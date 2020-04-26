Крокодил или бревно? Что увидела Серена Уильямс на прогулке

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Американская теннисистка Серена Уильямс знаменита на весь мир многочисленными победами на всевозможных соревнованиях, в том числе на Олимпиадах и турнирах «Большого шлема». Но не меньше этого бывшая первая ракетка мира известна и эмоциональностью – она не умеет молчать. Не раз она публично высказывала всё, что у неё накипело на душе – будь то на корте или за его пределами. Не раз с Сереной случались разнообразные скандалы – скажем истерика в финале US Open-2018 в адрес судьи Карлоса Рамоса затмила первый титул на турнирах «Большого шлема» японки Наоми Осаки. Вынужденная пауза в выступлениях не смягчила эмоции Уильямс и не привела её в состояние равновесия. Наоборот, похоже, её эмоциональное восприятие окружающей обстановки только обострилось. Так, во время прогулки возле водоёма Серена вдруг заметила на поверхности воды какой-то предмет и решила, что это крокодил. Бревно это было или аллигатор, точно узнать не удалось, потому что американка благоразумно соблюла «социальную дистанцию». В какой-то момент это нечто начало двигаться по воде, но что это всё-таки было, плывущий крокодил, бревно или ветка, судить вам.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В этом видеоролике помимо изображения интересна ещё и закадровая реакция Уильямс. Она эмоционально комментирует увиденное, хотя нет никакой уверенности в том, что в воде реально было что-то угрожающее, как она пыталась передать своим зрителям. Вообще, если судить со стороны, то кажется, что режим самоизоляции не пошёл на пользу американской теннисистке. Она не раз признавалась подписчикам в «Инстаграме», что сходит с ума от каждого чиха: «Теперь я дистанцируюсь от всех. Я на грани, могу начать сходить с ума от любой мелочи – если кто-то рядом со мной чихнёт или покашляет. Я даже разозлилась на свою дочь, когда она закашлялась рядом со мной. В тот момент я посмотрела на неё очень недовольным, злым взглядом. Но затем я начала переживать о том, всё ли с ней в порядке, могу ли я что-то для неё сделать – а я не знала, что именно делать. Вместо того чтобы расслабляться, я злюсь и испытываю невероятный стресс».

«Я на грани, могу начать сходить с ума». Почему Серена шарахается от каждого чиха Американку Серены Уильямс раздражает кашель двухлетней дочери. Карантин явно не идёт на пользу теннисистке.

В качестве средства для снятия стресса Серена даже продегустировала армянский коньяк. Благо её муж Алексис Оганян американский бизнесмен с армянскими корнями, который, видимо, неплохо разбирается в национальных напитках.