, о чём он говорит. Я рада, что она стала первой. Не знаю никого, кто был бы этому не рад. Она такая милая девушка. Не знаю. Думаю, за неё болеют все, включая меня».

Нет поводов сомневаться в искренности американки. Похоже, она реально не понимает, за что ей предъявляют претензии. Возможно, случай с Барти не вызвал бы такого негатива у болельщиков, если бы не её предыдущие выходки. Если вспомнить скандалы с участием Серены хотя бы за минувший год, то можно предположить, что она ставит себя над теннисом. Она на самом деле самая титулованная и заслуженная и прекрасно это знает. Американка не скрывает, что остаётся в теннисе ради рекордного 24-го «шлема». Серене, судя по всему, всё равно, кто возглавляет рейтинг. Её это не касается, и она даже не пытается это скрывать.

Высокомерное поведение американки всё чаще подвергается критике, но реальных рычагов влияния на Серену у теннисного руководства нет. Остаётся только смириться и надеяться, что терпения теннисистов хватит надолго.