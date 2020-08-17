Как из Курниковой делали великую чемпионку, а она стала домохозяйкой и многодетной мамой

Маленькая Аня Курникова росла подвижным, общительным ребёнком, не способным сидеть на одном месте, поэтому у её родителей не было сомнений, что девочку нужно отдать в спорт. Тем более оба они были спортсменами: мама Алла – легкоатлетка, а папа Сергей – борец. С пяти лет Аня занималась в абонементной группе в Лужниках, но затем её привели в «Спартак» на Ширяево поле к знаменитому тренеру Ларисе Дмитриевне Преображенской. Успехи не заставили себя долго ждать. Когда Курниковой было 10 лет, она выиграла престижный детский турнир в Италии Lemon Bowl. Именно там её заметили представители академии Ника Боллетьери, которые предложили девочке приехать во Флориду на просмотр. И в 1992 году Анна с мамой оказались в США, где талантливой российской теннисистке было предоставлено место в престижной теннисной академии.

Маленькая Аня Курникова Фото: из личного архива Анны Курниковой

Любопытно, что чуть позже в академию Боллетьери ездил на просмотр воспитанник тех же кортов на Ширяевке Марат Сафин, который был старше Анны на один год. Но, в отличие от Курниковой, Сафин именитому тренеру не понравился. Боллетьери сказал, что из него ничего не получится, и даже просьбы Аллы Курниковой взять мальчика не возымели действия. Спустя годы Марат так охарактеризовал академию Боллетьери: «Это чистая коммерция. Они делают деньги. Очень повёрнуты на себе». Собственно говоря, сам Ник Боллетьери и не скрывал, что он ищет будущих звёзд по всему миру и это у него получалось – десятки чемпионов вышли из этих стен: Агасси, Курье, Селеш, Шарапова и другие. И из Курниковой тоже делали такую же великую чемпионку. Сам Ник посвящал много времени занятиям с юной россиянкой. При этом первый тренер Курниковой Преображенская считала, что в академии практиковали очень однообразный силовой теннис: «Мне важно, чтобы присутствовала тактика, рисунок игры. А Аня у них стала лупить по всем заборам по принципу – чем сильнее, тем лучше. А ещё она стала кричать как Моника Селеш, которая была её кумиром».

Как выглядели Курникова и Шарапова в 13 лет. Зрители и тогда не могли оторвать от них глаз Болбой Федерер, истерика Джоковича, косички сестёр Уильямс, первое интервью с Сафиным – какими были звёзды тенниса в детстве.

Сам Ник Боллетьери очень сожалел, что так и не смог поставить Курниковой те удары, которые могли бы ей помочь выиграть турниры. В разное время, в разных интервью представители академии сетовали, что мама Курниковой Алла вмешивалась в тренировочный процесс, очень влияла на дочь и не позволяла ей совершать никаких действий без её одобрения и согласия. Это касалось и тренировок, и участия в турнирах, и рекламных контрактов. Любопытно, что Мария Шарапова в своей автобиографии рассказала, что из-за интриг Аллы Курниковой ей пришлось на какое-то время покинуть академию: «У отца были проблемы с Курниковыми, особенно с матерью Анны. Мне кажется, что она была не в восторге от того, что мы появились в академии. До этого момента Анна была прелестной русской звёздочкой. И неожиданно у неё появился конкурент».

Аня Курникова с мамой Фото: Getty Images

Как бы то ни было, но успехи на корте у Анны Курниковой шли один за другим с детских лет. Так в 1994 году 13-летняя россиянка выиграла престижный юниорский турнир Les Petits As во Франции и известный турнир Eddie Herr в США. В 1995-м Анна первенствовала на юниорских турнирах в Италии – в Санта-Кроче и Милане, на юниорском первенстве Европы в Швейцарии, в конце года стала победительницей Orange Bowl для игроков до 18 лет и финишировала на первой строчке в юниорском рейтинге. На юниорских «Больших шлемах» Курникова выступала шесть раз – дебютировала на «Ролан Гаррос»-94, где проиграла в первом же круге. На Уимблдоне-94 россиянка дошла до четвертьфинала, уступив Мартине Хингис, в 1995-м была в четвертьфинале «Ролан Гаррос», полуфинале Уимблдона и втором круге US Open. В 1996-м Анна успела выступить только на «Ролан Гаррос» (второй круг), и как только ей исполнилось 15 лет, ушла во взрослый тур.

Как выглядели Курникова и Надаль в 13 лет, а также юные Шарапова, Джокович и Возняцки Дебют Курниковой на юниорском «шлеме», тренировка Шараповой с папой и обидное поражение Надаля от Гаске на детском турнире.

Все ждали от Анны Курниковой в профессиональном туре таких же успехов, как и у других чудо-девочек – Моники Селеш и Дженнифер Каприати. Первое время у россиянки всё складывалось довольно неплохо – в том же 1996 году она пробилась через квалификацию в основную сетку US Open и успешно дебютировала на турнирах «Большого шлема» — дошла до четвёртого круга, где уступила лишь легендарной Штеффи Граф, которая в итоге стала чемпионкой. В следующем сезоне Анна дошла на Уимблдоне аж до полуфинала, где дорогу ей преградила тоже будущая чемпионка – Мартина Хингис. Эти успехи привлекли внимание к Курниковой не только болельщиков, теннисных экспертов, но и рекламодателей. Юная русская красавица, которая ещё и побеждает, — это было открытие. С этого момента начался головокружительный взлёт бренда «Анна Курникова».

В честь Анны Курниковой в покере названа комбинация из туза и короля (AK). «Выглядит красиво, но редко выигрывает», — говорят покеристы. В какой-то степени это так, но нельзя забывать, что именно Анна стала первой российской теннисисткой, пробившейся в топ-10. В ноябре 2000 года она смогла подняться на 8-ю строчку рейтинга, три года подряд пробивалась на Итоговый чемпионат WTA, причём в 2000-м была полуфиналисткой. А в парном разряде россиянка была первой ракеткой мира, по два раза выиграла с Мартиной Хингис Australian Open (1999, 2002) и Итоговый чемпионат WTA (1999, 2000). Всего же на счету Курниковой 16 парных титулов, включая и Кубок Кремля-2001.

Анна Курникова и Мартина Хингис Фото: Getty Images

Что касается титулов Курниковой в одиночном разряде – действительно Анна так и не выиграла ни одного турнира. На то было много причин. Начнём с того, что россиянке фантастически не везло – четыре раза она выходила в финалы крупных и престижных турниров, и во всех случаях уступила. Например, Винус Уильямс победила Курникову в финале Майами-1998, а Мартина Хингис дважды оказывалась сильнее россиянки в решающем матче – в Чарльстоне-1999 и на Кубке Кремля-2000.

Анна Курникова Фото: Getty Images

Кроме того, Анну мучали бесконечные травмы. Возможно, это было связано с тем, что она слишком рано стартовала во взрослом туре, и её организм не выдержал сверхнагрузок. А в феврале 2001 года Курникова получила стрессовый перелом левой ступни и была вынуждена сделать операцию. Врачи немецкой клиники, к которым спортсменка обратилась за помощью, посоветовали ей сделать паузу в выступлениях и не торопиться выходить на корт. Но она не послушала этих советов – выступила в августе на турнире в Сан-Диего, после чего опять почувствовала боль в ноге и снялась со всех оставшихся американских турниров, включая US Open. Новые проблемы начались в Москве на Кубке Кремля-2002. Играя парный матч на кортах «Олимпийского», Анна повредила ногу. Тщательное медицинское обследование показало частичный разрыв связок голеностопного сустава всё той же левой ноги. После этого показывать высокие результаты Курникова уже больше не смогла – сезон-2003 стал для неё последний.

Анна Курникова Фото: Getty Images

За 8 лет профессиональной Анна Курникова заработала $ 3 584 662 призовых. Однако куда больше она получила на свой счёт за различные рекламные контракты. По данным «Форбс», в начале 2000-х россиянка за год зарабатывала около 10 млн долларов, а британская газета The Mirror в 2001 году подсчитала, что Анна имела доход – 225 тыс. долларов в неделю. То есть в день Курникова зарабатывала в среднем 32 143 доллара, в час – 1 340 долларов. Каждая прожитая минута приносила Анне 22 доллара и 32 цента независимо от того, что она в эту минуту делала. Откуда взялась такие цифры? Многолетний контракт с крупнейшим в то время мировым интернет-порталом TerraLycos ($ 10 млн), контракт со спортивным экипировщиком «Адидас» ($ 3,15 млн), рекламный контракт с производителем нижнего белья Berlei ($ 2,1 млн), реклама часов Omega ($ 1,4 млн), контракт с производителем теннисных ракеток Yonex ($ 1,4 млн), рекламный контракт с производителями мобильных телефонов «Пегасо» ($ 1,4 млн).

Реклама с участием Анны Курниковой Фото: Getty Images

Сенсационные успехи на корте и яркая внешность не могли не привести к появлению целой армии поклонников Курниковой. В 1996 году на одной из вечеринок Анна познакомилась с хоккеистом «Детройт Ред Уингз» Сергеем Фёдоровым. Они появляться вместе на публике, и в прессе то и дело появлялись сообщения, что молодые люди то ли помолвлены, то ли и вовсе тайно сыграли свадьбу. Говорили о ещё одном ухажёре теннисистки – Павле Буре. Он выступал за команду «Флорида Пантерз» и был соседом Курниковой по комплексу апартаментов в Майами. Однако в 2001 году Анну пригласили для участия в съёмках клипа на песню Escape молодого, но уже известного певца Энрике Иглесиаса. Участники съёмочного процесса утверждали, что между молодыми людьми сразу же пробежала искра, тем более, что по сценарию там были любовные сцены с поцелуями. Эта встреча предопределила всю дальнейшую судьбу Курниковой – Анна и Энрике уже почти 20 лет вместе, хотя никаких пышных публичных свадебных торжеств у них так и не было.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова Фото: Getty Images

В декабре 2017 года Анна и Энрике стали родителями близнецов Николаса и Люси, а в январе 2020-го у пары родилась дочь, которую назвали русским именем Маша. Последние годы Анна полностью посвятила себя Энрике, а после рождения детей окончательно погрузилась в семейный быт, став примерной домохозяйкой и многодетной мамой. Светлана Кузнецова, например, наблюдала, как Курникова сама занимается домашним хозяйством и ходит на местный рынок выбирать помидоры. Энрике от неё не отстаёт и признаётся, что с удовольствием меняет подгузники маленькой дочке: «Я почти не сплю, но прекрасно провожу время! Я хочу сказать, что не променял бы это ни на что на свете. Я сам меняю подгузники и могу покормить дочку. Но помощь мне всё-таки иногда нужна».

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Однажды, когда Курникова уже ушла из профессионального тенниса, но ещё играла на показательных соревнованиях, в том числе в Лиге WTT (World Team Tennis) в качестве приглашённой звезды, теннисистку попросили назвать наиболее важные достижения для неё самой. На что Анна сказала: «Я родилась в Советском Союзе. У нас не было ничего. Я выросла в однокомнатной квартире, где жили пять человек. Теннис дал мне другую жизнь, возможность для реализации. Я выигрывала у пяти первых ракеток мира, когда те были на пике своей карьеры – Штеффи Граф, Моники Селеш, Линдсей Дэвенпорт, Аранчи Санчес и Кончиты Мартинес. Я побеждала Мартину Хингис, когда та была в отличной форме. Я достигла многого. Это было очень трудно. И я счастлива. Самое главное, что я сейчас жива, здорова и вокруг меня замечательные люди».