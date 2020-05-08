Несостоявшаяся невеста Овечкина. Как сейчас выглядит Мария Кириленко

У Марии Кириленко были романы с известным теннисистом и знаменитым хоккеистом, но она вышла замуж за московского чиновника.

Россиянка Мария Кириленко ещё недавно радовала любителей тенниса своими результатами на корте и природной красотой. 33-летняя мама двух детей и сейчас выглядит прекрасно.

Успехи на корте пришли к Марии ещё в юниорском возрасте. Она выиграла US Open-2002 среди девушек до 18 лет, когда ей самой было всего 15. Вообще тот сезон был весьма успешен для российских юниорок. На Australian Open до финала дошла её ровесница и тёзка – Мария Шарапова, а финал Уимблдона и вовсе был полностью российским. Тогда Вера Душевина отобрала титул у Шараповой.

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Любопытно, что Мария Кириленко – одна из немногих теннисисток, с которыми Шарапова дружила в туре. Причём дружила как раз с юниорского тенниса. А потом они удачно объединились в пару и выиграли титул в Бирмингеме-2004. Причём Шарапова тогда победила и в одиночке, а следом взяла и Уимблдон.

Фото: Getty Images

Пути двух Марий чудесным образом пересеклись на Олимпиаде 2012 в Лондоне, где обе сыграли за флаг России более чем успешно. Шарапова добралась до финала одиночного разряда, победив в полуфинале как раз Кириленко, и в итоге завоевала серебряную медаль. Сама Мария Кириленко выбила из сетки грозную соперницу – Петру Квитову, а в матче за третье место уступила белоруске Виктории Азаренко. Зато в парном разряде с Надеждой Петровой Мария Кириленко всё-таки смогла завоевать бронзовую медаль Олимпиады.

Фото: Getty Images

Всего за карьеру Кириленко выиграла 6 титулов в одиночном разряде, пробилась в топ-10 (в июне 2013 года), трижды играла в четвертьфиналах турниров «Большого шлема» (Australian Open-2010, Уимблдон-2012, «Ролан Гаррос»-2013), три сезона выступала за сборную России в Кубке Федерации и дважды помогла ей выйти в финал (2011 и 2013). В парном разряде Мария была 5-й ракеткой мира, дважды играла в финалах турниров «Большого шлема» (Australian Open-2011 в паре с Азаренко и «Ролан Гаррос»-2012 с Петровой), стала победительницей Итогового чемпионата WTA-2012 с той же Петровой, а всего выиграла 12 парных титулов.

Фото: Getty Images

У Марии Кириленко была целая армия фанатов. Поклонники тенниса нередко её включали в разнообразные десятки самых красивых и сексуальных теннисисток. Попадала россиянка и в списки лучших спортсменок мира по версии известных модных журналов, а также на обложки глянцевых изданий.

Среди съёмок Марии в различных журналах, пожалуй, наиболее известна её фотосессия для Sports Illustrated Swimsuit Edition в 2009 году. Там она снялась вместе с Даниэлой Гантуховой и Татьяной Головин, и эта съёмка получила название «Долина куколок».

В 2006 году Мария Кириленко стала лицом специальной линии одежды «Адидас» от модного дизайнера Стэллы Маккартни – дочери одного из «биттлов», сэра Пола Маккартни. Элегантные теннисные платья и лёгкие кроссовки смотрелись на россиянке как на настоящей модели.

Мария Кириленко некоторое время встречалась с известным российским теннисистом Игорем Андреевым. Интересно, что молодые люди весьма успешно играли в миксте. На Уимблдоне-2008 они дошли до полуфинала.

А затем у Марии были серьёзные отношения со знаменитым хоккеистом Александром Овечкиным. Весь мир наблюдал за их бурным романом. «Великая Восьмёрка», один из лучших атлетов мира, взял шефство над теннисисткой, и после победы на чемпионате мира по хоккею в Швеции и Финляндии во время летних каникул в НХЛ проехал с Кириленко по целой серии турниров, попутно выступая в качестве мотиватора, тренера по физподготовке и главного болельщика группы поддержки Марии Кириленко. Александр был в команде российской теннисистки на турнире в Страсбурге, затем на «Ролан Гаррос», следом проехал весь травяной сезон – Хертогенбосх и Уимблдон — и наконец оказался на Олимпиаде в Лондоне, где Мария при его поддержке добилась одного из главных успехов в карьере.

Фото: из личного архива Марии Кириленко

О помолвке Александр и Мария объявили 31 декабря того же года. В НХЛ тогда продолжался локаут, и Овечкин полсезона играл за московское «Динамо». Все ждали свадьбы, но она так в 2013 году и не состоялась.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Летом 2014 года Кириленко выступила с официальным объявлением о расторжении помолвки с хоккеистом Александром Овечкиным: «Мною принято решение о расторжении помолвки. Причин много, но не хотелось бы вдаваться в подробности. Скажу одно: наши отношения завершены, но я уважаю Сашу как человека и спортсмена и искренне желаю ему дальнейших спортивных успехов».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ну а в январе 2015-го грянула шокирующая новость, что Мария Кириленко вышла замуж за государственного чиновника Алексея Степанова. Он занимал тогда должность главы Комитета государственных услуг города Москвы, с которой вскоре после свадьбы ушёл. С 2015 по 2018 годы Степанов был проректором МГУ по административной политике и информатизации, а после этого, по слухам, ушёл на повышение. Вот так несостоявшаяся невеста Овечкина сделала крутой поворот в своей судьбе.

Фото: из личного архива Марии Кириленко

Летом того же года Мария родила сына, а в сентябре 2017-го – дочь. «Когда появляются дети, становится сложно спланировать свой день и дальнейшие отпуска. Люблю спокойный отдых, мне достаточно было адреналина в жизни», — говорила Кириленко.

Сейчас у Марии Кириленко есть своя детская теннисная школа. А в апреле 2019 года она вошла в тренерский штаб сборной России в Кубке Федерации, капитаном которой является Игорь Андреев.