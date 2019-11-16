Медведев проиграл три матча, но отомстил Надалю

Циципас бился до конца, но Надаль оказался сильнее
Даниилу Медведеву, похоже, всё же не хватило сил на последний матч ATP в сезоне. В относительно недавнем финале «Мастерса» в Шанхае он уверенно расправился с Александром Зверевым (6:4, 6:1), но на Итоговом чемпионате в Лондоне их поединок сложился совсем иначе. Впрочем, важно отметить, что у Даниила не было турнирной мотивации – после первого матча дня он лишился шансов выйти в полуфинал. Кроме того, проигрыш Рафаэлю Надалю с 5:1 в третьей партии и матчбола наверняка стал моральным ударом по Медведеву и выбил его из колеи.
Чтобы выйти в плей-офф, Медведеву нужно было надеяться на победу Стефаноса Циципаса над Надалем и самому выигрывать у Зверева в двух сетах. Невыполненным оказалось уже первое условие, хотя грек на самом деле боролся до конца в ничего не решавшем для него поединке. Хотя Циципас не заработал ни одного брейк-пойнта, матч продлился почти три часа. Стефанос взял первую партию на тай-брейке, несколько раз спасал свою подачу в третьем сете, но в последний момент Рафаэль всё-таки сумел сделать решающий брейк и подал на матч при счёте 6:5.
Надаль после этого прокомментировал завершение сезона на первой строчке, которое он обеспечил себе после поражения Новака Джоковича от Роджера Федерера днём ранее. «Не думал, что в 33 года буду заканчивать год в качестве первой ракетки мира. Эмоциональный момент. Без поддержки семьи и команды ничего бы не получилось. Были тяжёлые моменты и в этом сезоне, но близкие люди всегда были рядом. После Монте-Карло я не смог бы выкарабкаться без поддержки семьи и команды. Спасибо за всё».
Медведев не смог хлопнуть дверью и не помог Надалю
После этой победы Рафаэля Даниил потерял шансы занять в группе место выше третьего, а это не даёт совершенно ничего – в плей-офф выходят только двое. И у Циципаса, и у Надаля было по два выигранных матча, в то время как Медведев подошёл ко встрече со Зверевым, имея в пассиве два поражения. Турнирное значение этот поединок имел только для немца. Любая победа выводила его в плей-офф, а поражение оставляло за бортом соревнований и означала, что Надаль становится первым в этой группе, а Циципас – вторым.
Россиянин плохо начал матч, сразу проиграв свою подачу, и в целом смотрелся не очень уверенно – особенно при выходах к сетке, где плохо обрабатывал мячи, подставляясь под «расстрел». Постепенно Даниилу удалось выровнять игру, но на своей подаче Александр шансов ему не дал, удержав минимальный перевес в партии.
Во втором сете оба уже уверенно держали свои подачи. Единственный брейк-пойнт Зверева был скрытым матчболом, полученным при счёте 4:4 после двойной ошибки Медведева (и отыгранным отличной подачей), а сам Даниил лишь раз добрался до 40:40 на приёме и ни одного брейк-пойнта так и не заработал. На тай-брейке тоже шла равная борьба, но Александр по её итогам оказался чуть сильнее – 6:4, 7:6 (7:4). Счёт личных встреч теперь 5-1 в пользу немца.
Федерер встретится с Циципасом, Зверев – с Тимом
Итоги группового раунда таковы – у Циципаса разница сетов +3, у Зверева +2, у Надаля нулевая. Соответственно, Стефанос занимает в группе первое место и сыграет в субботнем полуфинале с Роджером Федерером, а Александр выходит на Доминика Тима. Австриец выиграл свою группу по результату личной встречи со швейцарцем. В группе Андре Агасси личные встречи не учитываются, поскольку равенство по количеству побед между тремя, а не двумя теннисистами.
В зависимости от результатов Итогового чемпионата возможна ещё одна перестановка в рейтинге. Победа в полуфинале вернёт Тима на 4-ю строчку, и Медведев завершит год 5-й ракеткой мира. Если же Зверев выйдет в финал, то Даниил останется 4-м. Первую тройку по итогам года в любом случае составят Надаль, Джокович и Федерер (именно в таком порядке), Циципас будет шестым, а Зверев – седьмым.
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