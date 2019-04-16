Проводник к теннисному престолу. Саша Бажин принял вызов Кристины Младенович

Весна стала богатой на события с тренерскими перестановками. В обоих турах происходят новые рокировки в тренерских штабах. Саша Бажин официально стал новым тренером Кристины Младенович, а Гюнтер Бресник уступил Николасу Массу тренерское кресло в команде Доминика Тима. Борна Чорич объявил о временном расставании с одним из тренеров, в то время как Денис Шаповалов вернул в команду Адриано Фуоривию, под руководством которого успешно выступал на юниорском уровне. Тренерская чехарда не прекращается даже по ходу сезона, и вопрос лишь в том, принесут ли они результаты уже во время европейского грунтового сезона.

Расставание Бажина с Осакой

Отношения первой ракетки мира Наоми Осаки с её бывшим тренером Сашей Бажиным не ладились с начала года. Во время Australian Open, который завершился триумфом Осаки, некоторые её тренировки длились по 10 минут, и Бажин на них даже не присутствовал. Эту информацию активно обсуждали в прессе, но после победы над Петрой Квитовой в финале Мельбурна Наоми написала трогательный пост в «Инстаграме», в котором поздравила всех членов команды, включая Сашу Бажина. В феврале теннисистка объявила о расставании с тренером, под руководством которого выиграла Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе и два «Шлема» за полгода. Прощание в «Твиттере» выглядело банальным и даже прохладным: «Мы с Сашей больше не работаем вместе. Я благодарю его за проделанную работу и желаю всего лучшего в будущем», – твитнула теннисистка. «Спасибо тебе, Наоми. И я тебе желаю только наилучшего. Вот это было приключение! Спасибо тебе за то, что позволила стать частью всего этого», – ответил Бажин.

Расставание Осаки и Бажина. Что первая ракетка мира не поделила с тренером? За год с небольшим Бажин превратил Осаку из игрока конца сотни в чемпионку двух «Шлемов» и первую ракетку мира. Но теперь они расстались.

Однако японские медиа не дали этому инфоповоду благополучно раствориться в пучине турнирных новостей. В Сети опубликовали инсайд, продливший жизнь разговорам о строптивом характере японской чемпионки. По словам агента Осаки Стюарта Дюгида (представляющего интересы компании IMG), Наоми самостоятельно приняла решение завершить сотрудничество с немецким коучем. 21-летняя спортсменка пришла к выводу, что после крупных побед выросла ментально, а теперь планирует работать над улучшением технических аспектов. В частности, ей захотелось поработать над второй подачей, что, вероятнее всего, не вязалось с дальнейшей работой под кураторством Бажина. Саша, к слову, получил награду WTA как лучший тренер по итогам прошлого сезона.

Друг семьи Кристины Младенович

Перед стартом турнира в Майами француженка Кристина Младенович тренировалась под присмотром Саши, и это спровоцировало разговоры о том, что он может стать её новым тренером. Тогда тренер опроверг эту информацию, уточнив, что выступает не в качестве тренера, а помогает Младенович просто как друг семьи. Спустя почти месяц Кристина и Саша объявили о полноценном сотрудничестве.



Немецкий специалист имеет обширный послужной список и никогда не боится привыкать к новым статусам. Начав работать с Сереной Уильямс в качестве спарринг-партнёра, Бажин сумел переквалифицироваться в доверенное лицо, тренера и даже телохранителя. С ним в команде Уильямс выиграла 10 «Шлемов», золото Олимпиады-2012 в Лондоне и четыре титула Итоговых чемпионатов WTA. В 2013 году Серена назвала Сашу «практически членом семьи», однако спустя год с небольшим ему пришлось уйти по личным причинам. Восемь лет под крылом Уильямс сделали Бажина спаррингом мечты: он освоил все нюансы рабочего процесса теннисистки топ-уровня, а его видение своей роли перестало ограничиваться кортом.

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После Серены он успел поработать с Викторией Азаренко, и у него сложился хороший тандем с её тогдашним главным тренером Вимом Фиссеттом. В марте 2016-го Бажин помог Азаренко оформить «Солнечный дубль», но вскоре снова остался без работы, когда белоруска ушла в декрет. Затем Саша примкнул к команде Слоан Стивенс, но та через несколько месяцев получила тяжёлую травму, после которой триумфально вернулась в тур, став чемпионкой US Open-2017. Перед проектом с Наоми Осакой Бажин поработал с Каролиной Возняцки, но и с ней всё закончилось относительно быстро.

Перед началом сезона-2018 Саше поступило предложение от Осаки, и он с удовольствием принял этот вызов. «В случае с Наоми я не мог поступить по-другому. Мне всегда было интересно, почему она не выигрывает турниры, и что я могу сделать, чтобы помочь ей». Спустя год она выиграла два мэйджора и стала первой ракеткой мира. Однако бытует мнение, что яблоком раздора стала финансовая сторона вопроса. Свято место пусто не бывает. Буквально через месяц он оказался в команде француженки.

Кто ещё сменил тренера в марте-апреле

По итогам успешного выступления в Индиан-Уэллсе бойфренд Младенович Доминик Тим нашёл целесообразным сохранить в команде чилийского тренера Николаса Массу. Олимпийский чемпион Игр в Афинах вошёл в команду австрийца в феврале, а теперь Гюнтер Бресник, тренировавший Тима с юниорского тура, получил новое назначение. 57-летний Бресник останется менеджером Доминика, а также тренером Эрнеста Гулбиса. «Проект с Массу складывается успешно. Очень важно, что он показывает успешный теннис. Я два года искал тренера для Доминика, в этот раз мы попробовали с Массу, и у нас получилось».

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Один из лидеров хорватского тенниса Борна Чорич в марте объявил о временном прекращении сотрудничества с одним из своих тренеров Кики Шнайдером. При этом 21-летний хорват надеется, что коуч вернётся к работе в следующем сезоне. «У Кики есть проблемы со здоровьем, которые ему нужно решить. Тем не менее он по-прежнему является важной частью моей команды. Надеюсь, в 2020 году он вернётся, и мы станем сильнее, чем когда-либо», – написал Борна в «Твиттере», прикрепив к записи трогательную фотографию.

Перед стартом грунтового сезона канадский фрешмен Денис Шаповалов решился кое-что изменить в своём тренерском штабе. Вместо Роба Стекли, с которым 20-летний теннисист начал работу прошлой осенью, в его команду вошёл Адриано Фуоривия. С этим тренером Денис работал в юниорском туре. Вместе с ним канадец выиграл юниорский Уимблдон в сезоне-2016 и дебютировал на уровне ATP на турнире в Вашингтоне.