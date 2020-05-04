Донна Векич возвращается в «офис» из самоизоляции, а Серена Уильямс уже провела матч. Правда, сама с собой.

«Посмотрим, могу ли я всё ещё бить по мячу»

Казалось, что карантин будет длиться очень долго, но настал май, а с ним и началась активность в теннисе. В некоторых странах спортсменам уже разрешили начать тренироваться на корте, где-то готовятся провести показательные турниры, а кто-то всё ещё убивает время, находясь в самоизоляции. Посмотрим, что происходит в соцсетях у теннисистов.

Теннис возвращается! Уже в мае пройдут турниры в Германии и Франции Новак Джокович знает, как теннис будет выбираться из карантина, а Доминик Тим уже вовсю тренируется.

В условиях самоизоляции и карантина трудно найти возможность «и себя показать, и других посмотреть». Но россиянка Анастасия Павлюченкова решила, что и поход за хлебом подойдёт, чтобы «выгулять» новый наряд.

Карен Хачанов разместил в своём «Инстаграме» забавную фотографию, на которой у него причёска и борода превратились в один большой лохматый шар. С присущим ему чувством юмора россиянин написал: «У меня будет новый стиль, когда теннисный сезон возобновится!».

Если Хачанов отращивает бороду и шевелюру, то первая ракетка мира Новак Джокович решил в условиях самоизоляции всё-таки постричься. В качестве парикмахера выступила его жена Елена.

Петра Квитова тщательно соблюдает правила безопасности в режиме карантина. Ей очень понравилась защитная маска, подаренная старейшим чешским футбольным клубом «Славия» (Прага).

Мария Шарапова, которая в феврале объявила о завершении карьеры, не забывает поддерживать спортивную форму и в первых лучах рассвета проводит утреннюю тренировку.

Британец Энди Маррей похвастался перед своими читателями победой в первом онлайн-турнире по кибертеннису среди топ-теннисистов. Положенные ему призовые бывшая первая ракетка мира перечислил на благотворительность, но и себя не забыл «наградить» именным шампанским.

Пропитавшись духом киберспорта, россиянка Дарья Касаткина сделала ролик, в котором предстала в образе различных персонажей компьютерной игры. Получилось очень забавно.

Элина Свитолина исполнила зажигательный кулинарный танец под ритмичную музыку, попутно готовя витаминный соус. Для кого украинская теннисистка так старалась? Вы можете это узнать, внимательно посмотрев концовку ролика. Подсказка – это один известный французский теннисист.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Элины Свитолиной.

Находясь в самоизоляции в Одессе, скучает по теннису Даяна Ястремская: «Я люблю быть дома, проводить время с близкими, но ещё больше я хочу на турнир».

А Даниил Медведев не просто скучает по теннису, а буквально воет от тоски по соревнованиям, подключив к этому занятию свою собаку породы хаски.

В некоторых европейских странах власти уже разрешают теннисистам полноценные тренировки на корте. Хорватка Донна Векич с удовольствием вернулась в «офис» после карантина и прокомментировала это событие так: «Благодарна за возможность снова играть. Посмотрим, могу ли я всё ещё бить по мячу».

Австралийка хорватского происхождения Айла Томлянович разместила на своей страничке в «Инстаграме» фотографию из бассейна, снабдив её таким комментарием: «От линии загара сложнее избавиться, чем вы думаете». Кстати, Айла вовсю готовится к старту майского показательного турнир в Палм-Бич (Флорида), где также выступит её бойфренд Маттео Берреттини, а ещё Аманда Анисимова, Райлли Опелка, Теннис Сандгрен и другие.

Пытается избавиться от неправильного загара и Каролина Возняцки. Справится ли она с этой задачей или нет – неизвестно, но в любом случае она получит от солнечных лучей порцию такого полезного витамина D.

Принимает солнечные ванны на самоизоляции и итальянец Фабио Фоньини.

А вот 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка, экс первая ракетка мира Серена Уильямс уже провела целый матч. Правда этот импровизированный поединок американка «сыграла» сама с собой.

В заключении отметим, что в начале мая в Германии проходит первый показательный турнир после карантина, 8 мая стартует турнир в Палм-Бич (США). Кроме этого намечены соревнования в теннисных академиях Муратоглу во Франции и Рафаэля Надаля в Испании. Так что теннисная жизнь постепенно начинает просыпаться, и нас ждёт много интересного.