Горячая пора. С пляжа – на корты Австралии

Открытый чемпионат Австралии не за горами. А как лучшие теннисистки мира отдыхали перед стартом сезона?

С Новым годом! Зима, мороз, снег. Правда не везде, ведь по другую сторону земного шара, в Австралии и Новой Зеландии, уже вовсю идёт лето. Почти все сильнейшие уже съехались на Зелёный континент, чтобы начать новый сезон. И пока не стартовали баталии 2020-го, самое время полюбоваться, как теннисистки отдохнули на жарких пляжах, и самим согреться от этих горячих фотографий.

Шарапова выиграла первый матч с августа. Надолго ли её хватит? 4 месяца назад россиянку разгромила Серена Уильямс. Но возвращение Марии на корт в Абу-Даби получилось триумфальным.

Элина Свитолина является не только лучшей теннисисткой Украины, но и одной из самых стабильных в мире. И пусть в минувшем сезоне Элина не завоевала ни одного титула, зато она впервые добралась до полуфиналов турниров «Большого шлема», а год завершила финалом Итогового чемпионата WTA. Это отличная позиция для покорения новых вершин.

Мария Шарапова на протяжении долгих лет является одной из самых осуждаемых теннисисток мира. И пусть минувший год не получился у неё удачным в плане спортивных результатов, в новом сезоне всё у россиянки должно получиться.

Кристина Младенович успешно играет как в парном разряде, так и в одиночном. Француженка с сербскими корнями отличается бойцовским характером и никому так просто на корте не сдаётся. Два года назад она даже пробилась в топ-10.

Переход Софьи Жук из юниорского тенниса во взрослый получается не таким простым, как казалось вначале. Но главное для россиянки – быть в гармонии с самой собой. А результаты придут.

У Анны Калинской дела в минувшем сезоне пошли в гору. У россиянки уже есть в активе победа на US Open над бывшей чемпионкой этого турнира Слоан Стивенс. И наверняка на этом Анна останавливаться не собирается.

Минувший год для Дарьи Касаткиной получился не очень успешным, но россиянка усердно готовилась в межсезонье в Барселоне, чтобы показать все свои возможности в новом году.

Хорватка Донна Векич в ушедшем году добилась лучшего результата в карьере – впервые пробилась в четвертьфинал турнира «Большого шлема» и попала в топ-20 мирового рейтинга.

Каролина Возняцки уже объявила, что отыграет австралийскую часть сезона, проведёт прощальный матч в Копенгагене с Сереной Уильямс и на этом завершит карьеру. Теннису будет не хватать этой позитивной девушки, добившейся на корте всего, о чём можно мечтать – победе на турнире «Большого шлема» и звания первой ракетки мира.

Серена Уильямс пока не называет дату ухода, хотя и обмолвилась, что хочет второго ребёнка. Но пока американка не завоевала заветный 24-й в карьере «шлем» в одиночном разряде, она просто так не сдастся.

Одной из тех, кто остановил прорыв Серены к мечте, оказалась Бьянка Андрееску Канадка с румынскими корнями обыграла Уильямс в финале последнего US Open. Но нет худа без добра, скорее всего, Бьянка тем самым продлила карьеру американке и добавила её поклонникам возможностей ещё полюбоваться страстной и мощной игрой Серены Уильямс.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова уже была первой ракеткой мира и доходила до финала турнира «Большого шлема». Осталось сделать всего один шаг до главной победы в карьере. Возможно, это случится уже в 2020-м.

Камила Джорджи почти весь прошлый сезон промучилась с травмами, и лишь в августе дела пошли в гору – она добралась до финалов в Вашингтоне и Бронксе. Так что всё для рывка в следующем году у итальянки уже готово.

Фанни Штолляр – одна из самых ярких теннисисток нового поколения. К началу нового сезона венгерка вплотную подобралась к топ-100, так что в ближайшее время стоит ожидать её дальнейшего прорыва наверх.

Минувший сезон для Слоан Стивенс получился не самым удачным – она не завоевала ни одного титула, покинула топ-20, но в активе у американки есть самые крупные титулы, так что ей можно с оптимизмом смотреть в будущее.

Эжени Бушар была пятой ракеткой мира, финалисткой Уимблдона-2014, правда с тех пор она откатилась в рейтинге за пределы второй сотни. Но канадка ещё молода, полна сил, так что при должном усердии и везении всё у неё получится.