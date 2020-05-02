Оконно-балконный теннис. Но кто же пойдёт за мячом?

Зачем нужны корт и сетка, когда есть окно, балкон и сосед?

Все люди рано или поздно устают от самоизоляции. Мышцы требуют разминки и нагрузки. Любители спорта в отсутствие корта и сетки уже освоили домашний теннис. А можно ещё опробовать оконно-балконный.

Домашний теннис. Надаль и Джокович нашли способ поддержать форму во время карантина Диванные подушки, сушилка для белья, детская коляска и даже кабриолет – звёзды придумали новую замену теннисной сетке, пока закрыты корты.

Оказывается, что в многоэтажном доме тоже можно отрабатывать теннисные удары во время карантина. Достаточно только высунуться в окно и позвать соседа в качестве спарринг-партнёра. Но тут возникает вопрос – кто же пойдёт за мячом?

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Окно – не единственная «площадка» для игры в теннис. Можно использовать и две расположенные рядом лоджии. Принцип такой же, как у оконного тенниса. Главное, чтобы у соседа тоже была ракетка, и чтобы он не ошибался при ударах. Иначе мяч очень быстро улетит вниз.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Если же у соседа есть балкон, то это вообще для него раздолье – можно не только наносить удары по мячу, но и немного передвигаться. Главное – точно направлять удары в сторону окна, где у твоего напарника нет возможности высунуться очень далеко. Иначе он просто не дотянется до мяча, и тот упадёт на улицу. Вот такой оконно-балконный теннис.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Другое дело, когда и у тебя, и у соседа напротив есть балконы. Тут уже можно развернуться и поставить какой-то рекорд продолжительности перебивания мяча. Главное не увлечься и не задеть цветок в горшке, который мешается под ногами.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Если же ваши балконы расположены очень близко друг к другу, а перегородки довольно низкие, то можно увеличить темп перестрелки. Однако в случае ошибки возникает всё та же проблема – некому сходить вниз за упавшим мячом.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Но даже когда перегородка между двумя балконами высокая – это не проблема, поскольку можно отрабатывать перебивание мяча по высокой траектории.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Но удобнее всего разместиться на крышах соседних домов, тут уже можно и вдоволь побегать за мячом, и отскока дожидаться, и чередовать удары с форхенда на бэкхенд.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Кстати, последнее видео из Италии – страны, одной из самых пострадавших от коронавируса. Однако увлечение теннисом помогает людям с оптимизмом смотреть в будущее.