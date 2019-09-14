Из-за протестов Шараповой придется сыграть в другом месте. Почему?

Протесты в Гонконге повлияли на решение Марии — она не поедет играть в Тяньцзине. А ведь это был последний победный турнир Марии…

История тенниса в Гонконге

Гонконг в теннисе изначально был известен как один из городов с достаточно солидным мужским турниром. Да, он не входил в число элитных, но привлекал многих звёзд. С 1973-го по 2002-й на нём побеждали Род Лэйвер, Кен Роузволл, Джимми Коннорс, Иван Лендл, Джим Курье, Пит Сампрас, Майкл Чанг, Андре Агасси, Марсело Риос, Хуан Карлос Ферреро – сплошь теннисисты, бывшие первыми ракетками мира и побеждавшие на «Шлемах» (почти все). В 2003-м соревнования переехали в Бангкок, где их выигрывали в том числе Роджер Федерер и Энди Маррей, а с 2014-го этот турнир проходит в Шэньчжэне (Китай).

В Гонконг теннис вернулся в 2014-м, но уже женский. Несмотря на статус International и расположение в календаре под финиш сезона, составы были неплохие – до финала доходили Каролина Плишкова и Анжелика Кербер, среди чемпионок были Елена Янкович и Каролина Возняцки. Побеждала здесь и Анастасия Павлюченкова, а действующей чемпионкой является Даяна Ястремская.

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Непрекращающиеся акции протеста

Однако в этом году турнир не состоится. Опасаться этого можно было достаточно давно, как минимум с начала лета. Причины – чисто политические, и это не тот случай, когда политика может совершенно не касаться спорта, поскольку в Гонконге сейчас неспокойно из-за длящихся несколько месяцев акций протеста. Гонконг с 1 июля 1997 года, перестав быть британской колонией, является специальным административным районом Китая, не подчиняясь ему напрямую. На полуострове и множестве примыкающих к нему островов действует особый экономический режим. Гонконг контролирует своё законодательство, полицию, пошлины и многое другое; Китай отвечает лишь за оборону и внешнюю политику этих территорий.

В феврале этого года правительство Гонконга предложило принять законопроект об экстрадиции подозреваемых в совершении уголовных преступлений тем странам, с которыми соглашение по экстрадиции отсутствует – в том числе Китаю и Тайваню. Связано это с участием гонконгской пары в убийстве на Тайване в 2018 году. Возможная выдача людей в Китай вызвала акции протеста, ставшие массовыми в начале июня – на них выходили сотни тысяч человек при общем населении страны в 7,5 миллионов.

Заморозка заявок на все турниры

Теннисное руководство, надеясь на деэскалацию конфликта, приняло беспрецендентное решение о заморозке дедлайна приёма заявок на все турниры WTA, проходящие на одной неделе с Гонконгом и после него. «Под удар» попали также Тяньцзинь с Линцем (та же неделя) и Люксембург с Москвой, то есть ВТБ «Кубком Кремля».

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Сложившуюся ситуацию прокомментировал директор женского «Кубка Кремля» Алексей Селиваненко. «В связи с ситуацией, которая сейчас в Гонконге, WTA приняла решение отложить на неделю окончательный срок. А заявка будет считаться от того рейтинга, от которого и должна была быть. С точки зрения рейтинга ничего не меняется. Как он должен был считаться, так и будет считаться. Просто всё было сделано для того, чтобы принять решение по Гонконгу. Это решение директоров WTA». Таким образом, для заявок будет использован не свежий рейтинг, а тот, который был за шесть недель до старта турниров, как и положено в соответствии с регламентом.

Шарапова решила не рисковать играть в Китае?

Теперь решение принято официально – теннисная ассоциация Гонконга и WTA заявили об отмене турнира в этом году в связи со «сложившейся на территории города ситуацией». Из календаря на будущий год соревнования не исчезают, но в 2019-м новой чемпионки у них не будет. Таким образом, теннисисткам, планировавшим сыграть в Гонконге, придётся выбирать между Тяньцзинем и Линцем. Кстати, Мария Шарапова выступит в Линце – по слухам, на её изначальное решение играть в Тяньцзине повлияла как раз неспокойная обстановка в регионе. Напомним, что в 2017-м россиянка завоевала в Тяньцзине свой первый титул после дисквалификации, пока что остающийся единственным.