Серену пристыдили за невежество. Но судьба соперниц её не волнует

Не в каждой профессии существуют чёткие критерии для определения лучших в своём деле. В теннисе с этим проблем нет: кто возглавляет рейтинг, тот на данный момент и лучший. Сейчас это австралийка Эшли Барти. Имя не самое звёздное и раскрученное. Многих любителей спорта, не слишком пристально следящих за теннисом, новость о восхождении Эшли на вершину рейтинга сильно удивила. И если такая реакция вполне объяснима, то поведение одной из лучших теннисисток в истории не поддаётся пониманию.
Американка Серена Уильямс, не стесняясь, призналась, что понятия не имела о достижении Барти. А когда её пристыдили, удивилась и искренне недоумевала, из-за чего весь сыр-бор. Похоже, Серене действительно всё равно, что там происходит в её виде спорта, и кто борется за лидерство.
Королеву не волнуют разборки придворных. И она даже не трудится это скрывать.
«Не знала, что Барти первая ракетка мира»
Эшли Барти после сенсационной победы на «Ролан Гаррос» поднялась на вторую строчку, а спустя две недели возглавила рейтинг WТА. О звании первой ракетки мира мечтает без преувеличения каждая теннисистка, но добиться его за 44 года существования рейтинга удалось только 26 спортсменкам. Барти стала 27-й.
Да, за последние три сезона список первых ракеток заметно пополнился, но для действующих теннисисток вершина рейтинга остаётся самым желанным результатом, наряду с победами на турнирах «Большого шлема».
Очередная смена лидера в женском теннисе получила широкий резонанс, новость об успехе Барти облетела весь мир, а сама теннисистка получила тысячи поздравлений как от болельщиков, так и от коллег. Однако одна из самых титулованных и популярных теннисисток в истории Серена Уильямс не только не поздравила Эшли, но и вообще не знала о её достижении. По крайней мере, об этом она сама рассказала перед Уимблдоном: «Барти — первая ракетка мира? Нет, не знала».
Безразличие или лукавство?
Естественно, слова Серены не остались незамеченными. Одни увидели в них неуважение к Барти и всему теннисному сообществу в целом, другие заподозрили американку в лукавстве и лицемерии. Кто бы ни оказался прав, высказывание 23-кратной чемпионки турниров серии «Большого шлема» её не красит. Если информация о восхождении Барти на вершину рейтинга действительно каким-то чудесным образом обошла Серену стороной, это только подтверждает слухи о её завышенном самомнении и пренебрежительном отношении к соперницам. Если же Уильямс сказала неправду, то вряд ли это могло быть обусловлено чем-то, кроме желания унизить не только Барти конкретно, но и весь WТА-тур. В любом случае, приятного мало.
Обсуждают поступок Серены не только болельщики. Австралийский теннисист Сэм Грот, вошедший в историю как автор самой мощной подачи, подверг Уильямс-младшую жёсткой критике: «Один из самых узнаваемых спортсменов на планете не может сказать, кто сейчас №1 в его виде спорта? Это позор!». Сама Барти сказала, что восприняла заявление Уильямс спокойно: «Мне кажется, Серена в последнее время не так часто была на турнирах. Если честно, я об этом не переживаю».
«Понятия не имею, о чём он»
На пресс-конференции во время Уимблдона Серену спросили, что она думает о словах Грота. Американка искренне ответила, что не видит проблемы: «Я понятия не имею, о чём он говорит. Я рада, что она стала первой. Не знаю никого, кто был бы этому не рад. Она такая милая девушка. Не знаю. Думаю, за неё болеют все, включая меня».
Нет поводов сомневаться в искренности американки. Похоже, она реально не понимает, за что ей предъявляют претензии. Возможно, случай с Барти не вызвал бы такого негатива у болельщиков, если бы не её предыдущие выходки. Если вспомнить скандалы с участием Серены хотя бы за минувший год, то можно предположить, что она ставит себя над теннисом. Она на самом деле самая титулованная и заслуженная и прекрасно это знает. Американка не скрывает, что остаётся в теннисе ради рекордного 24-го «шлема». Серене, судя по всему, всё равно, кто возглавляет рейтинг. Её это не касается, и она даже не пытается это скрывать.
Высокомерное поведение американки всё чаще подвергается критике, но реальных рычагов влияния на Серену у теннисного руководства нет. Остаётся только смириться и надеяться, что терпения теннисистов хватит надолго.
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