«Большой тройке» нужно быть начеку. Этот парень идёт отбирать их позиции в рейтинге и титулы.

«Медведев – лучшее, что сейчас есть в теннисе». Что говорят о россиянине в мире

Успешные выступления Даниила Медведева, особенно его прорыв в последние месяцы, разумеется, привлекли к нему внимание не только российских, но и зарубежных любителей тенниса. Появились у него и свои болельщики в других странах. Посмотрим, что пишут про Даниила в комментариях на крупных англоязычных форумах и сайтах.

«Теперь я один из них». Даниил Медведев уже догнал «Большую тройку» Россиянин поймал волну. Он всем всё доказал, оставаясь осьминогом на корте, а лет через 10 планирует заменить Сафина на месте комментатора.

Morpheus Nancy

Медведев совсем скоро появится в зеркале заднего вида Федерера (имеется в виду приближение Даниила к Роджеру в рейтинге. – Прим. «Чемпионата»).



Jordan Vanderbilt

Ставлю на то, что в следующем году он выиграет два «Шлема».

Vlad Varchenko

Настоящий чемпион просто сделал свою работу, пока остальные дурачились на фейковом турнире под названием «Кубок Лэйвера».



Dominator

Слишком простая победа. Даже не было ощущения, что ему пришлось делать что-то особенное – нормального уровня тенниса Медведева хватило, чтобы так легко выиграть финал. Но Чорич был плох.

Неудержимый Медведев! Даниил продолжает собирать финалы и титулы Всего через неделю после битвы с Надалем на US Open Медведев прилетел в Санкт-Петербург. И оставил главный трофей в России.

Budadiii (Германия)

(в ответ на комментарий о том, что Медведеву не хватает мощи, он не бьёт по восходящему мячу и плохо отвечает на резаные удары). Я не скажу, что ему недостаёт мощи. Главное – он с сумасшедшей лёгкостью кладёт мячи глубоко, почти не тратя на это энергию. Его форхенд очень нестандартен, и в целом он чаще играет с него острее и глубже, чем с бэкхенда. Плохие контратаки в ответ на резаные удары и высокие мячи – тоже спорный вопрос. Его точно нельзя замучить резаными до смерти.



Tonofdreams (Польша)

Парень слишком хорош. Похоже, сейчас его могут остановить только травмы.



swissmaestro92 (Великобритания)

Медведев играет очень стабильно. Мне нравится то, что он делает!



Rekanto (США)

«Большой тройке» нужно быть начеку. Этот парень идёт отбирать их позиции в рейтинге и титулы.

Он вам не Димон! В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец! В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да он просто боялся нашего теннисиста!

Sapeod (Шотландия)

Я ждал, что Даниил завоюет титул, но не думал, что он сделает это так легко. Блестящая работа. Он по-прежнему в великолепной форме.

Dominic S (США)

Разорвал всех у себя дома. Хорошая стратегия, чтобы получить лёгкие очки.



Enlightenedth (Румыния)

Если он как следует отдохнёт, то выиграет Итоговый чемпионат – 2019 с вероятностью около 80%.

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The Federest (Ирландия)

Каждый раз, когда этот парень играет с кем-то впервые, он быстро разбирает игру соперника и в следующем матче действует против него намного лучше. Он очень умён, у него хороший тренер и он никого не боится. «Большая тройка» на самом деле постепенно идёт на спад – просто не было никого, кто мог бы по-настоящему воспользоваться этим. Если Даниил избежит травм, то, думаю, он вполне может стать первой ракеткой мира к концу 2020 года.



DinnerWarrior (Россия)

Думаю, это лучший прорыв со времён Маррея в 2008-м. Но Медведеву нужно выиграть Шанхай, чтобы сравняться с тем выступлением Энди.

«Федя испугался Медведя». Что пишут про историческое достижение Медведева Ну а как не испугаться «Русского танка»? Вот все лидеры и расчищают ему дорогу к титулу.

Yuma (Великобритания)

Честно, затрудняюсь вспомнить схожие серии за последние 10 лет у кого-либо, кроме «Большой четвёрки». Медведев выходит на уровень, которого в последнее время достигали только эти ребята, и это очень большой комплимент.



ballbasher101 (Великобритания)

Одна из лучших серий выступлений за последние годы. «Министр» даёт жару. Надеюсь только, что он не переиграет. Когда у тебя такая серия, тебе хочется выступать как можно больше, но это может аукнуться ему в ближайшие месяцы. На его месте я бы пропустил один из оставшихся «Мастерсов». Его главной целью сейчас должен быть Итоговый чемпионат. Да и январь недалеко – в Австралии он может выиграть свой первый «Шлем».

Медведев пропустит турнир в Пекине

d_b_prince

Я жду, что он выиграет много турниров «Большого шлема» с таким теннисом. У него невероятные руки. Когда он доходит до мяча, то всегда знает, куда хочет его направить и как это сделать.



Martin12 (Швейцария)

Это первый игрок, родившийся в 90-е, у которого есть реальный шанс возглавить рейтинг. Интересный вопрос: вдохновит ли его успех других теннисистов его поколения?



Gaizeri

Он просто «тащила». Это ужасно для зрителей, но скоро всё должно закончиться. Парень явно прыгнул выше головы – как Зверев чуть раньше. Скоро соперники его раскусят, ему придётся больше атаковать, он станет много ошибаться – и всё.

«Ослепительный молодой русский». Медведев заставил США влюбиться в себя «Зрителей очаровала неуклюжая элегантность Даниила, похожая на элегантность цапли». От ненависти до любви один шаг, и Медведев его сделал.

Supercell (Польша)

Знаю, что всё может быстро поменяться, но сейчас похоже, что Медведь – следующий большой игрок и будущий чемпион «Шлемов». У него есть всё необходимое для успеха в современном теннисе: непробиваемая игра на задней линии, отличная выносливость, крепкая психологическая готовность, умение играть агрессивно на ключевых очках.

JambaJuice95

Я считаю, что это будущая первая ракетка мира. Парень пришёл всерьёз и надолго.



Forehander (Австралия)

Что я думаю об этом? Это лучшее, что сейчас есть в теннисе. Мне больше всего нравится, как Медведев продолжает доказывать людям, что они неправы. Похоже, многие думают, что он просто непонятный тощий русский паренёк, держащий мяч в игре, с нестандартной техникой, которому сейчас невероятно везёт – но на деле он показывает невероятно умный теннис и переигрывает почти всех своих соперников. Если он сумеет ударно завершить этот сезон, добавив ещё уверенности в себе, и перенесёт эту уверенность на следующий год, то в 2020-м будет чертовски хорош.



Sombrerero loco (Швеция)

Он невероятен. Очень надеюсь, что в следующем году он выиграет турнир «Большого шлема». Парень очень талантлив, и смотреть на его игру весьма приятно. Даниил – будущий номер один.

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате»