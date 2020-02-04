Голливуд плачет по сёстрам Уильямс. Шаги на корте Серены и Винус увековечат в кино

Отгремел первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Australian Open. Теннисный караван покинул Зелёный континент, чтобы продолжить сражения на менее крупных соревнованиях. У мужчин на этой неделе проходят три турнира категории 250 – в Пуне, Кордобе и Монпелье, а женщины участвуют в квалификационных матчах Кубка Федерации. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

Курникова и Иглесиас ждут третьего ребёнка. Сохранять эту беременность в тайне не стали Анна Курникова, одна из главных теннисных красавиц всех времён, и звёздный испанский певец Энрике Иглесиас ждут третьего ребёнка.

Сборная Украины наконец-то собралась в сильнейшем составе. На этап Кубка Федерации в группе I зоны Европа/Африка в Таллин приехали сильнейшие украинские теннисистки – Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые вместе с Лесей Цуренко, Мартой Костюк и Катариной Завацкой в борьбе с командами Болгарии, Хорватии, Австрии, Греции, Италии и Эстонии попробуют пробиться в Мировую группу.

Удалось собрать состав мечты и сборной Беларуси. На квалификационный матч с голландской командой в рамках Мировой группы в Гаагу отправились Арина Соболенко, Александра Саснович, Вера Лапко, Лидия Морозова и бывшая первая ракетка мира, двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко, не выступавшая с прошлогоднего US Open.

Вернулась в ряды своей сборной и знаменитая Ким Клейстерс. Пока бывшей первой ракетки мира и четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» нет в заявке команды Бельгии, но она принимает самое активное участие в подготовке сборной в Кортрейке к матчу с казахскими теннисистками. Даже если Ким, недавно объявившая о своём возвращении в тур, так и не выйдет на корт в ближайший уик-энд, её помощь подругам по команде в любом случае будет неоценимой.

Марат Сафин уже довольно давно завершил карьеру, но он по-прежнему в теннисе. На дебютном турнире ATP Cup в качестве капитана Марат помог сборной России, за которую выступали Даниил Медведев и Карен Хачанов, дойти до полуфинала. После этого Сафин не покинул Зелёный континент, а остался до самого конца Australian Open – помог российским теннисистам подальше продвинуться по турнирной сетке, сам сыграл на турнире Легенд, принял участие в чествовании нового члена Зала теннисной славы Горана Иванишевича, потренировался с Новаком Джоковичем, а после финала мужского турнира вручил кубок за победу на турнире сербу. Марат побеждал на центральной арене Рода Лэйвера в далёком 2005 году и спустя 15 лет снова оказался здесь – в компании с Иванишевичем и Лэйвером.

Серена Уильямс, считавшаяся одной из фавориток Australian Open и сенсационно проигравшая уже в третьем круге турнира китаянке Ван Цян, похоже, постепенно приходит в себя. Американка объявила о сотрудничестве c известным брендом путешествий, багажа и стиля жизни, а значит, сидеть дома без дела Серена не намерена. И сдаваться – тоже. Впереди у американки новые турниры и новые теннисные вершины.

Тем временем утверждён актёрский состав фильма «Король Ричард», история которого развернётся вокруг семьи Серены и Винус Уильямс. Старшую сестру сыграет 13-летняя Санийя Сидни, известная по оскароносному фильму «Награды» (2016), трижды номинировавшемуся на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Скрытые фигуры» (2016). Также девушка играла в известном телесериале «Американская история ужасов». Серену Уильямс сыграет Дэми Синглтон, известная по сериалу «Крёстный отец Гарлема». В роли отца и первого тренера теннисисток Ричарда Уильямса предстанет известный голливудский актёр Уилл Смит. Он же станет и сопродюсером фильма. Мировая премьера фильма ожидается 25 ноября 2020 года. Днём позже фильм могут увидеть зрители российский кинотеатров.

Кто ещё никогда не сдаётся, так это Мария Шарапова. После обидного поражения на старте Australian Open от Донны Векич россиянка откатилась в рейтинг-листе WTA уже на 369-е место. Мария вернулась в США, где активно посещала различные арт-объекты. Шарапова побывала в музее антикварных артефактов в Лос-Анджелесе Galerie Provenance, затем отправилась в Нью-Йорк, где сходила на «Американскую утопию» Дэвида Бирнса в театре «Гудзон» на Бродвее, а также заглянула в галерею современного искусства Pace Gallery на Манхеттене. Такая обширная культурная программа должна позволить Марии перезагрузиться и вернуться в тур голодной до тенниса.

Чешская теннисистка Петра Квитова не смогла в Мельбурне защитить очки за прошлогодний финал – её на стадии четвертьфинала остановила первая ракетка мира Эшли Барти. Тем не менее Петра не осталась без кубка – ей на родине вручили премию национального олимпийского комитета Чехии имени знаменитой гимнастки Веры Чаславской за выдающиеся заслуги спортсменки в олимпийском движении. На Олимпиаде-2016 в Рио Петра завоевала бронзовую медаль и намерена в этом году выступить в Токио.

Евгений Донской вместе со своим тренером Андреем Кузнецовым после Мельбурна отправился набирать рейтинговых очков в Пуну (Индия). На вечеринке игроков россияне облачились в местные наряды. Карен Хачанов отреагировал на эту картинку: «Вам идёт! Не снимайте вообще!», на что Андрей ответил: «Голова чешется, пришлось снять».

Сам Карен Хачанов решил пропустить эту игровую неделю и отправился тренироваться в Дубай. На февраль у россиянина запланировано участие в связке из трёх турниров – Роттердам, Марсель и Дубай.

Хорват Борна Чорич, неудачно начавший сезон (3 поражения в 4 матчах), перед поездкой на серию турниров в Южной Америке решил отточить точность удара на столе для бильярда.

В Монте-Карло встретились для подготовки к следующей части сезона австралийка Айла Томлянович с итальянцем Маттео Берреттини, которые с прошлого года стали парой, а также ставший для них своеобразным талисманом Феликс Оже-Альяссим. Канадец в подписи под фото в шутку назвал себя ребёнком их семьи. Феликс на этой неделе выступает на турнире в Монпелье.

Канадскую теннисистку Эжени Бушар можно уже смело назвать преданной фанаткой Супербоула. В этом году она побывала на стадионе Hard Rock Stadium в Майами, где в финальном матче «Канзас-Сити» обыграл «Сан-Франциско» – 31:20. Украшением вечера стало выступление Шакиры и Джей Ло.

Доминика Цибулкова в прошлом сезоне завершившая карьеру, не потеряла страсть к лифто-лукам. Словацкая теннисистка готовится стать мамой и тщательно отмечает недели своей беременности.

Ещё одна бывшая победительница Итогового чемпионата WTA Агнешка Радваньска, также завершившая карьеру в минувшем сезоне, объявила на днях, что тоже готовится стать мамой.