Бажина заподозрили в отношениях с Ястремской. Он обещал обратиться к адвокату

Саша Бажин, недавно (21 ноября) ставший тренером украинки Даяны Ястремской, успел стать жертвой слухов. Один из фанатских теннисных аккаунтов, под ником «Чай с WTA», опубликовал следующее сообщение: «Саша не только тренирует Ястремскую, но и встречается с ней. Так что он её тренер и на корте, и в ___ (Ей всего 19. Ему уже 35)». Понятно, какое слово пропущено перед скобками.

Саша Бажин стал новым тренером 19-летней украинки Ястремской

Бажин жёстко ответил на подобную спекуляцию. «Если ещё хоть раз увижу, что ваш аккаунт распространяет подобные слухи, то просто привлеку своего адвоката. Я очень устал от того, что люди в интернете чувствуют себя безнаказанными и полагают, что в соцсетях можно писать всё, что угодно, без всяких последствий. Тем не менее, желаю вам отличного дня и надеюсь, что это был последний раз. На этом я прощаюсь».



Строго говоря, даже если бы они действительно встречались, ничего ужасного в этом не было бы. Даяна совершеннолетняя и имеет право встречаться с кем угодно, так же как и Саша. Кстати, из этого твиттер-аккаунта пост об их отношениях уже удалён.



Бажин изначально стал известен как спарринг-партнёр Серены Уильямс. С американкой он сотрудничал восемь лет и за это время их отношения вышли за рамки рабочих. Нет, не в том смысле, в котором обвинили Бажина с Ястремской. Саша был для Серены близким и надёжным другом, человеком, который всегда поддерживал её, помогал, делал всё, о чём она просила. Однако неожиданно для всех они прервали сотрудничество, и в 2016 году Бажин вошёл в команду Виктории Азаренко. Белоруска тогда сделала «Солнечный дубль», выиграв Индиан-Уэллс и Майами, вернулась в топ-5 и, казалось, всё идёт хорошо – но она вдруг забеременела. Известно об этом стало не сразу, поначалу Виктория снималась с турниров из-за травм.

Саша Бажин. Исполнитель лунной походки для Серены Многолетний спарринг-партнёр Серены Уильямс Саша Бажин рассказал о своей жизни, отношениях с семьёй, работе и планах на будущее.

Так или иначе, Саша остался без работы, и его пригласила Слоан Стивенс. Но и с ней сотрудничество получилось коротким – американка «сломалась» в конце лета того же года, после Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Обследование выявило у неё стрессовый перелом стопы, и она вернулась только через год, потеряв весь рейтинг. Вернулась триумфально, выйдя в полуфиналы Торонто и Цинциннати и победив на US Open, однако всё это произошло уже без Бажина. Немец в это время спарринговал Каролину Возняцки и помог ей пережить, вероятно, последний ренессанс в карьере. Датчанка увенчала великолепный сезон-2017 победой на Итоговом чемпионате, а в начале следующего сезона выиграла Australian Open и вернулась на первую строчку рейтинга. От неё Бажин ушёл по другой причине – он почувствовал, что перерос роль спарринг-партнёра, и хотел быть полноценным тренером, а Возняцки от такого варианта отказалась. Расставание произошло в конце 2017 года.

Тренером немец действительно стал – и привёл Наоми Осаку к двум подряд титулам на турнирах «Большого шлема» и званию первой ракетки мира. Именно под его руководством японка превратилась из молодого таланта в главную звезду женского тенниса. Прекратив сотрудничество с Бажиным, она угодила в яму, но ближе к концу сезона смогла прибавить и достойно отыграла последние турниры этого года. А Саша провёл большую часть сезона-2019 в качестве тренера Кристины Младенович. В одиночном разряде дела у француженки шли не лучшим образом, зато в паре она выиграла «Ролан Гаррос», впервые поднялась на первую строчку, а завершила сезон победой на Итоговом чемпионате и блестящим выступлением в финале Кубка Федерации. В гостевом матче с Австралией Кристина выиграла оба одиночных матча, в том числе у первой ракетки мира Эшли Барти, а затем принесла победное очко в паре с Каролин Гарсией. Для Франции это был первый Кубок с 2003 года.

Расставание Осаки и Бажина. Что первая ракетка мира не поделила с тренером? За год с небольшим Бажин превратил Осаку из игрока конца сотни в чемпионку двух «Шлемов» и первую ракетку мира. Но теперь они расстались.

Правда, два последних успеха пришли к Младенович уже без Бажина. По словам Кристины, прекратить сотрудничество решил тренер. «Я очень разочарована решением Саши не продолжать наше сотрудничество в следующем сезоне. Я наслаждалась нашей работой, нашими победами и чувствовала, что моя игра снова на подъёме и я вернулась на правильный путь. Думаю, что вместе мы могли достичь ещё большего, но я не в силах изменить его решение. Со своей стороны я горжусь этим сезоном и своим прогрессом. Буду продолжать усердно работать в поступательном направлении, чтобы стать ещё лучше в 2020 году!».