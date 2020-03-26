«Я на грани, могу начать сходить с ума». Почему Серена шарахается от каждого чиха

Уильямс приготовилась к генеральной уборке во время самоизоляции

Американка Серена Уильямс пытается занять себя различными вещами во время карантина. В начале объявления о самоизоляции, когда речь шла об отмене теннисных соревнований только до конца апреля, чемпионка 23 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде говорила следующее: «Ближайшие шесть недель проведу в одиночестве. Побуду женой, мамой. Буду готовить, убираться. Будет генеральная уборка. Маски для лица, уроки макияжа. Потом расскажу, как всё пройдёт. Берегите себя, всё это серьёзно. Как прошёл первый день? Два раза поспала, приготовила мешок попкорна. Пока не готовила и не убирала, но завтра начну тренироваться».

Свой последний на данный момент матч Серена провела 8 февраля по американскому времени, проиграв в Кубке Федерации на решающем тай-брейке латвийке Анастасии Севастовой. Итоговая победа досталась сборной США со счётом 3-2, благодаря чему она пробилась в финальную часть соревнований. Изначально финал должен был пройти в Венгрии в середине апреля, но теперь он, как и все ближайшие теннисные соревнования, отложен на неопределённый срок.

Американка переодевается и злится на дочку

Также Уильямс записала длящийся чуть более минуты видеоролик, в котором подробно рассказала о своём отношении к новой инфекции и боязни её. «Я хочу уделить минутку рассказу о своём отношении к новому коронавирусу. Сначала я думала, что это меня не коснётся. Потом неожиданно отменили турнир в Индиан-Уэллсе. Я решила: «Хорошо, у меня будет дополнительное время на отдых, и я буду им наслаждаться». Но за одной отменой последовала другая, затем ещё и ещё… Тогда я начала переживать. Теперь я дистанцируюсь от всех, делаю это уже больше недели. Я на грани, могу начать сходить с ума от любой мелочи – если кто-то рядом со мной чихнёт или покашляет.

19 лет скандальному финалу Индиан-Уэллса. Почему Серена спустя годы отказалась от бойкота? Сестёр Уильямс заподозрили в договорном полуфинале. В решающем матче Серену освистывал весь стадион.

Я даже разозлилась на свою дочь, когда она закашлялась рядом со мной. В тот момент я посмотрела на неё очень недовольным, злым взглядом. Но затем я начала переживать о том, всё ли с ней в порядке, могу ли я что-то для неё сделать – а я не знала, что именно делать. Вместо того, чтобы расслабляться, я злюсь и испытываю невероятный стресс. Правда, не то чтобы я ожидала, что буду чувствовать себя расслабленно. В любом случае мы справимся со всем этим – мы должны. А я просто хотела рассказать вам последние новости о своей ситуации. Подождите-ка, что-то изменилось?», — спросила Серена в конце видео, во время которого предстала с пятью разными причёсками и в таком же количестве разных балетных пачек. Напомним, что малышка, остающаяся пока что единственным ребёнком Уильямс, родилась в сентябре 2017-го, то есть сейчас ей всего 2,5 года.

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Серена Уильямс хочет второго ребёнка. О теннисе после этого можно забыть? После родов американке будет как минимум 39 лет. В таком возрасте в одиночный разряд мамы двух детей ещё не возвращались.

Благодарность от имени куклы

Кроме того, Серена и её муж Алекс Оганян поблагодарили многих людей, продолжающих работать на благо других во время эпидемии, опубликовав пост от имени куклы их дочери, Qai Qai. На аккаунт куклы в «твиттере», кстати, подписано больше 26,5 тысяч человек.

Поиграем в куклы. Как Серена и Олимпия снова зажигают в Мельбурне Серена Уильямс была беременной, когда выиграла Australian Open-2017. Спустя два года она вернулась вместе с дочерью и снова хочет победить.

«Врачи, медсёстры, все, кто работает в продуктовых магазинах, аптеках, банках. Люди, которые делают так, чтобы на полках были продукты, и даже развозят их по домам. Все, кто находится в переднем ряду борьбы, но их не замечают. Мы благодарим вас. Вы наши герои! Спасибо, спасибо, спасибо!» — говорится на странице куклы в «Твиттере».

Серене тяжело быть работающей мамой. Спасают медитация и глупые программы по ТВ Рекордсменка среди женщин по заработанным на корте миллионам выразила опасения по поводу проблем дочки во взрослой жизни из-за цвета кожи.

«Рассуждая о наследии, смотрю на сестёр Уильямс»

Напоследок немного отвлечёмся от действий самой теннисистки – тем более что автор следующего высказывания не менее известен в мире спорта, чем Серена. Шестикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что его во многом мотивируют успехи знаменитого гольфиста Тайгера Вудса и сестёр Уильямс.

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«Когда я думаю о наследии, а меня о нём спрашивают годами, у меня нет ощущения, что я готов отвечать на такой вопрос. По сути, что такое наследие? Как его строить? Чем старше я становлюсь, тем лучше понимаю историю. Понимаю, кем по происхождению были мои предки и с чем им приходилось сталкиваться. Когда я рассуждаю о наследии, то смотрю на сестёр Уильямс, на Тайгера Вудса. Обращаю внимание на то, как они ломали стереотипы. Дело не только в том, что они представляют чёрную расу, это целый комплекс факторов». Отметим, что Хэмилтон, как и Вудс, является темнокожим только по линии отца, в то время как у сестёр Уильямс темнокожие и папа, и мама.