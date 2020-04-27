До дронов с полотенцами дело не дойдёт, но мячи для теннисистов придётся помечать

«Чемпионат» опросил теннисных экспертов по поводу возможности проведения в ближайшее время показательных, региональных турниров и обеспечения безопасности участников. Не всем эта идея нравится, но она вполне реальна и осуществима.

Теннис возвращается! Уже в мае пройдут турниры в Германии и Франции Новак Джокович знает, как теннис будет выбираться из карантина, а Доминик Тим уже вовсю тренируется.

Теннис стартует в мае. А нужно ли это?

— Совсем недавно появилась информация, что в Германии и Франции уже в мае планируется проведение небольших теннисных турниров с участием профессиональных игроков. О желании провести подобное соревнование на территории своей академии на Мальорке заявил и испанец Рафаэль Надаль. Но насколько нужны сейчас теннисистам, зрителям, организаторам такие соревнования, которые не принесут ни денег, ни рейтинговых очков?



Алексей Селиваненко, вице-президент ФТР:

Несомненно, стоит проводить выставочные турниры в России. Все соскучились по теннису. Первый, кто сможет оформить своё предложение, должным образом будет его развивать, тот и займёт эту нишу. Всем спортсменам нужна игровая практика хоть в каком-то виде. Поэтому подобные турниры будут востребованы. Во всяком случае, это лучше, чем кибертеннис.

Виктор Янчук, капитан сборной России в Кубке Федерации (1992—1996):

Проведение выставочных турниров – это неправильный шаг. В России точно не стоит такого проводить. Надо сделать так, чтобы не было ни малейшего шанса заболеть коронавирусом. Во-первых, они не заменяют тех турниров, которые отменили. Выставочные матчи – мероприятия второго сорта, которые не сравнятся с реальными соревнованиями. Во-вторых, сейчас не время: неизвестно сколько продержится эта опасность. Зачем собак дразнить? В-третьих, это ничего не даёт. Просто посмотреть и всё? Это никак не вписывается в тренировочный процесс.



Екатерина Бычкова, победительница 15 турниров ITF, бывшая 66-я ракетка мира:

Такие выставочные турниры проводить правильно. В Европе уже давно сидят на карантине. Видно, что ситуация постепенно улучшается. Играть на базе Надаля будет достаточно безопасно. Все уже соскучились по теннису. В России пока не стоит проводить подобные мероприятия, потому что Россия отстаёт от остальных стран по распространению коронавируса, и пик ещё не пройден.



Владимир Камельзон, заслуженный тренер Украины и России:

На безрыбье и рак рыба. Люди попали в сложную ситуацию, непонятно, когда начнутся игры разного масштаба. У нас есть идея провести турнир в Санкт-Петербурге. Но мы не очень торопимся, хотим посмотреть, что это такое, потому что смотреть, как играют два чудака при пустых трибунах – неинтересно. Представьте, вы пришли на спектакль Чехова «Вишнёвый сад», а там пустой зал. Артисты играют сами для себя. У меня как у профессионального тренера такие турниры интереса не вызывают. Будут ли спортсмены участвовать в выставочных турнирах, чтобы не потерять форму? Я говорил на эту тему с Хачановым, каждый спортсмен пробует сам заниматься. Медведев во Франции снял какой-то дом и тренируется там. Рублёв тренируется в Испании, а у того же Хачанова и Донского нет таких условий. Если сейчас предложить спортсмену участие в выставочном турнире, то к нему ведь тоже готовиться надо. Он должен показать, что он умеет.

«Жерар, Жерар, дай автограф!» Хачанов – о том, как его перепутали с Пике А ещё Карен Хачанов рассказал в инстаграм-эфире о своём кумире Сафине, о том, как он и Надаль болеют за «Реал», и о менталитете Джоковича.

Наталия Камельзон, исполнительный директор турниров ATP и WTA в Санкт-Петербурге:

Выставочные матчи не улучшат соревновательную форму спортсмена. Но эти матчи способствуют оживлению спортивных каналов, беттинговых компаний. Мы в своей голове носим план проведения выставочного турнира для российских игроков в Санкт-Петербурге. Но это очень трудно, мы ведь все зависим от государственных решений.



Анна Чакветадзе, бывшая 5-я ракетка мира:

В принципе, идея неплохая. Игроки сейчас страдают без игровой практики, да и вообще без тренировок. В Европе, допустим в Испании, более жёсткий контроль, где-то в других странах удаётся тренироваться, допустим, на частных кортах. В Австрии, например, сейчас постепенно снимают карантин, и Доминик Тим начинает тренироваться, Штруфф в Германии уже играет. Выставочные турниры как запасной вариант, звучит неплохо, но что-то сомневаюсь, что Надаль будет играть этот турнир в своей академии. Он, конечно, может и сыграет от грусти. Вообще важно, кто там будет играть – если теннисисты из топ-200, то может быть интересно. При обычном стечении обстоятельств Джокович, конечно же, не приехал бы или бы такой бюджет запросил, что никто бы не потянул. Но в данной ситуации может быть кто-то и приедет из топов. Проблема в том, что нельзя летать. В Германии они проведут турнир только для немцев, во Франции, наверное, только для французов. Если лететь нельзя, то это выход из ситуации, но если границы откроют и можно будет лететь, то в таких региональных турнирах нет смысла.

Борис Собкин, заслуженный тренер России:

Понятно, что теннисные турниры будут проводиться без зрителей. Это будет происходить в академии Муратоглу, которая работает и сейчас. Для ребят, которые будут принимать участие в турнирах, это шанс заработать. Я слышал, какие там платят деньги – реально хорошие. Также это возможность поддержать форму. Самое страшное в этой ситуации – сидеть без дела.

Как обеспечить безопасность?

— Допустим, такие турниры состоятся. Но что должны сделать организаторы, чтобы их соревнование не превратилось в новый очаг заражения? Какие меры они должны принять? Может отменить болбоев и использовать дроны для подачи полотенец игрокам?



Селиваненко: В ITF уже разработали меры предосторожности на теннисных матчах. Понятно, что эти матчи пройдут без болбоев, будут использоваться помеченные мячи и так далее. Даже когда всё возобновится, будут ограничения: зрители должны держать дистанцию и сидеть, например, через три места друг от друга.



В.Камельзон: Организация вызовет большие проблемы, нужно проверить всех на коронавирус. Я где-то читал, что для того, чтобы провести один футбольный матч без зрителей в Испании, нужно на игру привести около 300 человек, чтобы сыграли эти 22 чудака. И каждого из них будут проверять.



Андрей Ольховский, двукратный чемпион ТБШ в миксте:

Дроны, подносящие полотенца? Это мы зашли куда-то слишком далеко. Можно посмотреть на то, как в Америке разрешат играть в теннис через какое-то время, на то, какие там правила, для того, чтобы игроки не соприкасались.

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Или можно посмотреть на теннисные турниры, которые стартуют в начале мая, где соперников разводят совершенно по разные стороны корта, где мячи, которые подаёт один, другой их не касается, чтобы не было передачи через соприкосновение. Даже медицинские маски не нужны. Теннисисты не будут друг с другом контактировать, они будут на разных сторонах площадки. Они отыграли и пошли мыться совершенно в разные здания. Их разведут так, чтобы не было никакого контакта. Опять же если мы говорим про те турниры в мае, там планируют взять за две недели тест на коронавирус, и эти две недели участники остаются в закрытой академии, на закрытой территории. Не контактируют ни с кем внутри, у них полная изоляция от внешнего мира. Если соблюдать эти правила, я не вижу преград. Почему вообще нужно ограждать кого-то от игры на воздухе?

Когда вернётся полноценный теннис?

— Всем понятно, что никакие выставочные и региональные соревнования не могут заменить турниры ATP, WTA, «Большого шлема». Поэтому все любители тенниса и сами профессионала конечно же ждут возобновления полноценного теннисного календаря. Когда же это произойдёт – в августе, осенью или вообще в 2021 году?



Селиваненко: Если все думают, что через месяц вернутся полные стадионы, где болельщики будут сидеть плотно друг к другу, то они ошибаются. В полном объёме теннис вернётся одним из последних видов спорта. О сроках не могу ничего говорить. В каждой стране это будет по-разному. В Германии, например, сказали, что не раньше октября.

Янчук: Теннис восстановится не раньше сентября. Уимблдон, который обычно проходит в начале июля, уже точно не состоится. А вот шанс провести US Оpen в конце августа ещё есть.



Бычкова: Думаю, что теннис в полном объёме восстановится к сентябрю. Надеюсь, что US Open проведут. Однако я не решаюсь делать смелые прогнозы.



В.Камельзон: Есть волевое решение французской федерации – провести «Ролан Гаррос» в сентябре. А температура там 10-13 градусов – что это за «Ролан Гаррос» тогда будет? Никто не хочет понять, что сегодняшняя обстановка такова, что прогнозировать, что будет в августе и сентябре – пустое занятие.



Собкин: Очень трудно сказать, когда восстановится реальный теннис в полном объёме. Я был бы счастлив, если бы начали играть в этом году.



Теннис восстановится последним среди всех видов спорта, потому что нужно совершать очень много перелётов.