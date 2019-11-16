Медведев проиграл три матча, но отомстил Надалю

Россиянин Медведев на дебютном Итоговом чемпионате так и не смог одержать ни одной победы. Однако он повлиял на состав полуфиналов.

Циципас бился до конца, но Надаль оказался сильнее

Даниилу Медведеву, похоже, всё же не хватило сил на последний матч ATP в сезоне. В относительно недавнем финале «Мастерса» в Шанхае он уверенно расправился с Александром Зверевым (6:4, 6:1), но на Итоговом чемпионате в Лондоне их поединок сложился совсем иначе. Впрочем, важно отметить, что у Даниила не было турнирной мотивации – после первого матча дня он лишился шансов выйти в полуфинал. Кроме того, проигрыш Рафаэлю Надалю с 5:1 в третьей партии и матчбола наверняка стал моральным ударом по Медведеву и выбил его из колеи.

Медведев отдал Надалю выигранный матч. Теперь ему придётся болеть за Циципаса Россиянин вёл с двумя брейками в решающей партии, но упустил свои шансы. Его судьба теперь в руках того, кого он назвал своим врагом.

Чтобы выйти в плей-офф, Медведеву нужно было надеяться на победу Стефаноса Циципаса над Надалем и самому выигрывать у Зверева в двух сетах. Невыполненным оказалось уже первое условие, хотя грек на самом деле боролся до конца в ничего не решавшем для него поединке. Хотя Циципас не заработал ни одного брейк-пойнта, матч продлился почти три часа. Стефанос взял первую партию на тай-брейке, несколько раз спасал свою подачу в третьем сете, но в последний момент Рафаэль всё-таки сумел сделать решающий брейк и подал на матч при счёте 6:5.

Надаль после этого прокомментировал завершение сезона на первой строчке, которое он обеспечил себе после поражения Новака Джоковича от Роджера Федерера днём ранее. «Не думал, что в 33 года буду заканчивать год в качестве первой ракетки мира. Эмоциональный момент. Без поддержки семьи и команды ничего бы не получилось. Были тяжёлые моменты и в этом сезоне, но близкие люди всегда были рядом. После Монте-Карло я не смог бы выкарабкаться без поддержки семьи и команды. Спасибо за всё».

Медведев не смог хлопнуть дверью и не помог Надалю

После этой победы Рафаэля Даниил потерял шансы занять в группе место выше третьего, а это не даёт совершенно ничего – в плей-офф выходят только двое. И у Циципаса, и у Надаля было по два выигранных матча, в то время как Медведев подошёл ко встрече со Зверевым, имея в пассиве два поражения. Турнирное значение этот поединок имел только для немца. Любая победа выводила его в плей-офф, а поражение оставляло за бортом соревнований и означала, что Надаль становится первым в этой группе, а Циципас – вторым.

«Наверное, теперь мы с Циципасом враги». Почему Медведев поменял мнение Даниил высказал всё, что думает о Стефаносе. И дело совсем не в поражении в Лондоне.

Россиянин плохо начал матч, сразу проиграв свою подачу, и в целом смотрелся не очень уверенно – особенно при выходах к сетке, где плохо обрабатывал мячи, подставляясь под «расстрел». Постепенно Даниилу удалось выровнять игру, но на своей подаче Александр шансов ему не дал, удержав минимальный перевес в партии.

Во втором сете оба уже уверенно держали свои подачи. Единственный брейк-пойнт Зверева был скрытым матчболом, полученным при счёте 4:4 после двойной ошибки Медведева (и отыгранным отличной подачей), а сам Даниил лишь раз добрался до 40:40 на приёме и ни одного брейк-пойнта так и не заработал. На тай-брейке тоже шла равная борьба, но Александр по её итогам оказался чуть сильнее – 6:4, 7:6 (7:4). Счёт личных встреч теперь 5-1 в пользу немца.

Федерер встретится с Циципасом, Зверев – с Тимом

Итоги группового раунда таковы – у Циципаса разница сетов +3, у Зверева +2, у Надаля нулевая. Соответственно, Стефанос занимает в группе первое место и сыграет в субботнем полуфинале с Роджером Федерером, а Александр выходит на Доминика Тима. Австриец выиграл свою группу по результату личной встречи со швейцарцем. В группе Андре Агасси личные встречи не учитываются, поскольку равенство по количеству побед между тремя, а не двумя теннисистами.

Все уже списали Федерера? А он отправил Джоковича домой 38-летний швейцарский ветеран вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP и обеспечил Надалю звание первой ракетки мира по итогам года.

В зависимости от результатов Итогового чемпионата возможна ещё одна перестановка в рейтинге. Победа в полуфинале вернёт Тима на 4-ю строчку, и Медведев завершит год 5-й ракеткой мира. Если же Зверев выйдет в финал, то Даниил останется 4-м. Первую тройку по итогам года в любом случае составят Надаль, Джокович и Федерер (именно в таком порядке), Циципас будет шестым, а Зверев – седьмым.