Без комплексов. Переодеть футболку в центре Парижа для Эжени Бушар не проблема

Канадскую теннисистку любят поклонники по всему миру не только за эффектную внешность, но и за раскрепощённость.

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Эжени Бушар, пожалуй, одна из самых незакомплексованных и раскрепощённых спортсменок мира. Сделать что-то из ряда вон выходящее – для неё вообще не проблема. Поэтому она постоянно находится в центре внимания, и не только из-за своей эффектной внешности. Так, во время «Ролан Гаррос» 2019 года, чтобы развеяться после поражения, Эжени решила прогуляться по Парижу. Рядом с Собором Парижской Богоматери канадская теннисистка без всяких стеснений переодела одну футболку на другую прямо на улице и выложила этот ролик в свой «инстаграм».

«Во время осмотра достопримечательностей на мне была розовая рубашка. Я много потела, и следы пота были очень заметны. Заметны до такой степени, что было неловко, люди смотрели на меня. Наткнувшись на туристический магазин, я решила приобрести новую рубашку, белую (по крайней мере на белом следы видны не так). Переодеваться пришлось сразу же на входе в магазин. Девушки, знаю, что каждая из нас обладает таким умением — в подобные ситуации попадали многие. Парень справа — фанат, ждущий, пока я переоденусь, чтобы сфотографироваться, хахаха. Бедняга наблюдал за всем этим. И кстати, всё снимала на видео моя бабушка», — так Эжени пояснила свой поступок.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Вообще, коллекция разнообразных громких историй, связанных с Эжени Бушар, очень богатая. Один из самых ярких случаев произошёл с простым фанатом Джоном Гёрке. Канадка проспорила парню свидание, сделав прогноз на исход Супербоула по ходу матча, когда одна команда вела с большим отрывом. Парень поймал её на слабо, Эжени легко согласилась на его предложение, в итоге проигрывающая команда матч перевернула и одержала победу. Бушар слово сдержала. Они сходили на баскетбольный матч в Бруклине, при этом Эжени оплатила студенту из Миссури перелёт и проживание в отеле. Молодой человек же купил ей подарок в ювелирном магазине. Эта история получила большой резонанс, а через год организаторы очередного Супербоула пригласили молодых людей в качестве почётных гостей на главный матч сезона. И они снова встретились. Кстати, сейчас всерьёз рассматривается идея создания романтической комедии на основе этого сюжета.

Мыльная опера. Эжени Бушар пошла по скользкой дорожке Эжени Бушар выиграла суд у USTA, приняла участие в откровенной фотосессии и закрутила виртуальный роман.

Неудивительно, что такая яркая и непосредственная девушка, как Эжени, частенько появляется на обложках разных глянцевых журналов. Наибольший резонанс вызвали её съёмки в стиле ню для ежегодного приложения журнала Sports Illustrated. Точнее, Бушар приглашали в Swimsuit два года подряд, что происходит с кем-либо очень редко. Вот как канадка рассказывала об этом: «В 2017 году никто не знал о том, что я буду сниматься. Когда опубликовали эти фото, мои родные и друзья были просто в шоке. А фанаты и вовсе сошли с ума. Они никогда не видели меня в подобной фотосессии. Думаю, им очень понравилось. Вторая съёмка тоже получилась яркой». Действительно Эжени очень любят фанаты спорта по всему миру, у неё целая армия поклонников. В одном только «Инстаграме» — 2,1 млн подписчиков.