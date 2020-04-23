Теннис возвращается! Уже в мае пройдут турниры в Германии и Франции

Поклонники тенниса, да и сами спортсмены уже порядком соскучились по жарким баталиям на кортах. Некоторые не брали ракетку с отменённого в начале марта супертурнира в Индиан-Уэллсе. Но похоже, что всеобщим любимцам уже пора вовсю тренироваться, ведь теннис постепенно возвращается после карантина!

На днях стало известно, что с 1 по 4 мая в Германии состоится выставочный турнир Tennis Point Exhibition. В нём примут участие восемь теннисистов, в том числе 35-летний Дастин Браун, занимающий 239-е место в рейтинг-листе АТР. На турнире планируется провести 32 встречи, которые пройдут без зрителей. На корте будут находиться только игроки и судья на вышке. За пределами площадки теннисисты будут носить медицинские маски. Телетрансляция будет организована при помощи системы PlaySight, которая работает без операторов. На эти соревнования будут приниматься ставки. Грозная антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU), которая следит за отсутствием договорных игр, уже одобрила проведение данного мероприятия.

Странное и нелепое поражение в теннисе. Как такой игрок попал на профессиональный турнир? Две «баранки» 6:0, 6:0 за 22 минуты. Оказывается, это возможно.

16-17 мая пройдёт похожий турнир и во Франции – Ultimate Tennis Showdown. Его организует на базе своей академии на юге страны Патрик Муратоглу. Наставник Серены Уильямс заявил: «UTS должен стать альтернативой уже существующим соревнованиям. Это платформа, которая покажет талант, физическую готовность и разнообразие характеров игроков. Мы демонстрируем новаторский подход и хотим обратиться к молодой теннисной аудитории, а также предлагаем по-другому распределять призовые между участниками». Уже известны имена нескольких теннисистов, заявленных на турнир – бельгиец Давид Гоффен (10-я ракетка мира), итальянец Фабио Фоньини (11), француз Бенуа Пэр (22) и австралиец Алексей Попырин (103).

19-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль тоже собирается организовать выставочный турнир на базе своей академии на Мальорке (Испания). «Прямо сейчас теннис отошёл на второй план, и самое главное – это здоровье людей. Однако в ближайшее время академия может помочь профессиональным теннисистам. Было бы замечательно, если бы здесь они могли и тренироваться, и соревноваться. Несмотря на то, что в ближайшее время турниров не запланировано, я думаю, что соревнования в академии могли бы помочь нам поддерживать форму, пока тур не возобновится», — сказал Надаль.

Рафаэль Надаль перед матчем в прыжке ударил головой дверной косяк. Его соперник смеялся Наученный горьким опытом, Рафаэль Надаль теперь всё время оглядывается по сторонам.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, похоже знает, как теннис будет выбираться из карантина. «Думаю, будет много региональных турниров с небольшими призовыми фондами. Весьма вероятно, что это случится уже очень скоро. Не знаю, что будет с завершением карантина. Наверняка у Испании, Италии и других стран будут разные модели выхода из него. Возобновить международные соревнования будет сложно, потому что наш тур каждую неделю оказывается в разных странах. Скорее всего, будут проходить региональные турниры с призовым фондом, но рейтинговые очки разыгрываться наверняка не будут», — сказал Джокович во время беседы с итальянцем Фабио Фоньини в «Инстаграме».

Неудивительно, что раз наметились планы ближайших выставочных турниров в Германии, Франции и Испании, то уже с каждым днём всё больше будет появляться новостей о начале полноценных теннисных тренировок в некоторых регионах. Повезло третьей ракетке мира Доминику Тиму – Австрия постепенно выходит из карантина, и лучший теннисист этой альпийской страны уже получил разрешение заниматься на корте. «Давно не виделись. Сегодня я опять поменял джойстик от приставки на теннисную ракетку», — написал Тим в «Инстаграме».

Чешская теннисистка с русскими корнями Катержина Синякова также получила разрешение от властей Праги тренироваться на открытых кортах. «Я очень рада вернуться на корт!» — поделилась своей приятной новостью Синякова.