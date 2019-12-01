Насыщенный год Зверева. Александр многое успел сделать вне корта

«Зверев занимается саморазрушением»

У Александра Зверева был насыщенный год. В теннисном плане он провёл его слабее 2017-го и 2018-го, а в плане личных событий у немца было много потерь и приобретений. Александр судился со своим бывшим менеджером Патрисио Апи, для внесудебного разрыва контракта с которым было необходимо заплатить Апи в районе 10 миллионов долларов, переживал из-за попадания отца в больницу (к счастью, ничего серьёзного не произошло) и из-за расставания с девушкой. В апреле Зверев признавался, что находится в яме, а после проигрыша Маттео Берреттини в Риме заявил, что в ближайшие дни не хочет брать в руки ракетку.

«Кубок Дэвиса – больше, чем деньги». Зверев объявил турниру бойкот Но это не помешало Александру в те же сроки отправиться в коммерческое турне по Южной Америке с Роджером Федерером.

Проблемы Александра отмечал в том числе его соотечественник, бывшая вторая ракетка мира Томми Хаас. «Уверенность в себе у Зверева закончилась. Он прилагает много усилий, однако опускается ещё глубже и занимается саморазрушением. Зверев находился в кризисе в течение нескольких недель. Его ум поглощён огромным количеством вопросов».

Вернулся к девушке и ушёл от тренера

На «Ролан Гаррос» Зверев полушутя рассказывал о проблемах с поиском девушки. «Сейчас у меня нет девушки. Ищу ли я её? Конечно! Какой-то универсальной фразы для знакомств у меня нет. «Привет, я Саша Зверев» не помогает». Впрочем, эту проблему Александр решил, возобновив отношения с 22-летней россиянкой Ольгой Шарыповой. Они начали встречаться в декабре 2018-го. В апреле нынешнего года немец объявил о расставании с уроженкой Москвы и удалил все совместные фотографии в социальных сетях.

5 тысяч долларов в день за гольф вместо тренировок. Почему Зверев уволил Лендла По словам Зверева, в последнее время Лендл во время тренировок просто рассказывал ему про игру в гольф. И брал за это 5 тысяч.

Возобновление отношений с Шарыповой совпало по времени с расставанием с другим важным человеком для любого теннисиста – тренером. Работа с Иваном Лендлом в прошлом году помогла Звереву выиграть Итоговый чемпионат ATP, но в этом сезоне результаты пошли вниз. Конечно, влияли и упомянутые выше отвлекающие Александра факторы, однако в любом случае смысла продолжать совместную работу при цене около пяти тысяч долларов за одну тренировку с Лендлом при таких раскладах было мало.

Новая любовь Александра

Зверев всё-таки сумел квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP и вышел там в полуфинал, проиграв Доминику Тиму. После этого он отправился в турне по Латинской Америке с Роджером Федерером. Кстати, Зверев и Федерер теперь связаны партнёрскими отношения – Александр ушёл от своего менеджера не просто так, а чтобы присоединиться к агентству швейцарца.

Огромный куш Федерера. За неделю он заработал больше, чем за год Федерер за четыре выставочных матча со Зверевым в Латинской Америке получил 10 миллионов долларов. Это больше его призовых за весь сезон!

Уже после возвращения Зверева из Латинской Америки стало известно о повторном разрыве его отношений с Шарыповой и о том, что он начал встречаться с соотечественницей, моделью Брендой Патеа. Сама Патеа рассказала историю их знакомства: «Мы были в одном кафе в Париже. Встретились взглядами, он подошёл и заговорил со мной. Мы сразу поладили. Это было мило и забавно. Конечно, я знала, кто он. Но не сказала бы, что то, чем он сейчас занимается, заставляет меня нервничать. Мы обсуждали, будем ли держать отношения в тайне или придадим огласке. В итоге решили сказать: «Хорошо, мы встречаемся». Мы с этим справимся, пусть все знают».

Кстати, другой теннисист, испанец Роберто Баутиста-Агут, в эти выходные сыграл свадьбу с бывшей моделью. Посмотрим, дойдут ли до этого отношения Зверева и Патеа.