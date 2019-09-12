«Рафа был как мёртвый». Неужели это был последний «Шлем» испанца?

«Медведев был ближе к победе». Даже дядя Надаля признаёт, что испанец едва не проиграл. А Рафаэлю остаётся только отправиться на Laver Cup.

«Я не сражаюсь за то, чтобы стать первым»

Рафаэль Надаль стал 4-кратным чемпионом US Open и 19-кратным победителем турниров «Большого шлема» в целом. Открытый чемпионат США вообще является для него вторым по успешности мэйджором после любимого «Ролан Гаррос». Здесь испанец выиграл 4 из 5 финалов, в то время как на Уимблдоне – 2 из 5, а на Australian Open – 1 из 5. Кроме того, победа над Даниилом Медведевым позволила ему укрепить своё лидерство в чемпионской гонке ATP – теперь в активе Рафаэля 9225 очков, на 1960 больше, чем у Новака Джоковича. Если бы Надаль проиграл, то его перевес составлял бы 1160 баллов.

Кстати, сам Рафаэль заявил, что не собирается бросать все силы на борьбу за то, чтобы закончить год первым. «Я не сражаюсь за это, у меня другой путь. Конечно, если параллельно я стану первой ракеткой мира, это будет здорово. Тем не менее это не первоочередная цель. Меня удовлетворяет уже тот факт, что я продолжаю бороться за это. Учитывая мой возраст и мои прочие цели, я не хочу тратить энергию на борьбу за звание первой ракетки мира. Играть как можно дольше на высоком уровне — вот моя главная цель».

«Надаль нервничает, волосы теряет. О, пивасик». Сафин – комментатор года! Марат Сафин в прямом эфире финала US Open творил что-то невообразимое. Болельщики в полном восторге и хотят ещё.

«Рафа осознавал, что может проиграть»

Легендарная теннисистка Мартина Навратилова оценила игру испанца, назвав её запугивающей. «Надаль — отличный парень вне корта, но во время игры он становится настоящим хулиганом. Он с первых же геймов запугивает соперника своей интенсивностью. Он просто накатывает на тебя с каждой атакой… Волна за волной. Фактически этого невозможно избежать».

Дядя Тони, тренировавший своего племянника на протяжении большей части его карьеры, сделал несколько неоднозначных заявлений. «Думаю, что победа была даже ближе к Медведеву, чем к Рафаэлю. Я полностью понимаю слёзы Рафы после той нервотрёпки, через которую он прошёл. Думаю, он осознавал, что может проиграть».

Он вам не Димон! В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец! В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да он просто боялся нашего теннисиста!

Конечно, победить испанцу помог в первую очередь гигантский опыт. Он смог собраться после двух проигранных подряд сетов, уверенно провести розыгрыши на брейк-пойнтах в начале пятой партии, а затем не позволить Даниилу отыграться с 5:2 – хотя шанс у россиянина был. Но Рафаэль выжал из себя максимум именно тогда, когда это требовалось сильнее всего.

«Для меня он не является сильнейшим теннисистом»

Также Тони сказал, что не считает Рафаэля лучшим за всю историю тенниса. «Лично для меня Рафа не является сильнейшим теннисистом всех времён. Очень сложно выбрать, кто лучший: Федерер, Род Лейвер… Рафа недалеко от них. Но у него средний показатель выигранных турниров «Большого шлема» выше, чем у Федерера. Рафа близок к нему».

Правда, признавать Рафаэля старым Тони не стал. «Когда Рафа говорит, что он стар, он шутит. У него есть сила и желание превзойти Федерера. Он знает, что это нелегко, но я не думаю, что старение не позволит ему это сделать».

«В раздевалке у Рафаэля были судороги. Он даже не смог сам одеться»

А Карлос Мойя, являющийся нынешним тренером Рафы, признал, что Надалю было очень тяжело после финала. «Это просто невероятно. Финал был очень нервным и напряжённым. Одна из самых захватывающих игр, которые когда-либо видел. Медведев сыграл на очень высоком уровне. Мы думали, что он немного устал, но вместо этого он выглядел очень свежим как физически, так и ментально. Матч был похож на боксёрский поединок. Рафа был измотан после игры, у него были судороги в раздевалке. Он даже не смог надеть одежду, нам пришлось помочь ему. Рафа был как мёртвый».

Сам Рафаэль в двух словах рассказал о своём восстановлении. «Просто лежу на диване перед телевизором и стараюсь не думать о теннисе. Часто смотрю сериалы. Сейчас начал смотреть «Чернобыль» и «Очень странные дела». Это забавно перекликается со словами Даниила Медведева годичной давности. Тогда Даниил рассказывал, что недавно отошёл от более наивного подхода к своей карьере и в качестве одного из примеров приводил то, что ранее считал лучшим способом восстановления отдых на кровати и просмотр телевизора, а теперь понял, что это не так. Конечно, Медведев мог иметь в виду восстановительные процедуры непосредственно между матчами на турнире, а не между турнирами, но тем не менее.

12 из 12. Надаль всё ещё непобедим на «Ролан Гаррос» Испанец Рафаэль Надаль в 12-й раз пробился в финал парижского мэйджора. И снова выиграл.

Кстати, о своих дальнейших турнирных планах Надаль пока ничего не сообщал – известно только, что он анонсирован в качестве участника Кубка Лэйвера в команде с Роджером Федерером, Домиником Тимом, Александром Зверевым, Стефаносом Циципасом и Фабио Фоньини. Подавать заявку ни на одно из необязательных соревнований он не стал. Соответственно в лучшем случае Рафаэль выступит на «Мастерсах» в Шанхае и Париже, а также на Итоговом чемпионате в Лондоне – просить уайлд-кард на ещё какие-либо турниры он едва ли станет.