Странное и нелепое поражение в теннисе. Как такой игрок попал на профессиональный турнир?

Сегодня мы расскажем о довольно странном и нелепом поражении в профессиональном теннисе. Дело было 9 декабря 2019 года на турнире ITF в Дохе (Катар) с минимальным призовым фондом в размере $ 15 тыс.

В первом круге квалификации Криттин Коайкул из Таиланда всего за 22 минуты разгромил украинца Артёма Бахмета со счётом 6:0, 6:0. За всю игру Бахмет не набрал ни единого очка. Оказывается, это возможно. Вообще, «баранки» в теннисе (счёт 6:0) случаются довольно часто. Да и так называемые золотые сеты, когда теннисист выигрывает все 24 очка из 24 возможных за партию, случаются и на более высоком уровне. Например, в третьем круге Уимблдона-2012 представительница Казахстана Ярослава Шведова разгромила в первом сете итальянку Сару Эррани – 6:0, а затем и выиграла весь матч (второй сет – 6:4).

Причин такого разгрома может быть много. Например, манера игры одного соперника очень хорошо подходит другому. Или допустим один игрок плохо себя чувствует, а другой, напротив, порхает по корту, и у него все мячи попадают точно в цель. Замен в теннисе нет, как в командных видах спорта. И переносы в теннисе на более поздние дни не предусмотрены, как в боксе, ведь круги на турнирах идут день за днём, а сами соревнования сменяются неделя за неделей. Возможностей для манёвра просто нет. Вот и проходится теннисистам играть в любом состоянии. Или же сниматься с матча, но тогда соперник пройдёт дальше по сетке без борьбы, получит рейтинговые очки и призовые.



Но в случае нашего матча причина оказалась совершенно другая. Достаточно посмотреть, как Артём Бахмет держался на корте. Он просто не попадал по мячу, не мог толком подать, нелепо передвигался по корту, будто он никогда не играл в теннис. И его сопернику из Таиланда, занимавшему на тот момент 1369-е место в рейтинг-листе ATP, не составило труда выиграть два подряд «золотых сета». Вы сами можете оценить, насколько это был нелепый матч, посмотрев наш ролик «Украинский теннисист не выиграл ни одного розыгрыша на турнире в Дохе».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Как говорится, матч окончен, но осадок остался: Что это вообще было? Как такое возможно на профессиональном турнире? Однако небольшое расследование «Чемпионата» быстро расставило все точки над i. У украинца Артёма Бахмета никогда не было профессионального рейтинга, и он действительно не играл до этого в теннис. Этот странный матч организовал «ставочник», который представился Игорем. Он рассказал, что воспользовался инсайдерскими знаниями, заплатил взнос за реального теннисного профана, заявил его на турнир, а затем с помощью ставок «отбил» и взнос за этого теннисиста, да ещё и остался в плюсе. Теннисные власти и букмекеры после этого случая, конечно же, сделали выводы, попытавшись устранить «дыры» в организации соревнований. Ну а поклонникам тенниса осталась на память эта яркая история о самом нелепом поражении.

В нелепом договорняке на корт вышел полный профан. Как это удалось провернуть? Организатор раскрыл секрет легендарного теннисного матча, в котором украинец умудрился проиграть абсолютно все розыгрыши.

Если же вы хотите посмотреть и выбрать самый крутой ролик из мира ММА, то можете сделать это здесь:

Рекордный нокаут на 5-й секунде. 20-летний боец вырубил соперника первым же ударом Кореец Вон претендовал на абсолютный рекорд, но судья среагировал не сразу.

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