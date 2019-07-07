Пока Шарапова готовит еду, Бушар совершает пробежку, а Жук и Цибулкова загорают в купальниках, Вавринка ищет новые знакомства.

«Номер телефона есть. Теперь нужно сделать первый шаг. Что скажете?»

Середина турнира на Уимблдоне – традиционно выходной: так называемый Middle Sunday. Те, кто остались на турнире, отдыхают, расслабляются и готовятся к новым баталиям, а те, кто закончил выступления, проводят последние деньки в Лондоне или уже загорают на пляже. Посмотрим, что происходит в соцсетях у теннисистов.

Красота дня. Пляжные фото лучших теннисисток Уимблдона Лето. Солнце. Зной. Пора в отпуск. Но лучшие теннисистки мира загорают на кортах Уимблдона. Давайте посмотрим, как всё-таки они отдыхают.

Начнём с Гаэля Монфиса и Элины Свитолиной. Молодые люди не только восстановили свой общий аккаунт в «Инстаграме», но и на Уимблдоне всё время вместе – они были на вечеринке игроков перед турниром, поддерживали друг друга с трибун во время матчей и на тренировках. Монфис уже вне турнира, а украинка продолжает выступления – она пробилась во вторую неделю соревнований и сыграет в 1/8 финала с хорваткой Петрой Мартич.

А вот некогда крепкая теннисная пара Стэн Вавринка – Донна Векич, похоже, расстались окончательно. Дошло до того, что швейцарец в «Инстаграме» попросил у читателей совета по поводу новой знакомой: «Номер телефона есть. Теперь нужно сделать первый шаг. Что скажете?», снабдив этот вопрос своим фото без футболки. Коллеги Вавринки тут же откликнулись на просьбу о помощи: «С таким телом тебе не о чем волноваться», — написал в комментариях австриец Доминик Тим. «Просто зверь», — добавил француз Люка Пуй.

А вот у Донны Векич всё как раз хорошо. Она после окончания выступления на Уимблдоне отправилась на отдых домой в Хорватию, и там отлично проводит время.

В тёплые края отправилась и Доминика Цибулкова. Словачка выбрала для отдыха греческий остров Санторини. Её наряд оценили более 16 тысяч человек, в частности Эжени Бушар, Кристина Младенович, Марион Бартоли и Елена Веснина.

Несколько дней на море решила побыть россиянка Софья Жук.

Важную миссию на себя взяла Анна Калинская – россиянка стала крёстной матерью для ребёнка своего старшего брата. Николай Калинский – футболист команды «Томь», выступающей в ФНЛ. В минувшем сезоне его команда заняла 3-е место при 20 командах-участницах.

Ещё одна россиянка – Анастасия Павлюченкова – отметила в одном из лондонских ресторанов свой день рождения.

Эжени Бушар пока ещё остаётся в Лондоне, хотя уже выбыла из турнира. Канадка времени даром не теряет – совершает пробежки и готовится к следующим соревнованиям.

Роджер Федерер по-прежнему считается одним из главных претендентов на титул на нынешнем турнире. На каждом матче швейцарца набираются полные трибуны, организаторы довольны, зрители в восторге. Вот только детям Роджера и Мирки приходится тяжко, ожидая, пока папа завершит работу.

Продолжает борьбу на турнире и Фернандо Вердаско. В 4-м круге он сыграет с Давидом Гоффеном. А пока семье Вердаско приходится загорать на травке в ожидании папы. Кстати, жена испанца, Ана Бойер, является родственницей супругов Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой.

Американка Слоан Стивенс не смогла пробиться во вторую неделю соревнований, но надо себя готовить к следующим соревнованиям. Занятия физиотерапией ей только в помощь.

А выбила Слоан из турнира в третьем круге Йохана Конта, которая остаётся последней надеждой Британии в одиночных турнирах. В 1/8 финала Конте сражаться с двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой.

Фабио Фоньини не сумел добраться до второй недели соревнований – его остановил американец Теннис Сандгрен. Возможно, Фабио, которому как всякому итальянцу не чужд футбол, немного подсластят горечь поражения воспоминания о встрече на Уимблдоне с одним из величайших футбольных тренеров – Жозе Моуриньо.

Белоруска Арина Соболено тоже проиграла в одиночке, но она ещё играет в парном разряде с бельгийкой Элисе Мертенс, с которой они добралась до 1/8 финала. В выходной день на турнире – Middle Sunday – Арина прогулялась к одной из главных достопримечательностей столицы Великобритании – London Eye.

Мария Шарапова после того, как снялась из-за травмы в первом круге, видимо, ещё не определилась с дальнейшими планами и задержалась на несколько дней в Лондоне. Воспользовавшись хорошей погодой, россиянка готовит и дегустирует блюда под руководством опытного шеф-повара.