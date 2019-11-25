Бажина заподозрили в отношениях с Ястремской. Он обещал обратиться к адвокату

Саша Бажин, недавно (21 ноября) ставший тренером украинки Даяны Ястремской, успел стать жертвой слухов. Один из фанатских теннисных аккаунтов, под ником «Чай с WTA», опубликовал следующее сообщение: «Саша не только тренирует Ястремскую, но и встречается с ней. Так что он её тренер и на корте, и в ___ (Ей всего 19. Ему уже 35)». Понятно, какое слово пропущено перед скобками.
Бажин жёстко ответил на подобную спекуляцию. «Если ещё хоть раз увижу, что ваш аккаунт распространяет подобные слухи, то просто привлеку своего адвоката. Я очень устал от того, что люди в интернете чувствуют себя безнаказанными и полагают, что в соцсетях можно писать всё, что угодно, без всяких последствий. Тем не менее, желаю вам отличного дня и надеюсь, что это был последний раз. На этом я прощаюсь».
Строго говоря, даже если бы они действительно встречались, ничего ужасного в этом не было бы. Даяна совершеннолетняя и имеет право встречаться с кем угодно, так же как и Саша. Кстати, из этого твиттер-аккаунта пост об их отношениях уже удалён.
Бажин изначально стал известен как спарринг-партнёр Серены Уильямс. С американкой он сотрудничал восемь лет и за это время их отношения вышли за рамки рабочих. Нет, не в том смысле, в котором обвинили Бажина с Ястремской. Саша был для Серены близким и надёжным другом, человеком, который всегда поддерживал её, помогал, делал всё, о чём она просила. Однако неожиданно для всех они прервали сотрудничество, и в 2016 году Бажин вошёл в команду Виктории Азаренко. Белоруска тогда сделала «Солнечный дубль», выиграв Индиан-Уэллс и Майами, вернулась в топ-5 и, казалось, всё идёт хорошо – но она вдруг забеременела. Известно об этом стало не сразу, поначалу Виктория снималась с турниров из-за травм.
Так или иначе, Саша остался без работы, и его пригласила Слоан Стивенс. Но и с ней сотрудничество получилось коротким – американка «сломалась» в конце лета того же года, после Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Обследование выявило у неё стрессовый перелом стопы, и она вернулась только через год, потеряв весь рейтинг. Вернулась триумфально, выйдя в полуфиналы Торонто и Цинциннати и победив на US Open, однако всё это произошло уже без Бажина. Немец в это время спарринговал Каролину Возняцки и помог ей пережить, вероятно, последний ренессанс в карьере. Датчанка увенчала великолепный сезон-2017 победой на Итоговом чемпионате, а в начале следующего сезона выиграла Australian Open и вернулась на первую строчку рейтинга. От неё Бажин ушёл по другой причине – он почувствовал, что перерос роль спарринг-партнёра, и хотел быть полноценным тренером, а Возняцки от такого варианта отказалась. Расставание произошло в конце 2017 года.
Тренером немец действительно стал – и привёл Наоми Осаку к двум подряд титулам на турнирах «Большого шлема» и званию первой ракетки мира. Именно под его руководством японка превратилась из молодого таланта в главную звезду женского тенниса. Прекратив сотрудничество с Бажиным, она угодила в яму, но ближе к концу сезона смогла прибавить и достойно отыграла последние турниры этого года. А Саша провёл большую часть сезона-2019 в качестве тренера Кристины Младенович. В одиночном разряде дела у француженки шли не лучшим образом, зато в паре она выиграла «Ролан Гаррос», впервые поднялась на первую строчку, а завершила сезон победой на Итоговом чемпионате и блестящим выступлением в финале Кубка Федерации. В гостевом матче с Австралией Кристина выиграла оба одиночных матча, в том числе у первой ракетки мира Эшли Барти, а затем принесла победное очко в паре с Каролин Гарсией. Для Франции это был первый Кубок с 2003 года.
Правда, два последних успеха пришли к Младенович уже без Бажина. По словам Кристины, прекратить сотрудничество решил тренер. «Я очень разочарована решением Саши не продолжать наше сотрудничество в следующем сезоне. Я наслаждалась нашей работой, нашими победами и чувствовала, что моя игра снова на подъёме и я вернулась на правильный путь. Думаю, что вместе мы могли достичь ещё большего, но я не в силах изменить его решение. Со своей стороны я горжусь этим сезоном и своим прогрессом. Буду продолжать усердно работать в поступательном направлении, чтобы стать ещё лучше в 2020 году!».
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