«Я уделал тебя в Дубае и без подачи с руки». Кирьос устроил новые разборки

Ник ни на минуту не даёт забыть о себе. После Уимблдона он заскучал, занялся баскетболом и затроллил Кукушкина.

«Не переживай, чувак. Я и так уделал тебя»

Нику Кирьосу, по всей видимости, скучно без привлечения к себе внимания и конфликтов – хотя бы локального значения. Всё началось с того, что в «инстаграме» ATP было опубликовано фото Кирьоса с подписью: «Подача с руки: тактика или проблема?» Кукушкин поставил смайлик с пальцем вниз. После этого в комментариях появился Ник Кирьос, который решил уколоть Михаила: «Не переживай, чувак. Мне не нужно было использовать это, когда я уделал тебя в Дубае».

Чего добивается Кирьос? Теннисный клоун устроил дебош и был изгнан из Рима Австралиец в очередной раз оказался в центре скандала. Он пнул бутылку, швырнул стул и ушёл с корта ещё до объявления о его дисквалификации.

Михаил написал: «Это был мой ответ касательно подачи с руки, а не тебя. Не стоит грубить другим без причины». Кирьос ответил: «Не уверен, что напоминание о теннисном матче — это грубость. Я просто высказал тебе своё мнение о нашей игре и об использовании подачи с руки». Интересно, что матч между ними состоялся больше трёх лет назад, в феврале 2016-го, и с тех пор они больше не встречались. У Ника такая хорошая память, или он просто проверил счёт личных встреч, прежде чем написать это? Кстати, победил австралиец со счётом 6:3, 6:2.

Ранее Кирьос был оштрафован на $ 8 тыс. за различные эпизоды неспортивного поведения в первом и втором раундах Уимблдона. В матче второго круга, напомним, он проиграл Рафаэлю Надалю, и по ходу того поединка одним из ударов специально направил мяч в тело сопернику, отказавшись извиняться за это. Штраф, впрочем, был наложен не за это, а за споры с судьёй.

«Кирьос мог кого-нибудь покалечить». Опасные удары скандального австралийца Битва Ника Кирьоса с Рафаэлем Надалем не обошлась без скандала. Австралиец едва не угодил мячом сопернику между ног.

«Если в ближайшие 12 месяцев Ник не изменится, то это никогда не случится»

Самый юный чемпион Уимблдона в истории, трижды выигравший этот турнир немец Борис Беккер признался, что хочет увидеть большие победы Ника. «Я принадлежу к группе людей, которые хотят видеть его успешным игроком, реализовавшим огромный потенциал. Я обожаю то, что он даёт теннису. Но мне кажется, что он на перепутье, и ситуация становится угрожающей. Пойду дальше и скажу, что если в ближайшие 12 месяцев он не изменится, то это уже никогда не случится. Меня беспокоит то, что он не торопится менять свои плохие привычки. Это индивидуальный вид спорта, и стиль жизни Ника зависит только от него самого».

«Кирьос может входить в топ-5». Джокович согласен

Другой знаменитый трёхкратный победитель Уимблдона Джон Макинрой считает, что Кирьосу нужно быть серьёзнее в тренировках и на корте. «Хорош ли он для тенниса? Да, так и есть. Покупают ли билеты, чтобы увидеть его? Да. Но я не могу спокойно реагировать на то, что он старается лишь изредка. Мы больше не можем это поддерживать. Если он не будет стараться, то пусть вообще не играет. Это моё мнение. Кирьос может входить в топ-5, если будет выкладываться на корте». Отметим, что цитата с последней фразой Джона появилась в «инстаграме», и среди поставивших ей лайк был Новак Джокович. Кстати, Ник в финале Уимблдона предсказуемо болел против серба – по нему он недавно «прошёлся», сказав среди прочего, что он слишком сильно хочет, чтобы все его любили. К Роджеру Федереру австралиец, напротив, питает уважение.

Д. Макинрой: если Кирьос не будет стараться, пусть вообще не играет

Австралиец учится новым трюкам. В баскетболе

Сам Ник не раз признавался, что больше всего любит играть отнюдь не в теннис, а в баскетбол. Неудивительно, что он с удовольствием встретился с американкой Шерелл «Торч» Джордж, представительницей шоу-команды «Гарлем Глобтроттерс», которая специализируется на различных баскетбольных трюках. Джордж показала Нику несколько эффектных трюков с мячом.

«Было очень весело. Очевидно, что я не могу жить без баскетбола. Я всегда слежу за событиями в этом виде спорта. Оказаться рядом с Торч, которая играла в женской НБА, это потрясающе. Она научила меня новым трюкам. Было круто», — сказал Кирьос.

Что будет с австралийцем дальше? Едва ли даже он сам знает ответ на этот вопрос. Но учитывая его характер, очень сложно поверить, что он вдруг изменится, начнёт усердно тренироваться, соблюдать спортивный режим и полностью раскроет свой потенциал. Увы, его нежелание всерьёз относиться к теннису не меньше, чем его талант.