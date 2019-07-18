Д. Макинрой: если Кирьос не будет стараться, пусть вообще не играет

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой рассказал об отношении к австралийцу Нику Кирьосу, который славится скандальными выходками.

«Хорош ли он для тенниса? Да, так и есть. Покупают ли билеты, чтобы увидеть его? Да. Но я не могу спокойно реагировать на то, что он старается лишь изредка. Мы больше не можем это поддерживать. Если он не будет стараться, то пусть вообще не играет. Это моё мнение.

Кирьос может входить в топ-5, если будет выкладываться на корте. Но у него невероятный страх перед неудачей. Он даже не позволяет себе усердно тренироваться, чтобы получить шанс.

Мы видели, на что он способен. Он выводил Надаля из себя, это был лучший матч второго круга Уимблдона, один из лучших матчей турнира в целом. Но когда Ник играет с парнями, которых обязан побеждать, он ничего не показывает", — цитирует Макинроя Fox Sports Australia.

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