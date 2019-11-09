За сколько продаются звёзды. Федереру платили втрое больше, чем Шараповой

300 тысяч евро Шараповой

Мария Шарапова получила € 300 тысяч за участие в соревнованиях в Страсбурге в 2010 году. Об этом сообщил директор турнира Денис Нежелен. Россиянка завоевала там титул – второй и последний в том сезоне, победив в финале представительницу Германии Кристину Барройс со счётом 7:5, 6:1. Это был первый трофей Марии, завоёванный на европейском грунте. До того она побеждала только в Амелия-Айленде в 2008-м, где в качестве покрытия используется условный грунт – фактически намного более быстрая зелёная глина. Победы в Риме, Мадриде, на «Ролан Гаррос» пришли позже.

Практика платить звёздам за приезд на турниры, не входящие в число обязательных, сложилась давно. Мария и сейчас привлекает повышенное внимание зрителей, несмотря на все проблемы последних лет, а тогда была ещё более популярна. Интереснее здесь соотношение гонорара Шараповой с призовым фондом турнира – россиянка получила примерно в полтора раза больше. Призовой фонд составлял $ 220 тысяч, а призовые за титул — $ 37 тысяч.

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Богатые эмиры

Информация о «стартовых», или «подъёмных», время от времени всплывает в различных источниках, хотя конкретные суммы раскрываются редко. В своё время теннисную общественность будоражили разговоры о щедрости ОАЭ – организаторы турнира в Дубае платили Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю за приезд около миллиона долларов. Было это десять лет назад, когда Новак Джокович и Энди Маррей ещё не котировались на том же уровне, поэтому выделяли только Роджера и Рафаэля. Видимо, в последнее время денег стало меньше, и в 2017-м из «Большой четвёрки» в Дубай прилетел только Энди Маррей, а в 2018-м не было и вовсе никого. Это привело к самому слабому финалу турнира в XXI веке – чемпионом Дубая-2018 стал Роберто Баутиста-Агут, победивший в титульном матче Люку Пуя. В этом году организаторы исправились и пригласили Федерера, который к тому же завоевал в Дубае свой 100-й титул. Что касается нынешних «подъёмных» суперзвёзд, то в 2015 году, по словам директора женского Кубка Кремля Алексея Селиваненко, они вдвое превышали призовой фонд московского турнира, то есть составляли около полутора миллионов долларов. Речь шла о тройке лидеров, Маррей «стоил» чуть дешевле.

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Пожизненный контракт Федерера и испорченные отношения Южного

Бывает и другая форма взаимоотношений игроков и турниров – долгосрочные контракты. Тот же Роджер ещё в 2010 году заключил пожизненное соглашение с соревнованиями в Галле, согласно которому он обязан играть там до конца карьеры. Именно поэтому Федерер никогда не сможет выступить на турнире Queen’s Club в Лондоне, который проводится на одной неделе с турниром в Галле. С домашними соревнованиями в Базеле контракт у швейцарца более короткий. В 2017-м Роджер подписал договор на три года – и завоевал там три титула подряд. Вряд ли с продлением соглашения возникнут проблемы. Федерер слишком много значит для Базеля, да и у него самого с этим турниром связано много тёплых воспоминаний, в том числе из детства, когда он был там боллбоем.

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Правда, не всегда отношения игроков с домашними турнирами складываются так же безоблачно. Например, Михаил Южный на протяжении многих лет, по сути, бойкотировал «ВТБ Кубок Кремля». В 2009-м он стал чемпионом его юбилейного, 20-го розыгрыша, а на следующий год снялся с турнира. Причиной вроде бы стало то, что организаторы заплатили Жо-Вильфриду Цонге, на тот момент 13-й ракетке мира, за приезд в Москву больше, чем было предложено Южному, который занимал 8-ю строчку рейтинга. Михаил сослался на простуду, и, по его словам, никто не поинтересовался, что именно с ним случилось, в порядке ли он. С тех пор на Кубок Кремля Южный приезжал только дважды,



в 2014 и 2015 годах, и выиграл там только два матча. Зато каждый год, за исключением только 2014-го, он выступал в Санкт-Петербурге, и в прошлом году именно там провёл свой прощальный матч. Семь лет назад Михаил давал этому простое объяснение: «Сюда меня заранее пригласили, когда я только занимался планированием календаря. А из организаторов Кубка Кремля никто моими планами не интересовался».

«Зверев просит слишком много по сравнению со своей отдачей»

Условия выплаты «стартовых» обычно включают в себя не только игру на турнире, но и участие в ряде пиар-акций, способствующих продвижению этого соревнования. Это могут быть автограф-сессии, различные рекламные мероприятия. Также может быть предусмотрен дополнительный бонус за выход, скажем, в полуфинал или финал.

Напоследок вернёмся к информации о деньгах для суперзвёзд мужского тенниса. Год назад директор проводящегося в феврале турнира в Марселе Жан-Франсуа Кожоль рассказывал о том, что желание сыграть у них выразил Маррей. По его словам, когда теннисист сам хочет выступить, договориться с ним чуть проще (и, соответственно, дешевле). Однажды в Марсель хотел приехать Федерер, но у турнира просто не хватило на него денег – точнее, если бы Роджеру заплатили, то не осталось бы средств на приглашение своих, французских игроков. «Энди стоит чуть меньше, поэтому его мы можем себе позволить. Также я охотно вкладываюсь в молодых теннисистов, за исключением Зверева – он сейчас просит слишком много по сравнению с отдачей, которую от него можно получить», — сказал Кожоль. Александр выступал в Марселе в 2015 – 2017 годах, после чего перестал приезжать на турнир. Его лучшим результатом был второй круг. А Маррей в итоге не приехал, но по объективной причине – после Australian Open ему была сделана операция.

Кстати, о размере «стартовых» Энди упоминалось и в 2018-м. The Times утверждал, что британец запросил шестизначную сумму за выступление на травяном турнире в Хертогенбосхе. Данные, конечно, весьма размытые, но с учётом всей информации можно предположить, что эта сумма ближе к миллиону долларов, чем к ста тысячам. Интересно, что там он в итоге тоже не сыграл, вернувшись в тур после травмы неделей позже, на домашних соревнованиях в Лондоне. В таких случаях игроки могут полностью отказаться от предложенного им бонуса за приезд, а могут по соглашению с организаторами прилететь и принять участие в уже упоминавшихся пиар-акциях, тем самым отработав часть гонорара. И ничего предосудительного в том, что звёздам платят «подъёмные», нет. Это выгодно обеим сторонам, это обеспечивает турнирам интерес со стороны болельщиков на трибунах и ТВ-компаний, покупающих права на трансляции, так что внакладе организаторы при грамотном подходе и распределении средств точно не остаются.