«Наверное, теперь мы с Циципасом враги». Почему Медведев поменял мнение

«Сказались трудности первых матчей»

На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне три из четырёх матчей стартового тура завершились поражениями условно сеяных теннисистов – стоящих в рейтинге в топ-4 и игравших с более низкорейтинговыми соперниками. Подтвердил свой статус фаворита только Новак Джокович, в стартовом из одиночных матчей турнира разгромивший Маттео Берреттини – 6:2, 6:1.

Дальше сенсации пошли одна за другой. Воскресным вечером Роджер Федерер в двух партиях уступил Доминику Тиму (5:7, 5:7) и соответственно оказался на третьем месте в группе. Теперь швейцарцу нужна как можно более убедительная победа над Берреттини и, скорее всего, успешное завершение матча с Джоковичем в третьем туре – с одним выигранным поединком шансы на выход из группы едва ли будут, поскольку сомнительно, что Доминик проиграет Маттео. Напомню, что расписание второго тура мужского Итогового всегда зависит от итогов первого тура: проигравшие встречаются с проигравшими, победившие – с победившими.



«Думаю, Тим играл отлично. Начало определённо не помогло мне. Я сразу же оказался в роли догоняющего, но сумел прийти в себя, и дальше игра долгое время была равной. Я чувствовал, что у меня были шансы. Не было ощущения, что соперник меня переигрывает. Наверное, сказались трудности первых матчей: не попадаешь в свои точки с подачи, когда это нужно», — объяснил своё поражение Роджер.

За сколько продаются звёзды. Федереру платили втрое больше, чем Шараповой Лучшие теннисисты и теннисистки не ездят на маленькие турниры бесплатно. Но условия сильно различаются.

Доминик так прокомментировал итог матча: «Для победы над Роджером нужно, чтобы всё сложилось воедино. Думаю, в этот раз всё так и было. Я сыграл очень хорошо. Здорово подавал и принимал, а в зале, пожалуй, это самое важное. Также решающим стал последний гейм. Я даже не хочу думать о том, что было бы, если бы он выиграл тот гейм и добрался до тай-брейка. Я очень рад, что вырвал победу в том гейме при счёте 6:5. Это отличная победа. Каждая игра с Федерером — большая честь для меня, а победа над ним — ещё лучше, особенно в зале, где он обычно прекрасно себя чувствует».

«Это одна из самых важных побед в моей карьере»

Во второй день прервалась серия Даниила Медведева. Россиянин впервые в карьере уступил Стефаносу Циципасу, которого до того победил пять раз подряд – однажды на «Шлеме» и четыре раза в трёхсетовом формате. Лёгких побед, правда, не было. Во всех матчах, за исключением последнего, грек брал одну партию, а последний завершился со счётом 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Медведева. Конечно, было понятно, что когда-то Циципас победит, но хотелось, чтобы этот момент наступил попозже, на менее важном турнире. С другой стороны, групповой раунд даёт шансы исправить последствия поражения. Не вернуть только 200 очков, полагающиеся за каждую победу в группе. Больше настораживает другое – Даниил выглядел уставшим и действовал слишком пассивно, позволяя сопернику контролировать ход важных розыгрышей.

Медведев впервые уступил своему главному недругу. Но это ещё не конец Во встрече дебютантов Итогового чемпионата ATP Даниил Медведев проиграл первый матч группового этапа Стефаносу Циципасу.

Стефанос взял верх со счётом 7:6 (7:5), 6:4 и, разумеется, был очень рад этому успеху. «Это одна из самых важных побед в моей карьере. Я получил заряд уверенности, я верил в себя и продолжал бороться. Победа принесла огромное облегчение. Нелегко выходить на матч, зная, что ты пять раз подряд проиграл этому сопернику, но я договорился с собой, что буду стараться, пока не добьюсь своей цели. И неважно сколько — 10 или 20 попыток. Эта победа и эти зрители очень много значат для меня. Я ощутил так много любви и поддержки, флаги Греции были повсюду. Такое ощущение, будто играю в Афинах».

«Думаю, теперь я не прощу Циципаса»

Медведев после матча пообещал, что сделает всё, чтобы подольше поиграть на Итоговом турнире, а также зарёкся идти в ресторан с Циципасом. «В Лондоне много классных ресторанов, я уже оценил! С женой и командой ходили, рестораны и правда отличные. Но с Циципасом точно не пойдём в ресторан. Никогда!». Конфликт теннисистов, начавшийся во время их первой встречи в Майами-2018, вроде бы поутих минувшим летом, когда помирить их пытался Ник Кирьос – однако после поражения от Даниила в Шанхае Стефанос назвал его теннис очень скучным. Медведеву передали эти слова, и он обиделся. В интервью «Евроспорту» перед стартом в Лондоне россиянин так отозвался о греке: «Я бы не сказал, что у меня есть к нему какое-то особое отношение, но должен быть честен: после его интервью в Шанхае я сказал себе, что теперь, наверное, не прощу его, буду припоминать ему всё, что вижу. Всё, что вижу, буду говорить на камеру. Если он считает, что может говорить такие вещи, то я буду его задевать». Вспомнил россиянин и про совместное фото в Вашингтоне. «На тот момент я всегда говорил: мы с Циципасом не враги, хоть и далеко не друзья — мы партнёры по работе. Но теперь скажу, что мы, наверное, враги».

Зверев помог Джоковичу, а Надаля вывели из себя вопросом о свадьбе

В вечерней программе действующий чемпион соревнований Александр Зверев прервал такую же серию поражений от Рафаэля Надаля. Правда, 3 из 5 матчей немец проиграл на грунте, а оба матча на харде, хоть и состоялись в 2016 и 2017 годах, были весьма боевыми – 3 сета в Индиан-Уэллсе, 5 партий на Australian Open. К тому же на этот раз состояние здоровья испанца было под вопросом – чуть больше недели назад он не вышел на полуфинал «Мастерса» в Париже из-за боли в мышцах брюшного пресса. После матча Рафаэль сказал, что жалоб на физическое состояние у него сейчас нет, и это единственный позитивный момент по итогам игры. Действительно, сам матч Надалю совсем не удался. Он провалил половину первой партии и старт второй, допустив множество нехарактерных для себя ошибок и проиграв семь (!) геймов подряд. Зверев играл активно, здорово подавал, но это не отменяет того, что испанец был плох. Кстати, за все полтора часа игры у Рафаэля не было ни одного брейк-пойнта. Итог – 6:2, 6:4 в пользу Александра, который благодаря лучшей разнице геймов пока занимает первое место в группе, опережая Стефаноса Циципаса.

«Я не мог много тренироваться и нагружать эту часть организма. Однако физическое состояние не является оправданием. Единственное оправдание в том, что я был недостаточно хорош сегодня. Я сохраняю позитивный настрой. Я готов бороться, чего в этом матче не было. Этим я расстроен больше всего. Я знал, что не буду готов на сто процентов в плане ощущений, движения, уверенности в себе и ударов по мячу, поэтому мне был необходим бойцовский дух. Однако его не было», — сказал Надаль после матча. Чуть позже на пресс-конференции его вывел из себя странный вопрос о том, не повлияла ли на его игру свадьба (и это после 15 лет отношений). Рафаэль назвал его чушью (на английском он сказал bullshit) и перешёл к вопросам на испанском языке.

Медведев против «Большой тройки». На Итоговый турнир ATP вернулся россиянин Даниил Медведев сражается в Лондоне с Федерером, Джоковичем, Надалем и лучшими теннисистами своего поколения за самый престижный трофей ATP.

Благодаря этому результату повысились шансы Джоковича завершить сезон первой ракеткой мира. Если Надаль наберёт в Лондоне 400 очков, для чего достаточно двух побед на групповой стадии, то Джоковичу будет необходимо завоевать титул, чтобы опередить Рафаэля. Если же испанец наберёт 0 или 200 очков, то сербу может хватить и выхода в финал. Сейчас их разделяет 440 баллов. Соответственно в группе Новак может набрать ещё 400 очков; за победу в полуфинале полагается ещё 400 очков, а за титул – 500. Более точные расклады будут понятны после завершения групповой стадии, пока многое зависит от того, сколько матчей в группе выиграет каждый из них. Следующим соперником Джоковича станет Тим, а Надаля – Медведев.