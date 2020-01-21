Серьёзная проверка Роджера Федерера. Матчи 3-го дня Australian Open

В среду, 22 января, начнётся второй круг на Открытом чемпионате Австралии – стартовом в сезоне турнире «Большого шлема». Состоится по 16 поединков из нижней половины мужской сетки и верхней половины женской. Также должны быть доиграны отложенные накануне из-за затянувшейся программы 8 женских встреч первого круга, а кроме того стартуют встречи парного разряда.
Из представителей топ-10 посева в этот день сыграют Эшли Барти (1), Новак Джокович (2), Наоми Осака (3), Роджер Федерер (3), Стефанос Циципас (6), Петра Квитова (7), Маттео Берреттини (8), Серена Уильямс (8), Роберто Баутиста-Агут (9) и Мэдисон Кис (10). Из представителей России на корты выйдут 3 теннисистки – Екатерина Александрова (25), Анастасия Павлюченкова (30) и Вероника Кудерметова. Представляем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня. Главным поединком вечера организаторы поставили встречу Роджера Федерера с Филипом Краиновичем. На этой стадии соревнований сеяные теннисисты пока встречаются с несеяными, но серб – непростой соперник: он доходил до финала трёх турниров, в том числе «Мастерса»-2017 в Париже, играл вторым номером в Кубке Дэвиса за сборную Сербии, где принёс команде немало побед. Так что для Федерера ждёт серьёзная проверка.
Australian Open. День 3-й. 22 января, среда. Начало матчей в 11:00 (03:00 мск).
Мужчины. 2-й круг. Сетка
Женщины. 1-й и 2-й круг. Сетка
Парный разряд. Мужчины. 1-й круг. Сетка
Парный разряд. Женщины. 1-й круг. Сетка
3:00. Бадоса-Хиберт (Испания) – Квитова (Чехия, 7)
Затем. Барти (Австралия, 1) – Херцог (Словения)
Затем. Ито (Япония, WC) – Джокович (Сербия, 2)
Не ранее 11:00. Зиданшек (Словения) – С.Уильямс (США, 8)
Затем. Краинович (Сербия) – Федерер (Швейцария, 3) Текстовая трансляция
Margaret Court Arena
3:00. Осака (Япония, 3) – Чжэн Сайсай (Китай)
Затем. Возняцки (Дания) – Ястремская (Украина, 23)
Затем. Пол (США) – Димитров (Болгария, 18)
Не ранее 11:00. Томпсон (Австралия) – Фоньини (Италия, 12)
Затем. Кис (США, 10) – Рус (Нидерланды)
Melbourne Arena
3:00. Гёргес (Германия) – Мартич (Хорватия, 13)
Не ранее 4:50. Гауфф (США) – Кырстя (Румыния)
Затем. Циципас (Греция, 6) – Кольшрайбер (Германия)
Затем. Хуркач (Польша, 31) – Миллман (Австралия)
1573 Arena
3:00. Суарес-Наварро (Испания) – Соболенко (Беларусь, 11)
Затем. Мертенс (Бельгия, 16) – Ковинич (Черногория)
Затем. Берреттини (Италия, 8) – Сандгрен (США)
Затем. Ммо (США, WC) – Баутиста-Агут (Испания, 9)
Court 3
3:00. Энн Ли (США, Q) – Кенин (США, 14)
Затем. Александрова (Россия, 25) – Крейчикова (Чехия, Q) Текстовая трансляция
Затем. Пэр (Франция, 21) – Чилич (Хорватия)
Затем. Полманс (Австралия, WC) – Лайович (Сербия, 24)
Court 7
3:00. Таунсенд (США) – Пегула (США)
Затем. Жабер (Тунис) – Гарсия (Франция)
Court 8
3:00. Шарма (Австралия, WC) – Контавейт (Эстония, 28)
Затем. Риске (США, 18) – Чжу Линь (Китай)
Затем. Шварцман (Аргентина, 14) – Давидович-Фокина (Испания)
Затем. Хибино (Япония, Q) – Саккари (Греция, 22)
Court 12
3:00. Кр.Плишкова (Чехия) – Уотсон (Великобритания)
Court 13
3:00. Чжан Шуай (Китай) – Макнелли (США, Q)
Затем. Пелья (Аргентина, 22) – Баррер (Франция)
Court 14
3:00. Свёнтек (Польша) – Бабош (Венгрия)
Затем (3-й запуск после пары). Миннен (Бельгия, Q) – Рыбакина (Казахстан, 29)
Court 15
3:00. Павлюченкова (Россия, 30) – Стоянович (Сербия)
Court 19
3:00. Соррибес-Тормо (Испания) – Кудерметова (Россия) Текстовая трансляция
Затем. Эванс (Великобритания, 30) – Нисиока (Япония)
Затем. Гарин (Чили) – Раонич (Канада, 32)
Затем. Ван Цян (Китай, 27) – Ферро (Франция)
Court 22
3:00. Беранкис (Литва) – Куэрри (США)
Затем. Фучович (Венгрия) – Синнер (Италия)
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