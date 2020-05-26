Как избавиться от теннисного загара. Звёзды тенниса выбрались на солнце

Девушки без ракеток, но в купальниках после выхода с карантина потянулись на пляж за витамином D.

Теннисный сезон начинается в жаркой, знойной Австралии с первых чисел января, где теннисистки на открытых кортах не только сражаются за звание чемпионки турнира, но и получают изрядную порцию загара. Потом они получают дозу ультрафиолета в Дубае, Калифорнии, Флориде – в итоге каждая из них уже весной может похвастаться идеальным «теннисным загаром». Вы не знаете, что такое теннисный загар? Это загорелые ноги, руки, лицо и шея, а всё остальное требует срочного «выхода» на солнце, чтобы убрать контраст между белой и загорелой кожей.

Аманда Анисимова и Анна Калинская сменили имидж. Зачем? Американка русского происхождения Аманда Анисимова накануне первого турнира после карантина поэкспериментировала со своей внешностью.

Неслучайно датчанка Каролина Возняцки при первой же возможности поспешила выйти с карантина на солнце, чтобы получить свою порцию витамина D и попытаться выправить свой «теннисный загар»: «Пытаюсь избавиться от линий загара, но всегда защищаю лицо».

Венгерская теннисистка Фанни Штолляр уже сыграла первый турнир после карантина. В родном Будапеште она выступила в миксте с Мартоном Фучовичем и добралась до финала. Именно она изображена на заглавной фотографии нашей подборки с «идеальным теннисным загаром». А вот плавание в закрытом бассейне никак не поможет убрать те самые линии теннисного загара.

Правильное место дислокации выбрала россиянка Софья Жук. Она постоянно находится во Флориде и часто посещает местные пляжи. Правда, играть в теннис она будет ещё не скоро. Как призналась спортсменка, её замучили травмы спины.

Подружка Софьи Жук – Анна Калинская тоже сейчас находится во Флориде, но она уже начала тренироваться. Так что может быть уже скоро россиянка появится среди участниц одного из выставочных соревнований.

А вот канадка Эжени Бушар уже определилась со следующим турниром – она выступит в июне в Чарльстоне (США) вместе с Софьей Кенин, Викторией Азаренко, Амандой Анисимовой, Слоан Стивенс и многими другими.

Выступит в Чарльстоне и олимпийская чемпионка Рио-2016 пуэрториканка Моника Пуиг.

Как и Штолляр уже провела первый турнир после карантина австралийка Айла Томлянович. В Вест-Палм-Бич (Флорида) она уступила Аманде Анисимовой, зато выиграла у представительницы топ-20 Элисон Риске. К сожалению, турнир из-за плохой погоды так и не удалось завершить.

Арина Соболенко тоже недавно провела показательный турнир – в родном Минске. В финале она обыграла подругу по сборной Беларуси Александру Саснович.

В Германии тоже вовсю идут показательные турниры. В одном из них выступит и Карина Виттёфт.

Ещё одна немка – Сабина Лисицки – признаётся, что очень любит море, солнце, пляжи и интересуется у подписчиков своего «инстаграма», что они предпочитают – пляжи или горы.

Американка Айша Мухаммад сыграла в январе на Australian Open в парном разряде и теперь ждёт возобновления теннисного календаря. А пока можно погреться на солнышке.

Британка Хитер Уотсон успела до карантина выиграть турнир в Акапулько (Мексика) и подняться перед перерывом в топ-50 мирового рейтинга. Неудивительно, что у неё отличное настроение, тем более она только что в мае отметила день рождения.

Готова к водным и пляжным процедурам и американка Винус Уильямс.

Украинка Даяна Ястремская тоже подготовила купальник к новому пляжному сезону. Самое время его обновить.

В заключение отметим, что в мае в Германии прошли четыре показательных турнира после карантина. Также состоялись соревнования в Палм-Бич (США) и в Будапеште (Венгрия). На этой неделе пройдут турниры в Праге (Чехия), Киеве (Украина), Вене (Австрия), на июнь намечены также состязания в теннисных академиях Муратоглу во Франции, Рафаэля Надаля в Испании и Янко Типсаревича в Сербии. Хочет провести свой турнир на Адриатике и Новак Джокович. Так что теннисная жизнь постепенно начинает просыпаться, и нас ждёт много интересного.