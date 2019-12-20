Шарапова выиграла первый матч с августа. Надолго ли её хватит?

История Абу-Даби

Выставочный турнир в Абу-Даби проводится уже больше 10 лет. Соответственно он давно стал привычным разминочным соревнованием перед стартом официальной части сезона, в отличие от соревнований в Эр-Рияде, которые в этом году состоялись впервые. Состав в столице главного из входящих в состав ОАЭ эмиратов всегда подбирается сильный. За 11 предыдущих розыгрышей лишь раз чемпионом стал теннисист, не входивший в «Большую четвёрку» — Кевин Андерсон в 2017 году. Тогда на турнир были заявлены Рафаэль Надаль и Новак Джокович, но в итоге оба снялись из-за травм. В остальном побеждали как раз Надаль и Джокович (по 4 раза), а также Энди Маррей (дважды). Оба прилетели в Абу-Даби и сейчас; Рафаэля в полуфинале ждёт матч с Кареном Хачановым, а Новак встретится со Стефаносом Циципасом.

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В 2017 году организаторы решили, что неплохо бы добавить немного женского тенниса. Полноценный турнир для девушек устраивать не стали, но уже третий год подряд в Абу-Даби есть один женский матч – можно сказать, выставочный поединок на выставочном же соревновании. Первыми его участницами стали Елена Остапенко (на тот момент – действующая чемпионка «Ролан Гаррос») и Серена Уильямс, для которой это был первый матч после родов. Латвийская теннисистка взяла верх в третьей партии, представленной в виде чемпионского тай-брейка до 10 очков. Год спустя Серена вновь проиграла на чемпионском тай-брейке, но теперь уже своей старшей сестре Винус.

Выставочные планы Шараповой

На этот раз об участии сестёр Уильямс речи не шло – организаторы пригласили Марию Шарапову и Аманду Анисимову. Такой матч, однако, не состоялся, причём снялась не Шарапова, что за последние годы стало вполне привычным делом, а Анисимова. Травмированную Аманду заменила Айла Томлянович – хорватка, с 2014 года представляющая Австралию. «Я слышала много всего хорошего об Абу-Даби и самом турнире. Буду рада сыграть с Марией, это станет отличным испытанием перед новым сезоном», — с таким настроем Томлянович готовилась к этой игре.

Шарапова не поедет на Олимпиаду. Возможно, её бы туда и не пустили Мария может оказаться под санкциями ВАДА. Да и риск провалить турнир весьма велик.

Кстати, и Шарапова, и Томлянович планируют принять участие в другом выставочном турнире, имеющем ещё большую историю, чем соревнования в Абу-Даби – Куйонге. Эти соревнования проводятся на старом месте розыгрыша Australian Open одновременно с квалификацией к самому турниру «Большого шлема». Соответственно можно предположить, что Марии обещали уайлд-кард в основную сетку Открытого чемпионата Австралии и играть в квалификации его бывшей чемпионке не придётся.

Мария под угрозой вылета из топ-300

Но вернёмся к Абу-Даби. Женский матч был поставлен в четверг в вечерней программе, после поединков Андрея Рублёва со Стефаносом Циципасом и Карена Хачанова с Чхун Хёном. Отметим, что в ОАЭ, как и в большинстве стран этого региона, выходными днями являются не суббота с воскресеньем, а пятница с субботой, поэтому болельщики могли начать вечер перед выходными с просмотра этого поединка.

Для Марии это был первый выход на корт после US Open, с момента старта которого прошло уже почти 4 месяца. Если кто-то забыл, то в первом раунде этого турнира Шарапова попала на Серену Уильямс и взяла у неё всего 2 гейма, а на осенних турнирах не смогла сыграть из-за очередных проблем с плечом. Вообще, после Открытого чемпионата Австралии – 2019 россиянка провела всего 8 матчей, из которых выиграла 3. В Мельбурне ей нужно защищать 240 очков за 1/8 финала, и если этого не произойдёт, то Мария рухнет в рейтинге совсем низко. Она и так сейчас занимает 131-ю строчку с 466 баллами; учитывая, что в Шэньчжэнь на первой неделе сезона Шарапова не полетит и потеряет 60 очков за его четвертьфинал, к старту Australian Open у неё останется всего 406 очков. Гипотетическое поражение в 1-м круге оставит Марию со 176 очками, а это уже уровень 4-й сотни рейтинга.

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«Некоторые вещи я делала прекрасно»

Впрочем, в Абу-Даби Шарапова показала достаточно хороший уровень тенниса. Да, не блестящий, не без спадов, плюс соперница не самая грозная, но отдельные розыгрыши даже вызывали в памяти флэшбеки по давним временам, когда Мария была в отличной форме, часто и уверенно побеждая в официальных матчах. Была игра в высоком темпе, были фирменные драйв-воллеи, была вполне неплохая подача. При этом в обеих партиях Шараповой пришлось отыгрываться – с 0:3 и 2:4 в первой, с 1:4 во второй. Причиной были как раз перепады в игре Марии – она слишком много ошибалась, помогая сопернице повести в счёте. Но затем россиянка переламывала ход борьбы, и концовки обоих сетов остались за ней – 6:4, 7:5.

«Сложно оценить это цифрами, но на корте я чувствовала себя отлично. Я ощущала уверенность. Некоторые вещи я делала прекрасно, это точно. Я продолжала играть и прибавляла в тех аспектах, в которых это было нужно. Я хотела добиться более высокого процента попадания первым мячом, и мне это удалось. Мне нравится приезжать сюда. В последние годы я здорово проводила здесь время на Формуле-1. Я познакомилась с культурой этого прекрасного города. Мне было приятно выступить перед людьми, которые раньше не видели моей игры. Если будет возможность, я с радостью вернусь сюда», — сказала Шарапова после матча. Что ж, первое выступление в преддверии Australian Open можно считать успешным. Но, разумеется, главная задача на ближайшее будущее – хорошо сыграть на первом в сезоне турнире «Большого шлема».