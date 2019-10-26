«Приоритет Надаля – битва за лидерство по «Шлемам» с Федерером»

Но у Роджера пока другие заботы. Отказ Стэна Вавринки сделал его на шаг ближе к 10-му титулу на родине.

«Рафаэль постоянно сражается за несколько вещей»

Рафаэль Надаль через неделю вернётся на первую строчку рейтинга, сдвинув с неё Новака Джоковича. В чемпионской гонке он опережает серба на 1280 очков, и отыграть эту фору Новак может только на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Впрочем, если Надаль завоюет на «Мастерсе» в Париже титул, то гарантирует себе первое место по итогам года вне зависимости от того, как завершатся соревнования в столице Великобритании.

Тем временем Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля, рассказал о вещах, которые мотивируют его племянника. «Думаю, Рафаэль постоянно сражается за две или три вещи. Во-первых, он хочет получать особенное удовлетворение — все спортсмены стараются мотивировать себя. Но сейчас у Рафы есть и другая битва. Он очень близок к Федереру по количеству титулов на „Шлемах“. Думаю, это будет для него приоритетом.

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Но у Надаля есть и другие вызовы. Например, он может завершить год на первой строчке рейтинга. У него всегда возникали трудности в борьбе за звание первой ракетки мира по итогам года. Ему часто приходилось досрочно заканчивать сезон из-за травмы. Но в этом году он набрал гораздо больше очков, чем Новак. Это мотивирует Рафу».

Надаль и в 34 года будет фаворитом «Ролан Гаррос»

К Федереру Надаль действительно близок, как никогда – впервые за всю карьеру он отстаёт от швейцарца всего на один титул мэйджоров. Испанец в этом сезоне, напомним, победил на «Ролан Гаррос», доведя свой рекорд по количеству триумфов на грунтовых кортах Парижа до 12 раз, и в 4-й раз в карьере стал чемпионом US Open. Федерер не выигрывал «Шлемов» после Australian Open – 2018, где завоевал свой 20-й титул. В этом году Роджер был в шаге от победы на Уимблдоне, которая стала бы для него девятой на турнире, но проиграл финал Новаку Джоковичу с двойного матчбола на своей подаче.

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Как минимум догнать Федерера Надаль в следующем году вполне может. Хотя по ходу «Ролан Гаррос» испанец отпразднует свой 34-й день рождения, он снова будет явным фаворитом этого турнира, если только по ходу грунтового сезона не произойдёт что-то экстраординарное. А вот Роджеру, которому по ходу сезона исполнится 39 лет, будет намного тяжелее выиграть какой-либо из мэйджоров – особенно с учётом того, что на харде молодое поколение чувствует себя всё увереннее.

Вавринка облегчил Федереру путь к юбилейному домашнему триумфу

Кстати, сейчас швейцарец близок к тому, чтобы завоевать 10-й титул на домашнем турнире в Базеле – и 103-й в целом. За последние 6 лет это будет 5-й трофей Роджера в швейцарском городе; не победил он здесь только в 2016-м, когда пропускал всю вторую половину сезона из-за травмы. Пока что 10 побед у него есть только на турнире в Галле. А первым теннисистом, завоевавшим 10 и более титулов на одном турнире, стал как раз Надаль. Сейчас у Рафаэля, помимо 12 трофеев Открытого чемпионата Франции, по 11 кубков Монте-Карло и Барселоны.

В четвертьфинале Базеля Роджер должен был встретиться со Стэном Вавринкой, но его соотечественник снялся, пропустив Федерера в полуфинал без игры. По личным встречам у Роджера всё равно огромное преимущество (23-3), но Стэн помог ему сэкономить силы. Сам Вавринка объяснил свой отказ проблемами со спиной. «Плохая новость заключается в том, что я вынужден сняться. В последнем гейме матча с Тиафо у меня возникли проблемы со спиной. Я уверен, что не смогу сыграть с Федерером. Я снимусь».

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В этот момент невольно вспомнилось, как пять лет назад Роджер в упорной борьбе одолел Стэна в полуфинале Итогового чемпионата в Лондоне (на тай-брейке решающей партии), а затем так же снялся со следующего матча из-за проблем со спиной, отдав Новаку Джоковичу титул без игры. Правда, Федерер тогда успел восстановиться к финалу Кубка Дэвиса и принёс своей сборной победное очко в игре с Ришаром Гаске. Вавринке же сейчас важно восстановиться к «Мастерсу» в Париже – это его последний шанс квалифицироваться на Итоговый турнир. А Федерер в полуфинале Базеля сыграет со Стефаносом Циципасом, с которым в этом году встречался уже трижды и которому уступил на Australian Open.

