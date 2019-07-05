«Кирьос мог кого-нибудь покалечить». Опасные удары скандального австралийца

Ходячий скандал

Ник Кирьос и скандальные ситуации неразделимы. Наверное, уже все болельщики, теннисисты и судьи привыкли к тому, что талантливый австралиец никаких правил и авторитетов не признаёт. Конечно, кого-то он уважает – например Роджера Федерера и Энди Маррея, – но потому что сам так решил, а не потому что таково мнение большинства. На общественное мнение Ник плевать хотел, в том числе и на мнение о нём самом.

Он не раз вступал в перепалки и со зрителями, позволяя себе послать кого-то из них куда подальше, советуя не ходить на его матчи, когда болельщики были недовольны тем, что Кирьос откровенно не хотел играть, и так далее. Соперников он тоже не раз выводил из себя – то во время матча сообщал швейцарцу Стэну Вавринке, что его девушка спала с другим австралийским теннисистом, Танаси Коккинакисом, то жёстко проходился по многим игрокам в интервью. В середине мая, например, Ник рассказал, что его тошнит от Новака Джоковича, а о Рафаэле Надале высказался так: «Рафа – это моя полная противоположность. Причём очень мнительная. Когда он побеждает, у него всё в полном порядке: он всем доволен и даже похвалит соперника. Но стоит мне его обыграть, как оказывается, что я не уважаю ни его, ни болельщиков, ни игру».

Чего добивается Кирьос? Теннисный клоун устроил дебош и был изгнан из Рима Австралиец в очередной раз оказался в центре скандала. Он пнул бутылку, швырнул стул и ушёл с корта ещё до объявления о его дисквалификации.

Кирьос чуть не нанёс Надалю удар ниже пояса

Во втором раунде Уимблдона Ник впервые после этого интервью встретился с одним из упомянутых в нём теннисистов – с Рафаэлем Надалем. Перед этим австралиец успел получить дисквалификацию на «Мастерсе» в Риме за брошенный на середину корта стул и другие асоциальные элементы поведения, сняться с «Ролан Гаррос», который незадолго до этого назвал отстоем, поругаться с судьями и болельщиками в Лондоне и проиграть сет в стартовом круге Уимблдона под ноль. Впрочем, решающую партию Кирьос взял уверенно и избежал наказания за «отсутствие воли к победе и профессионализма на корте», которое постигло другого скандального австралийца – Бернарда Томича. У него, напомним, отобрали все призовые за первый раунд.

Ещё у одного теннисиста отобрали деньги за поражение. Да это просто мафия! Новый «грабёж» случился на старейшем теннисном турнире. Организаторы Уимблдона решили, что проигравший не соответствует стандартам.

Во время матча с Надалем Кирьос отметился и эйсом с выполнением подачи снизу, в чём нет ничего удивительного – такое он делает далеко не впервые, – и резким ударом с задней линии испанцу в корпус. Мячом, разумеется, а не ракеткой или чем-то ещё, но тем не менее. Рафаэль успел подставить свою ракетку, так что в него мяч не попал, однако летел он прямо в низ живота или даже в пах. Надаль посмотрел на соперника, ожидая извинений, но не дождался их и явно был не рад такому поведению.

«У него полно денег, я не буду извиняться»

«Почему я должен извиняться? Я вообще не попал в него, мяч попал в ракетку, нет? За что мне извиняться? Я выиграл то очко. Рафа выглядел недовольным? И что? Мне всё равно. У этого парня так много титулов на „Шлемах“. Как много у него денег? Думаю, он может принимать мяч и грудью, бро. Я не буду извиняться. Я старался попасть в него. Да, я хотел попасть ему прямо в грудь», — так Кирьос высказался на пресс-конференции. Возможно, захотел дополнительного эпатажа, а может и правда целился прямо в Надаля. С Ником никогда точно не угадаешь. В любом случае если в парном разряде подобные удары случаются довольно часто, поскольку игроки вчетвером сходятся в битвах непосредственно у сетки, то в одиночке это происходит намного реже – и, согласно теннисной этике, после этого принято извиняться. Но, разумеется, соблюдение этики – это тоже не про Кирьоса.

Сам Рафаэль отметил, что не злится на Ника и, будучи профессионалом, знает, как уворачиваться от подобных ударов, но считает, что последствия могли быть более плачевными. «Когда он так бьёт по мячу, это опасно. Опасно не для меня, а для линейного арбитра, для зрителей. Когда так бьёшь, то не знаешь, куда полетит мяч. А если бы он попал кому-то в глаз? Он мог кого-нибудь покалечить».

Надаль: а если бы Кирьос попал кому-то в глаз?

Предлагаем вам ознакомиться с мнениями читателей относительно этого эпизода, а также принять участие в нашем опросе.



fanten

Так много значения придают этому эпизоду игры — ну да, где-то говорит спортивная злость (в играх без этого никак), а проще говоря, просто отшутился.



infinite

Никто не сомневался, что Ник целил подстрелить Рафу. Спасла его только хорошая реакция.



3playerr

Не, ну в данном случае я тоже не вижу, за что извиняться. Играл с бейзлайна, Рафа выбежал к сетке с ракеткой у пояса. Держи ракетку перед собой, при чём здесь Кирьос?



alexsatir

А мне по кайфу, как Кирьос играет. В отличие от многих других, за его игрой интересно смотреть. Он типа Ибрагимовича — никогда не знаешь, что может сделать. И то, как он играет временами, по-настоящему красиво.



nissn

Впервые увидела самое отвратительное поведение на корте в исполнении Кирьоса. Просто было неприятно смотреть на эту клоунаду. А ведь он мне всегда нравился! Но сегодня было просто отвратительно!